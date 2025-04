El narco en las fiestas patronales, y en los tendejones también

La semana pasada fue de preocupantes revelaciones que sólo vinieron a confirmar el control que los grupos del crimen organizado mantienen en amplios territorios del Estado de Jalisco, al igual que en muchas zonas de la República Mexicana.

Primero, el arzobispo y cardenal de Guadalajara, Francisco Robles Ortega, insistió que los “jefes de plaza” de las mafias que dominan muchos municipios tienen desplazadas a las autoridades municipales, y son ellos, y no las ni los presidentes municipales, los que autorizan y controlan horarios y permisos para los locales que se ponen en las ferias anuales de las localidades en la mayoría de las 125 municipalidades jaliscienses.

Aunque no con el tono confrontativo y bravucón del ex gobernador Enrique Alfaro, cuando el cardenal denunció la existencia de retenes criminales en la Región Norte del Estado, en uno de los cuales había sido víctima de la violación de sus derechos al libre tránsito, el actual mandatario estatal, Pablo Lemus, también desestimó las afirmaciones del prelado al admitir que hay infiltración delincuencial, “pero no al grado de ser gobierno; eso definitivamente no”, para luego invitar a los párrocos a denunciar a quienes se ostenten como autoridad sin serlo.

Sin embargo, quien vino a dar la razón al cardenal Robles cinco días después de sus declaraciones dominicales fue nada menos y nada más que el secretario de Seguridad Pública del Estado, Juan Pablo Hernández, quien reconoció el cobro de piso a comerciantes en los conflictivos municipios de Teocaltiche y Villa Guerrero.

“(Hay) mucha gente que sí está agradecida con el trabajo que se está haciendo por parte de la Policía Estatal, la Guardia Nacional y el Ejército. Con reportes que nos han hecho hemos dado con todas estas casas de seguridad donde se tenían armas, explosivos, en donde sabíamos que estaban cobrando cuotas de hasta dos mil 500 pesos por local. Ahorita eso ya no está sucediendo; pueden verificar que venden cigarros, cerveza, cualquier tipo de producto y anteriormente sólo se vendían cigarros y cervezas que el crimen organizado permitía que se vendieran. Eran temas muy lamentables”, comento el viernes pasado el jefe de la Policía Estatal.

Es una buena noticia, por donde se le vea, que el operativo especial de fuerzas federales y estatales haya erradicado, como asegura Hernández, el cobro de piso en aquellos municipios de la Región Norte que viven asolados por la violencia que genera la disputa de los cárteles Nueva Generación y de Sinaloa, por el control de esa zona.

Señal de que, si así lo deciden, también podrán poner freno a las mafias que mandan en las fiestas parroquiales, y al cobro de piso que ya llegó a la Zona Metropolitana, y a las tienditas que también quieren obligar a vender sólo los cigarros y cervezas que ellos les vendan. En Tonalá, dos valientes policías municipales ya detuvieron a dos que quisieron imponer esa mercancía en una pequeña tienda de la Colonia Zalatitán.