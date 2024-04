Sensei rojinegro

Todos los que nos encanta y vivimos a tope el futbol, nos sentimos entrenadores, por que jugamos durante toda nuestra vida este maravilloso deporte, algunos nos atrevimos en ser entrenadores de algún equipo amateur y por eso creemos que sabemos mucho de este jueguito. Pero no hay que ser muy ducho para entender la realidad de nuestro futbol y sobre todo de nuestra muy apabullada selección nacional.

Es un negocio redondo el seleccionado nacional, sobre todo en el país vecino. Inventan juegos todo el año para llevarles esos partidos con la intención de sacarles los dólares a la paisanada, ellos están deseosos de sentir un pedacito del país, aunque durante el juego si no está ganando o dando una exhibición deprimente, empiezan con el famoso grito.

Es evidente que en el tema jugadores, siempre ha habido grupos que manejan el equipo y ellos deciden antes que el entrenador en turno, sabemos que en la actualidad Guillermo Ochoa es el cabecilla principal, su interés personal es llegar a otro mundial, aunque ya lo van a dar de baja en su equipo. Pero como tiene un buen promotor pronto encontrara donde seguir para estar listo para el Tricolor.

La televisión siempre ha sido un factor muy importante, obvio hablo de Televisa, ellos manejan la Federación y por lo consiguiente la selección, nunca han querido soltarla, es un producto muy atractivo $$$.

Al ver la calidad de nuestros jugadores, que prácticamente no duran jugando en el extranjero, cada vez hay menos a diferencia de los gringos que cada vez exportan más y más y no les ponen trabas ni los ponen caros. Nuestras vedets se regresan a la primera, muchas veces tentados por el dinero y la nostalgia. El único que insiste seguir jugando a pesar de los años y su lamentable baja de juego es Guillermo Ochoa.

Con todo esto, sé que esto no les va gustar a muchos, me he puesto a pensar el por qué no se recurre a seguir nacionalizando jugadores, hay muchos de gran calidad deseosos de portar la camiseta del seleccionado; German Berterame, Matheus Doria, Álvaro Fidalgo y varios más. Hay que dejar a un lado el malinchismo patriotero. Como ejemplo hay que tomar a las selecciones del mundo, solo los vecinos del norte ellos tienen cerca de 8 nacionalizados y si nos vamos por las selecciones de las grandes potencias como Inglaterra tiene entre hijos de inmigrantes y nacionalizados un gran número de jugadores, al igual que Francia, Holanda, Italia y Alemania. A donde volteemos encontraremos en todos los equipos jugadores nacionalizados, quien iba pensar que hasta en Brasil gran exportador junto con Argentina, nacionalizaron jugadores en su momento, basta mencionar por el lado de los Ches a Gonzalo Iguain Frances de nacimiento y Giovanni Simeone español y con los brasileños Marcelo Moreno Boliviano y Andreas Pereira de Bélgica, quien no recuerda en Portugal al nacionalizado Pepe y en Rusia al Brasileño Mario Fernandes, y así hay muchos ejemplos en la actualidad y durante muchos años atrás este ha sido un fenómeno muy recurrente en el futbol mundial. Solo creo que nacionalizar seria provechoso para nuestra muy devaluada selección, ahí les dejo botando este balón.

Recuerden que el equipo más mexicano de México, el que jugaba con puros mexicano y ahora ya no, ya recurrió a buscar en el mercado americano a un México americano y en el español a un México español. Y contrato hace unas semanas al famoso Arturo Villanueva, con la encomienda de parte de Amaury Vergara, de buscar jugadores con raíces mexicanas en el mercado de Estados Unidos y Canadá, que nos dice esto, está muy claro que hay que aprovechar ese material para traerlo a nuestro futbol, ya que parece que aquí ya se agotaron tristemente las fuerzas básicas de nuestros equipos. Como una probadita de esto son Brandon Vázquez del Monterrey y Alejandro Zendejas, del América ambos México americanos y que fueron ya llevados a la selección de los estados unidos, ojo esto se tiene que aprovechar.

En la Concachampions cuartos de final en los partidos de ida, Tigres empezó ganando con gol de Gignac, quien más. Un error en su defensa provoco el empate y el Columbus Crew vendrá a regiolandia a jugarse todo. El América dio una catedra al imponerse de visitante 4 a 0 al New England Revolution, esta serie esta más que resuelta y las águilas vuelan a la siguiente ronda. Mas que contundente y creo que definitiva la goleada del Pachuca al Herediano por 5 a 0 de visita, nuevamente Salomón Rondón para mi gusto la mejor contratación del año metió tres goles. Monterrey se trajo el triunfo de Miami, Leo Messi ni a la banca fue, apretado triunfo de 2 a 1, pero triunfo al fin, a terminar la obra en casa.

Este martes 9 de abril se jugará la vuelta entre Tigres y Columbus a las 6,45 pm y el América contra New England a las 8.36 pm. Y el miércoles 10 el Pachuca recibirá al Herediano a las 6,15pm y el Monterrey recibe al Inter de Miami, ahora si con Messi a las 8.30 pm. Serán unos muy buenos juegos a morir.

Con feria de goles empezó la jornada 14, Pumas va y golea al Mazatlán 4 A 0, con dos autogoles los capitalinos quieren asegurar de perdida lugar en el play in, Xolos pobres fronterizos 14 juegos sin ganar, pierden en su casa 3 a 2, una total decepción. Increíblemente León pierde en casa 2 a 0 con el Querétaro, El principito no aparece. Tigres pensando más en la Concachampions, jugo con un cuadro alterno y pierde 3 a 0 con un Pachuca que viene creciendo en los dos torneos, los Felinos se rezagan en la tabla general. Chivas gana 3 a 2, lo tenía ya listo y solos se andaban complicando, la buena noticia es que el Chicharito ya se hizo presente, ¿cuánto costo ese gol? Cruz Azul le gana a los Rayados uno más que anda pensando en el otro torneo, la maquina no tiene la culpa y lo despacha con un 2 a 1. Santos empata a 1 con el América, las águilas guardaron algunos jugadores para la vuelta de la Concachampions. Lo que ya se esperaba Toluca goleo a mi pobre Atlas 4 a1, da pena y tristeza el rojinegro. Cierra de super líder Toluca con 29 puntos, empatado con América, Monterrey 28, La Máquina 26, Pachuca 26, Necaxa y Tigres 24, Querétaro 23, Chivas 22 y los Pumas con 20 al igual que el León. Son los equipos que pelearan por pasar directos y los que quieren meterse al play in.

También esta semana se vienen los juegos de ida de la Champions League el martes 9 Arsenal contra Bayern a la 1.00 PM, Real Madrid vs Manchester City también a la 1.00 pm. Miércoles 10 Atlético de Madrid contra Dortmund a la 1.00 pm y PSG contra el Barcelona misma hora 1.00 pm, 4 grandes duelos.

Y que siga rodando el balón.