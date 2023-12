Sensei rojinegro

¡Por fin llego la 14! Aunque les duela a muchos el América es el campeonísimo del Futbol Mexicano, Tigres no aprovechó el juego de local y el empate que se llevó al azteca no fue suficiente, un 3 a 0 contundente y un poco exagerado fue el marcador final, Siboldi manejo mal sus piezas a mi opinión, ya que mantuvo a un inoperante Gignac y metió a un Quiñones disminuido y Nahuel le dio al traste al equipo con su expulsión tonta. El América es el digno Campeón.

Lo que mal empieza mal acaba, Jimmy Lozano no es el indicado para dirigir la selección mexicana, sabemos que fue un partido metido con calzador y con jugadores recién llegados de vacaciones, pero lo que les importa a los federativos es el billete y ahí están las consecuencias, de ir ganando 2 a 0 y con algunos jugadores que medio resaltaron como Cortizo, Orozco y Guillermo Martínez, se pierde 3 a 2 y el público frustrado volvió a manifestarse con el famoso grito.

Esa es la realidad de nuestro fútbol, cruzar el mundo para perder en el primer partido, es increíble pero el León fue hacer el ridículo en el Mundial de Clubes al perder 1 a 0 ante Urawa de Japón, su premio de consolación es que jugará por el quinto lugar, pero su técnico Larcamón ya fue despedido.

La historia de este torneo para los equipos mexicanos, no ha sido agradable de 18 participaciones nuestros equipos mexicanos no han pasado de la 1ª ronda, se lleva el primer lugar los Rayados de Monterrey con tres eliminaciones 2021, 2013, 2011, le sigue el Pachuca ellos los eliminaron en 2010 y 2007 en cuartos de final, pero ganaron el quinto partido. Chivas y el América también actuaciones deplorables, las Águilas perdieron contra el Guangzhou de China y le ganaron al Mazembe equipo del Congo, para quedarse con el quinto lugar. Las Chivas han tenido la peor participación de los equipos mexicanos ya que no ganaron ni el quinto partido y se quedaron con el sexto y último lugar. Y ahora León tratara de no emular a las chivas y ganar su quinto partido.

Uno no entiende, pero en nuestro fútbol todo es posible. Veljko Paunovic deja a las Chivas a punto de arrancar la pretemporada, porque no se desligo en cuanto termino su participación en el campeonato, como lo hizo en turco Mohamed con Pumas, dicen los mal pensados que fue porque no le quieren reforzar al equipo y que habría la posibilidad de dejar al Chicote Calderón y Alexis Vega en el equipo y su falta de química con el Pocho Guzmán, ahora viene un argentino Fernando Gago para ser el nuevo pastor del rebaño.

El otro equipo de casa, no da noticias no hay refuerzos confirmados, no han confirmado bajas, falta menos de un mes para iniciar el campeonato y no hay nada, las únicas noticias son sus partidos de preparación; el 23 de diciembre vs UdG, al Mazatlán el 30 y al hermano Santos el 6 de enero. Todos en casa en la Academia Aga. Eso si no para la comercialización de los abonos, pero obvio no ha habido buena respuesta de la fiel.

La MLS va incorporar una nueva regla en su próximo campeonato muy interesante, esta regla limita a 10 segundos el tiempo que debe tomar un jugador para ser sustituido, si toma más tiempo el jugador sustituto tendrá que espera 1 minuto para entrar dejando a su equipo con un 1 jugador menos, hay excepciones cuando sea por jugador lesionado o por cambio de portero. También van ahora poner en los relojes en el estadio el tiempo de reposición ya que antes al minuto 45 y 90 se paraba. Ojalá nuestra liga tome nota y también haga estos cambios, según las estadísticas en nuestro futbol, el tiempo efectivo de juego es de 54 a 60 minutos.

Y que siga rodando el balón.