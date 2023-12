Sensei rojinegro

Es increíble nuestra honorable Liga MX, una semana los equipos son imbatibles y a la siguiente son goleados.

América se vio contundente contra San Luis, este equipo había dejado fuera al insípido Monterrey y muchos pensaban que se le iba a indigestar a las Águilas, y la verdad eso no paso. Las Águilas presentaron un cuadro parchado, cuidando algunos jugadores y prácticamente regalaron el partido, perdiendo 2-0, sabiendo que nunca les iban a meter 6 goles, al final el global quedo 5-2 y el América está en la gran final, cerrando en casa.

Tigres saca un empate en casa con un golazo de Juan Pablo Vigon y con el gol de visitante le da el pase a la liguilla, al quedar 2-1 en el global. Se viene una muy buena final entre América y Tigres jugando el jueves y el domingo.

Es increíble como siguen explotando a los paisanos en USA, el juego del 16 de diciembre de la Selección vs Colombia, es solo sacarle el dinero a la raza, obvio primero la lana, que la integridad de los jugadores, una selección express, con elementos que apenas van llegando de vacaciones y los de los equipos que no llegaron a la final, primero el negocio de la FMF.

En las divisiones menores de nuestra liga el Club Guadalajara se llevó el campeonato sub 23 ganándole a los Tigres. En la categoría sub 18 los Pumas es campeón venciendo a los Rayados de Monterrey. En la Sub 16 Atlas se coronó derrotando al América en un juego de muchos goles y emociones en el Estadio Jalisco.

Ya se realizó el sorteo para la Copa América 2024 en Estados Unidos, los grupos quedaron así: el grupo “A” Argentina, Chile, Perú y el ganador de Canadá y Trinidad y Tobago, Grupo “B “México, Ecuador, Venezuela y Jamaica. Grupo “C “Estados Unidos, Uruguay, Panamá y Bolivia, Grupo “D “Brasil, Colombia, Paraguay y el ganador entre Honduras y Costa Rica.

Los verdes iniciaran jugando en 22 de junio contra Jamaica en Houston Tx, el día 26 de junio van contra los venezolanos en Inglewood, california y cerraran contra Ecuador el 30 de junio en Glendale, Arizona.

Los enfrentamientos de México contra Ecuador en copas América, han sido un total de 5 encuentros, con 3 ganados, 1 empatado y 1 perdido, con 8 goles a favor y 5 en contra. Con Venezuela se han jugado 3 encuentros con 2 victorias y 1 empate y cero derrotas, 7 goles a favor y 3 en contra.

Y finalmente contra Jamaica solo se ha jugado 1 vez en la Copa América con 1 triunfo, 2 goles a favor y cero en contra.

Estados Unidos y México presentaron la candidatura para el mundial femenil 2027.

Por fin llego el nuevo director técnico de los rojinegros del Atlas Beñat San José, y con él trajó muchos cambios en la estructura de fuerzas básicas, era obvio que iba a acomodar a su gente. De bajas no se ha hablado y como siempre todo va hacer al cuarto para las 2, y tampoco de altas, todos es rumorología. De seguro va haber intercambio entre Santos y Atlas, para no gastar y parece que también van a volver a traer algunos “bultos" que tienen en nómina y prestados en otros equipos del sur. La afición no se ha manifestado en la compra del pase rojinegro y creo que no lo harán, hasta ver realmente que equipo se va a tener y la calidad de los refuerzos que van a llegar y ver si Camilo Vargas seguirá con los zorros.

Y que siga rodando el balón.