¿Será Japón trampolín u ocaso de Osuna?

A escasas horas de que inicie la campaña 2022 de las Grandes Ligas, la Americana y la Nacional, mañana 7 de abril, es prácticamente un hecho que como se señaló en razón de los acontecimientos, no tendrá contrato con ningún equipo en la Gran Carpa el poderoso y eficaz serpentinero cerrador mexicano, José Roberto Osuna Quintero, y su futuro podría estar en Japón.

Las razones de no haber logrado contrato se desconocen, existen elucubraciones en el sentido de que pueda haber desconfianza en temas de conducta tras haber sido suspendido 75 juegos por violencia doméstica, o que prevalezca su inestabilidad emocional.

No es un argumento válido que su brazo de lanzar no esté en condiciones adecuadas para lanzar en el mejor beisbol del mundo, dado que pierde fuerza al observar el lucimiento que tuvo el famoso ‘Chufito’ la temporada 2021 con sus equipos de las Ligas de México, siendo que en la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) el máximo circuito beisbolero profesional que se disputa en primavera-verano, en su calidad de cerrador estelar de los Diablos Rojos del México logró los mejores números y lució bastante consolidado sin asomo de alguna situación que le impidiera desarrollar al máximo su potencial como pitcher.

Y más aún, en la anterior campaña en el máximo circuito beisbolero profesional que se juega en otoño-invierno, la Liga Mexicana del Pacífico (LMP), Roberto Osuna brilló tremendamente con los Charros de Jalisco, a quienes ayudó sobremanera para conseguir el anhelado campeonato. Además, representó a México con Charros en la Serie del Caribe y también le hizo muy bien.

En ese contexto, se pensaba que una vez culminado el paro laboral en la Gran Carpa, el sinaloense, que hace un par de campañas salió de Astros de Houston, tendría la mesa puesta para ser llamado por alguna organización para estar en su campo de entrenamiento ya sea en la Liga del Cactus en Arizona o en la de los Cítricos en la Florida. Se hablaba incluso de equipos interesados en él, algunos cercanos a la frontera con nuestro país como podrían haber sido Padres de San Diego, Angelinos de Anaheim, los propios Dodgers de Los Ángeles, y Rangers de Texas, por citar algunos incluyendo a los Diamondbacks de Phoenix.

Lo cierto es que no ha logrado el contrato y de entrada no estará en el inicio de las Grandes Ligas y ahora, a pesar de que se ha anunciado por parte de su equipo en la Liga Mexicana de Beisbol, los Diablos Rojos, que refrendaría y estaría jugando con ellos esta campaña, se dice que no ha reportado y ha trascendido que estará aceptando una oportunidad para lanzar en el beisbol oriental, específicamente en la Liga Japonesa de Beisbol Profesional (Nippon Professional Baseball).

No sabemos qué suerte le va a deparar su posible incursión en el beisbol japonés; no es usual que alguien que decide probar suerte en el país del sol naciente regrese fácilmente a Grandes Ligas; hay quienes piensan -y por ahí me inscribo- que sería más fácil seguir demostrando su valía en el beisbol estival mexicano y esperar desde ahí una oportunidad estando más cerca, pero quizá quienes lo representan estén viendo la posibilidad de que emigrando al oriente, triunfando por allá, pueda tener los reflectores necesarios para volver a incrustarse en las Mayores.

Osuna tiene edad y puede esperar la gran oportunidad; tiene fortaleza, condiciones, habilidades, capacidad, y deberá seguir madurando y no perder la esperanza para incurrir en las Grandes Ligas como los ya veteranos Sergio Romo y Oliver Pérez.

