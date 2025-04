Última llamada

Dos partidos le restan a la fase regular del torneo Clausura 2025, mismos que se disputarán esta semana, ya que hay jornada doble.

Dando por descontado lo que ya se sabe: que la Liguilla es otro torneo y que hay equipos con más oficio que otros para jugarla y que siempre suelen haber sorpresas. Pero por ahora no hay ningún equipo al que se le pueda señalar como el candidato mas sólido para ser campeón, ni al nuevo líder Toluca, o al tricampeón América que no está en su mejor momento, con cuatro partidos sin ganar en los que se cuentan dos derrotas, una de ellas en la trilogía que sostuvo ante el Cruz Azul y que representó la eliminación americanista de la Concachampions, objetivo prioritario en Coapa que terminó en fracaso. Y la otra contra el Pachuca.

Cruz Azul y Tigres, que se enfrentarán en las Semifinales del torneo de la Concacaf, continuarán con el desgaste de la seguidilla de partidos, ya que los otros 16 equipos ya no tienen nada que hacer salvo dedicarse al campeonato doméstico.

La tabla de posiciones está muy ajustada, por lo que es obligado revisar el calendario para ubicar a los rivales que enfrentará cada equipo para conocer el grado de dificultad que en teoría podrían tener para lograr su meta de terminar como líder general, calificar de manera directa y en el mejor lugar posible a la Liguilla, obtener un puesto en el Play-In o hacer maletas para irse de vacaciones a partir del lunes y por largos tres meses para reflexionar, reconstruirse y contratar refuerzos.

Sin conocer lo que termine pasando, se debe ponderar lo que han hecho Necaxa y Juárez, que van a estar en la Postemporada.

Los Rayos y el Pachuca ofrecieron en la jornada del fin de semana uno de los mejores partidos del torneo, que se cuentan con los dedos de una mano y sobran dedos.

Al líder Toluca le resta visitar al San Luis y recibir al Cruz Azul, al sublíder América visitar al Monterrey y recibir a Mazatlán, León visita al Cruz Azul y recibe al Monterrey.

Tigres va a Pachuca y termina en casa contra Pumas. Este partido puede ser la buena noticia que está esperando el Guadalajara, que mañana recibe al Puebla y concluye contra el Atlas en el Jalisco.

Los Pumas, que tienen el destino en sus manos para obtener el ultimo lugar del Play-In, no aprovecharon el empate de Mazatlán y Chivas para ampliar la distancia sobre ambos, al empatar con Juárez en C.U.

Los rivales “directos” del Rebaño son los auriazules, que cerrarán visitando a Tigres, y Mazatlán que culminará contra el América en la CDMX.

El problema para las Chivas es que jugando como están jugando no hay garantía de nada, aunque en apariencia tiene un cierre más accesible que mazatlecos y universitarios.

Semana bochornosa para el arbitraje de la Liga MX. El “grotesco” show de Fernando Hernández en el Mazatlán-Chivas e internacionalmente de César Ramos en el Inter Miami-Los Ángeles FC de la Concachampions.

Se suman a los malos trabajos arbitrales que semana a semana se han venido presentando. Y que posteriormente la Comisión Disciplinaria emite el comunicado de “usted disculpe, nos equivocamos nosotros”.

Parece que una vez más queda en evidencia que en el futbol mexicano que por más burocracia y cambios que se anuncian con mucha estridencia, no se resuelven los problemas.

Con la llegada de Juan Manuel Herrero como máximo responsable de los silbantes y la integración de un Comité Asesor con un ex árbitro (Diego Montaño), un ex futbolista (Luis Fernando Fuentes) y un ex director técnico (Miguel España), la cosa sigue igual o peor que con Armando Archundia o Arturo Brizio.

Entre el arbitraje y las resoluciones de la Comisión Disciplinaria, que a ver cómo actúa tras los hechos en el Clásico Regio, y el Comité de Apelación, el Clausura ha sido una pachanga.