¿Será el Edomex la tumba de la alianza opositora?

Alfredo del Mazo ha hecho una movida que quizás ponga a Morena en la senda del triunfo para el 2024, por lo que pareciera estar haciendo méritos para tomar un puesto en la 4T.

Desde hace varios meses se sabía que la persona más cercana a Del Mazo era la secretaria de Desarrollo Social del Estado, Alejandra del Moral.

El jueves pasado, de manera sorpresiva, la funcionaria renunció a su cargo en el Gobierno estatal y fue nombrada coordinadora de la Defensa del Estado de México por el PRI.

Al final, al PRI le quedaban sólo dos opciones. La diputada Ana Lilia Herrera, que se hacía notar por su criterio independiente y la funcionaria del Gobierno de Del Mazo.

La definición de Del Mazo bien podría ser interpretada como la rendición de la plaza a cambio de las indulgencias de Morena y quizás incluso de un puesto.

La circulación en redes sociales de una foto en la que saluda al Papa Francisco, lo ubica quizás como el próximo embajador en la Santa Sede.

Del Moral, en sus primeras expresiones públicas, llamó a formar una alianza opositora.

Tiene que hacer su tarea, evidentemente, pero no será nada fácil conseguir el respaldo activo y entusiasta del PAN.

Sin embargo, el PAN tampoco tiene muchas opciones. Si opta por apoyar a Enrique Vargas, le estarían abriendo la puerta al triunfo de Delfina Gómez al fracturar la Alianza.

La jugada de Del Mazo parece de gran habilidad… para favorecer a Morena.

No se trata sólo del Estado de México. El tema de fondo es la candidatura presidencial del 2024.

Algunos se sorprendieron de no ver al gobernador del Estado de México en la pasarela priista denominada “Diálogos por México”.

Quizás, el gobernador Del Mazo quiere ya marcar distancia.

No sería el primero que lo hiciera, pero quizás sí el último porque salvo Miguel Riquelme, que no va a rendir la plaza, ya no quedan más.

Una derrota de la coalición Va por México, o del PRI y el PAN en el Edomex puede marcar en buena medida el ambiente previo a la definición de los candidatos a la Presidencia.

López Obrador estará más que complacido con la elección que ha hecho Del Mazo.

AMLO ya no duda del triunfo de Morena en el 2024.

Pero, ese ya no es el punto. Quiere dos cosas más.

La primera es asegurar la mayoría absoluta en las dos cámaras del Congreso.

La segunda es contar con un margen de decisión amplio.

Si hay algo que no le gusta a López Obrador es que la circunstancias le impongan sus decisiones.

Él quiere definir a su sucesor o sucesora, no por el ambiente electoral prevaleciente sino por sus intuiciones e inclinaciones.

Una alianza opositora debilitada le da márgenes de maniobra más amplios.

La decisión de Del Mazo a favor de Alejandra del Moral se podría convertir en uno de los más importantes pasos para el triunfo de AMLO… perdón, de Morena, en las elecciones del 2024.