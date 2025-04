Sensei rojinegro

Champions League - Resultados Juegos de Ida

Bayern pierde en su casa 2 – 1 ante el Inter, ahora tiene que buscar el resultado en la vuelta. Sorprendente resultado en el Arsenal vs Real Madrid, con tres señores golazos parece tener resuelta la serie el equipo Inglés, hay que esperar el otro juego, el Real puede resucitar. Aston Villa cae ante el PSG 3 – 1 ahora a tratar de remontar en su casa. Barcelona da un paso importante a la siguiente ronda al ganar 4 – 0 al Dortmund. Se ponen interesantes los juegos de vuelta.

Champions League - Juegos de Vuelta

Martes 15

Aston Villa vs PSG 1.00 pm, Dortmund vs Barcelona 1.00 pm.

Miércoles 16

Real Madrid vs Arsenal 1.00 pm, Inter vs Bayern 1.00 pm.

Concachampions - Cuartos de Final Vuelta

Tigres arranca con 2 goles tempraneros y luego se complica el partido, lo gana 3 – 2 y pasa a la semifinal. América no puede con el Cruz Azul que le jugo con todo a las Águilas, el jugar sin centro delantero le costó caro al equipo de Coapa. Inter de Miami hace fuerte su Localia y remonta y gana 3 – 2 en el global con 2 goles de Messi. Pumas ya lo tenía está a segundos de seguir adelante y Whitecaps le saca el partido al meter más goles de visitante, terminan 3 – 3.

Las semifinales serán entre 2 equipos de la Liga Mx: Tigres y Cruz Azul y 2 de la MLS: Inter de Miami y White Caps., habrá un finalista Mexicano.

Resultados Jornada 15 Liga MX

Xolos vuelve a ganar 2 – 1 en su casa y le da un parón en seco al San Luis, que pierde aspiraciones al play in. Necaxa sufre un descalabro fuerte ante el Pachuca que lo termina goleando 5 – 3 ambos están dentro de la liguilla, tres goles de Salomón Rondón. Mazatlán y Chivas empatan a 1 gol, Guadalajara solito se complicó el partido con 2 expulsión, ahora que, si jugo con 11 jugadores no metió más goles que necesitaba, demasiado tiempo añadido y desastroso arbitraje, el chivar se hace presente perdonando un claro penal al inicio del partido, el karma si existe.

Pumas deja ir una opción para poder entrar al play in y empata a cero goles con Juárez, siguen con la posibilidad. León por fin gana 1 – 0 al Puebla y escala al tercer lugar de la tabla. Tigres gana el clásico Regio al Monterrey 2 – 1 después de ir abajo y en 5 minutos le dio la vuelta al marcador. Atlas vuelve a perder ahora 3- 2 con Toluca, se repuso el Rojinegro de un 2 a 0 pero los Diablos lo ganaron con tres goles de Paulinho, el portugués ahora es el líder del goleo. América y Cruz Azul empatan a un gol, es evidente la falta de un centro delantero en las Águilas, con este resultado América pierde el liderato. Santos lo iba ganando y pierde 2 – 1 contra Querétaro, otro equipo de la maldición de Orlegi en el fondo de la tabla.

Jornada 16 Liga MX

Martes 15 de Abril

Pachuca vs Tigres 7.00 pm, Guadalajara vs Puebla 7.05 pm, Juárez vs Necaxa 9.00 pm, Cruz Azul vs León 9.05 pm.

Miércoles 16 de Abril

Monterrey vs América 7.00 pm, Querétaro vs Atlas 7.00 pm, San Luis vs Toluca 7.00 pm, Mazatlán vs Tijuana 9.00 pm, Pumas vs Santos 9.05 pm.

Jornada 17 Liga MX

Viernes 18 de Abril

Puebla vs Necaxa 9.00 pm.

Sábado 19 de Abril

América vs Mazatlán 5.00 pm, Juárez vs Querétaro 7.00 pm, Toluca vs Cruz Azul 7.05 pm, Tigres vs Pumas 9.00 pm, Atlas vs Chivas 9.10 pm.

Domingo 20 de Abril

Santos vs Tijuana 5.00 pm, San Luis vs Pachuca 7.00 pm, León vs Monterrey 7.05 pm.

Leyendas del futbol “Enrique David Borja García”

Nacido en la Capital del País un 30 de Diciembre de 1945. Fue visto en unos juegos nacionales en San Luis Potosí donde lo invitan a probar fortuna en las fuerzas básicas de la UNAM. La ya conocida como “La Cantera” buscaba talentos en torneos en la República Mexicana.

Enrique llega para la campaña 63-64, y debuta en un juego de la Copa México contra el Zacatepec. En el campeonato de Liga debutaría al siguiente año, jugando contra el Morelia, por su forma de ser y su carisma se ganó el cariño de la afición.

A partir del campeonato 65 – 66 se ganó la titularidad en el equipo Puma, donde obtuvo un sub campeonato en el torneo 67 – 68 y un campeonato de goleo en 69 – 70. Durante 5 años que defendió a Club Universitario anoto 69 goles en los torneos de liga.

En 1966 es solicitado por el Club Atlas para ser refuerzo en un Hexagonal, que participaron: Sparta de Praga, Club América, Club Guadalajara, Selección de Alemania Occidental y el Vasco de Gama, ayudando al equipo Rojinegro a ganar dicho torneo, en la capital del país.

Para marzo de 1969 es vendido al Club América por la cantidad de 400 mil pesos, él quería seguir en Pumas, pero solicitaba un aumento de sueldo que no le podían pagar y la solución fue traspasarlo. Esto fue todo un caso ya que Enrique solicito habla con el Rector de la Máxima Casa de Estudios y no pudo, la comisión de futbol Universitaria hizo la venta en contra de la voluntad del jugador.

No había más remedio, tenía que presentarse con el América esto fue un 4 de julio de 1969. Su debut fue ese mismo mes el día 13 perdiendo contra el Club Guadalajara 3 – 1. Borja anoto su primer gol contra el Toluca jugando en el Estadio Azteca. Ese año anoto 3 goles más. Para el torneo México 70, por disposición de la Federación Mexicana, los jugadores seleccionados para el mundial, no podrían participar con sus equipo.

Para el campeonato 70 – 71 fue su gran despegue en el cuadro azul crema ya que hizo una dupla infernal con; Carlos Reinoso. Esto le permitió alcanzar el título de goleo anotando 20 de los 56 goles que su Club hizo.

Un dato curioso fue que Enrique Borja nunca marco más de 2 goles en un mismo juego. Ese torneo fue el primero en el que se jugó una liguilla, fueron 2 grupos de 9 equipos y los lideres de ambos jugarían la gran final, América se llevó el campeonato, Borja no anoto gol.

Nuevamente para el torneo 71 – 72 se llevaría el campeonato de goleo anotando 26 goles en 33 partidos, su equipo pierde la gran final en contra del Cruz Azul 4 – 1 y el gol del América lo anota Borja. En el campeonato 72 – 73 obtiene su tercer título de goleo en forma consecutiva, esto solo lo había logrado Hilario “Moco” Lopez del Necaxa y Adalberto “Dumbo” Lopez del Club León, en el último juego del campeonato Borja rebasa al que fue el líder de goleo todo el torneo Ricardo “Astroboy” Chavarín del Atlas, quedando con 24 tantos por 23 del atlista.

Con su anotación de la jornada uno de la siguiente campaña 1973-74, estableció una marca para su club de 8 juegos seguidos anotando y se quedó a uno del récord histórico de Horacio Casarín. Por una lesión muy grave deja la titularidad, que la toma el chileno Osvaldo Castro mejor conocido como “Pata Bendita”. Es intervenido de esa lesión y se pierde una gran parte del torneo.

Regresaría en la jornada 15 del Campeonato 74 – 75 donde marco un total de 12 goles en 15 partidos que disputo. Para el siguiente torneo 75 – 76 su equipo se coronaria campeón de liga y Campeón de Campeones. Solo pudo anotar 2 goles en 11 partidos jugados. Su retiro ya estaba en puerta y este llego el día 18 de septiembre de 1977 en el estadio azteca jugando contra el equipo que lo debuto, los Pumas al que nunca le había anotado. Su equipo gana 4 – 2 y el anota 2 goles. Al momento de su retiro era el tercer mayor anotador en la historia de la liga con169 goles solo por debajo de Horacio Casarín 238 goles y Adalberto López 201 goles.

Selección Mexicana

Cuando solo llevaba 2 años en el máximo circuito llamo la atención de Ignacio Trelles, solo tenía 21 años, y lo considero para el mundial de Inglaterra 1966, enfundado en la camisa de la selección juega contra el Guadalajara en un amistoso donde anota 2 goles. Su primer partido internacional fue contra el seleccionado Chileno donde marca el único gol del partido, durante la preparación para el mundial se gana un lugar y queda en la plantilla final.

Debuta en el mundial contra Francia y a pase de su compañero en Pumas, Aaron Padilla mete el único gol. El gol significó el único de México en dicho torneo y el del empate a uno en ese duelo. Borja alineó en los tres encuentros del mundial.

Para la preparación del mundial de México 70 es considerado como el titular en el eje del ataque, y en los juegos de preparación contra Dinamarca anota uno de los tres goles, contra Perú anota 2 goles. En su participación en el mundial se va en blanco y solo juega 2 partidos, una serie de controversias vinculadas al aspecto comercial y su repentina baja de juego lo alejó de la alineación titular.

Para la eliminatorias del mundial de Alemania 1974 formó parte del plantel que sería eliminado en la ronda final de la Copa Concacaf Haití 1973. Marco solo un gol en contra del equipo anfitrión. Su último juego como seleccionado nacional fue contra Estados Unidos el 24 de agostos de 1975 anotando un gol en la victoria de 2 a 0 del equipo nacional.

Su paso como Directivo empezó en el Club Necaxa como presidente, luego en la Federación Mexicana de Futbol. Posteriormente en los Tigres en dos etapas. Un tiempo después prefirió los micrófonos y trabajar para la televisión, actualmente trabaja como analista deportivo en el canal TUDN USA. También fue comentarista para Univisión.

Trayectoria y palmares

Participó en 2 Copas del Mundo: Inglaterra 1966 y México 70.

Anotó solo 1 gol en su participación mundialista.

Anotó 32 Goles con la Selección Nacional.

Anotó 169 Goles Primera División, Con Pumas y América.

Siempre portó el Numero 9.

Campeón en Primera División Torneo 70 – 71 y 75 – 76.

Campeón Copa México 73 – 74.

Campeón de Campeones 75 – 76.

Máximo Goleador en Primera División Torneos: 70-71, 71-72, 72-73.

Y que siga rodando, el balón.