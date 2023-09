Será melón como siempre o sandía nueva

Una mujer será Presidenta de México el año entrante. La afirmación entraña la seguridad en que el duelo electoral al amanecer de la democracia que no alcanza nunca su mediodía, será únicamente entre Xóchitl Gálvez y Claudia Sheinbaum; seguridad que también contiene un mensaje que puede ser desmoralizante para quienes desde la independencia de los partidos y para los que desde los partidos no alineados al Frente Amplio o encadenados con Morena decidan, según la ética del marqués del barón de Coubertin, que lo importante no es ganar, sino estar en la boleta, parafraseando a Diego Petersen: un tres por ciento no se le niega a nadie, con su respectivo presupuesto del erario, sumado al que abonen de sus carteras los infaltables acomedidos. Reinterpretemos al creador del movimiento olímpico: lo importante no es ganar sino contar con dinero público para pretender, es decir: dizque restar votos a una o a otra para que una u otra queden agradecidas por el favor recibido, ya que alguna de las dos se ciña la banda presidencial. Esto último contiene asimismo una señal: Xóchitl Gálvez tiene oportunidad de ganar, al menos ya no es poca la gente que así lo cree y esto suele convertirse en votos, a pesar de la previsible intervención de Andrés Manuel López Obrador para ejercer en beneficio de su entenada su peculiar sentido democrático en las elecciones (el de casi todos los presidentes, es inmutable), o sea, podría no bastarle para que gane su candidata el valerse de los gobiernos, el federal y los locales que le son afines, y de los poderes fácticos con los que ha descubierto una afinidad sorprendente.

El hecho de que sean dos mujeres las que más posibilidades tienen de ganar las elecciones en 2024 ¿implica que a partir de ahora seremos testigos de una forma nueva de hacer política? Al menos en la cancha electoral. Suponemos que si sucede no lo veremos de golpe, será una transición paulatina. Por lo pronto, a Claudia la invistieron varonilmente y ella aceptó gustosa el gesto: el Presidente le otorgó el mando de sus huestes para enfrentar la campaña electoral, ella fue apenas merecedora de estar en el rito de restaurante al resultar victoriosa en las encuestas, era imperativo, para consumar el pase de poder, que el líder del Movimiento de Regeneración Nacional le entregar un simbólico bastón, de otro modo… bueno, consumada la ceremonia no podemos saber si habría bastado el triunfo estadístico de Claudia Sheinbaum para que los militantes le reconocieran autoridad. Además, no es exagerado colegir que al traspasarle López Obrador el mando, autoridad y poder que tiene el superior sobre sus súbditos, según reza la Real Academia en su diccionario, si concedemos honestidad al fondo del protocolo, a partir de Morena no mucho se prevé novedoso, será al modo de regir del Presidente: unívoco tronar de chicharrones, con visos femeninos. Pero si la ceremonia no fue más que para contento de la cobertura mediática, sin efectivo cesión de mando, el unívoco tronar de chicharrones sonará desde donde no ha dejado de crujir: Palacio Nacional, sin que a la recién estrenada coordinadora de los comités de defensa de la cuarta transformación parezca importarle demasiado; aunque la historia nos enseña que basta ser designada para que la metamorfosis de súbdita a mandamás opere mágicamente ¿sucederá en Claudia? ¿O pasará algo muy diferente por intercesión de la conciencia de género que alguien con su formación debe tener?

En la esquina del Frente Amplio por México no hemos visto sino escarceos que no llegan a delinear una nueva etiqueta política. Xóchitl ganó mediante un proceso que quedó trunco (y con esto evitaron un desaguisado mayor por la intromisión de la mano negra en los procedimientos acordados) y el anuncio de su triunfo se dio atenidos a la costumbre: una tarima sobre la que ella, los líderes de los tres partidos y las personas cercanas se mostraron como muchos otros antes, sonrientes, satisfechos, supuestamente unidos, unas a otros. Sin embargo, hay datos para analizar las posibilidades de que Xóchitl varíe, o no, las formas de hacer política. Los presidentes del PRI y del PAN no se distinguen por practicar liderazgo de consenso -ojo, no confundir consenso con acuerdos por conveniencia- o porque les guste compartir el poder. El presidente del PRD, como su partido, desempeña un papel marginal. Otro dato: Alejandro Moreno, PRI, se adelantó para anunciar que Beatriz Paredes declinaría, con lo que públicamente dejó asentado que él es quien decide, con la mueca característica del poder masculino; no se preocupó por incluir a la defenestrada que luego, dignamente, salió a puntualizar que la decisión dependía de ella. Marko Cortés, PAN, tampoco intenta interrumpir la inercia partidista al dictar. Por lo demás, Xóchitl Gálvez ha mostrado fuerza para imponerse ¿lo hará según un estilo nuevo, evidentemente de mujer? De entrada, como a ella ningún hombre le dio un bastón de mando, simplemente ganó basada en las reglas estipuladas, tiene la oportunidad de valerse de una metafórica batuta, no para disponer, sino para crear un concierto en el que incorpore lo diverso y el resultado tenga estructura y armonía, por voluntad de ella y de quienes la rodeen.

Dos mujeres con la oportunidad de ser presidentas es una gran noticia para México, esperar que esto traiga una muda notable en las formas y en los fondos políticos es esperanzador. La cosa es ¿seremos capaces, si el cambio ocurre, de apreciarlo, de valorarlo? O evaluaremos la contienda electoral con los parámetros de siempre: rispidez personal, debates intensos pero insulsos, sin ideas, las encuestas y la estimulación simplista de las electoras y los electores (vota por mí porque no soy ella o vota por mí porque soy como el presidente), es decir: ganar a como dé lugar, luego ya se verá qué hacer, con el gobierno resultante y con el capital social roto por una polarización difícil de reparar, pero útil para la siguiente elección.

(El domingo 17 de septiembre no aparecerá mi artículo, gracias.)

