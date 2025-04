La economía mexicana habría comenzado 2025 con el pie izquierdo, al registrar una contracción de entre 0.2% y 0.6% en el primer trimestre frente al periodo inmediato anterior, con lo que acumularía dos trimestres consecutivos a la baja y profundizaría la desaceleración productiva, advirtieron especialistas. “Fue un primer trimestre más complicado de lo esperado, y aunque todavía no contamos con todos los indicadores, todo parece apuntar a un inicio de año negativo”, afirmó Adrián Muñiz, subdirector de Análisis Económico de Vector CB.

“Se prevé que la economía mostró una contracción trimestral del Producto Interno Bruto (PIB) cercana a 0.6%. Si se suma a la caída de 0.63% del cuarto trimestre de 2024, estaríamos hablando de una recesión técnica”, estimó Gabriela Siller, directora de Análisis Económico y Financiero de Grupo Base.

Desde agosto de 2024 la actividad económica presentaba una tendencia descendente, que se confirmó con la caída del PIB en el cuarto trimestre de ese año. Esa inercia continuó en los primeros meses de 2025, con una contracción estimada de 0.5%, señaló Rodolfo Ostolaza, subdirector de Estudios Económicos de Banamex.

La pérdida de dinamismo en el consumo y la inversión también es relevante, con un retroceso estimado de 0.4% en la actividad productiva del primer trimestre, indicó James Salazar, subdirector de Análisis Económico de CI Banco.

“Se prolongó la debilidad que mostró la economía hacia finales de 2024, influida por un entorno comercial global volátil, así como por la incertidumbre económica y política interna. Por ello, para el primer trimestre anticipamos una contracción del PIB de 0.17%”, apuntó Janneth Quiroz, directora de Análisis Económico, Cambiario y Bursátil de Monex.

Atonía económica

De confirmarse las proyecciones, la economía mexicana habría hilado dos trimestres con retrocesos, aunque algunos analistas consideran prematuro afirmar que el país ya entró en recesión.

“El criterio técnico señala que si el PIB cae en dos trimestres consecutivos, se habla de recesión. Sin embargo, hay otras condiciones que no se cumplen aún”, explicó Ostolaza. “Primero, la magnitud de las caídas no es tan profunda, y segundo, no se puede saber todavía cuánto durará esta fase”.

Agregó que también debe tratarse de una caída generalizada. “Se anticipa una contracción en la actividad industrial, pero en servicios hubo avance al cierre de 2024”.

La inversión física también muestra un freno importante, tanto por la contracción del gasto público como por la incertidumbre interna derivada de las reformas constitucionales. A ello se suma un entorno externo adverso, influido por la política comercial proteccionista del presidente estadounidense Donald Trump.

Efectos de la guerra comercial

Los efectos inmediatos de la guerra comercial iniciada por Trump se reflejan ya en los indicadores de confianza y en las decisiones de inversión, comentó Salazar, tanto en los flujos de inversión extranjera como en los del sector privado nacional.

Si Estados Unidos entra en recesión o enfrenta una fuerte desaceleración, el impacto en México será inevitable, especialmente en el sector manufacturero, advirtió.

Por ahora, el motor externo es el único que mostró impulso al cierre de 2024. No obstante, la elevada volatilidad actual limita su efecto positivo, según Ostolaza.

Durante el primer trimestre del año, el impacto de la amenaza arancelaria estuvo focalizado en México. Pero en el segundo trimestre se anticipan efectos más severos, derivados de una guerra comercial entre Estados Unidos y China, que afectará las perspectivas de crecimiento global.

Aun así, México podría beneficiarse de los aranceles diferenciados ligados al cumplimiento del T-MEC, lo que ayudaría al desempeño del sector externo, sobre todo en la segunda mitad del año, cuando podría disminuir la incertidumbre, estimó Ostolaza.

CT