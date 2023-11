Sensei rojinegro

Tomaron la misma decisión los federativos cuando corrieron a Cocca, sabemos que fue una maniobra orquestada por los Televisos y los Pachucos para sacar al Argentino, el Jimmy no era el indicado para la selección, no tenía historial para serlo, pero si el más manejable por la mafia de Televisa + Femexfut, lo del viernes fue más que vergonzoso, se pararon en Honduras pensando que solo con su presencia se iba a ganar y se toparon con equipo aguerrido y que dejo todo en la cancha, sabemos que siempre contra los nuestros, salen a morirse en el campo y algo más, y los verdes se apanicaron no tuvieron los tamaños para sacar el partido y desde la banca no había un hombre que tuviera el colmillo para hacerlo. México es un super gancho para la taquilla y la televisión en la copa América 2024 y más en Estados Unidos, tendrán que ganar por tres a cero el martes o mínimo empatar el global para irse a tiempos extras y penales, pero que creen si no lo logran hay una segunda oportunidad en un repechaje contra el perdedor de la llave entre Costa Rica y Panamá, para formar parte de las seis selecciones invitadas de la Conca chafa. Qué bueno que nuestra selección no va tener eliminatorias para el Mundial 2026, porque si no…

En la Conmebol siguen los juegos eliminatorios para el mundial 2026, se jugó la fecha 5 donde se dieron resultados sorpresivos, Colombia le gana 2 a 1 a Brasil con una actuación sobresaliente del aun Rojinegro, Don Camilo Vargas. Argentina pierde en su casa con los uruguayos 2 a 0, donde Messi fue maniatado y no pudieron sacar un resultado favorable y vio terminada su racha de 14 partidos invicta. Chile empata a 0 con Paraguay al igual que Venezuela contra Ecuador, Perú cae en Bolivia 2 a 0.

Argentina sigue a la cabeza con 12 puntos, ahora le sigue Uruguay con 10 pts, Colombia remonto lugares y ya está en tercero con 9 puntos, otro equipo sorpresa Venezuela va en cuarto con 8 pts, Increíble mente Brasil cayo al quinto lugar con 7 pts., le siguen Ecuador, Paraguay y Chile con 5 pts.

En los juegos para la Eurocopa 2024, España y Escocia ya calificaron en el grupo A, en el B Francia ya está listo y queda un lugar para los holandeses o los griegos, Inglaterra va de líder en el C ya calificado, dejando un lugar para Italia o Ucrania, Turquía en el D ya amarro su boleto, Gales y Croacia pelearan por el segundo puesto. En el Grupo E están Albania y los checos. El grupo F ya tiene a Bélgica y Austria. Los húngaros, y serbios son los dueños de los 2 lugares en el Grupo G. Dinamarca, Eslovenia y Kazajistán a un juego de ser unos de los ganadores de los dos lugares del grupo H. Suiza y Rumania ya quedaron en el grupo I, La escuadra portuguesa con cristiano lleva pasos perfectos ya se quedó con el liderato del grupo J y Eslovaquia consiguió el segundo puesto, así va la calificación a la Eurocopa 2026 donde 20 selecciones saldrán de los 10 grupos, Alemania entra directa y 3 plazas se obtendrán de unos juegos de play off.

En la liga de expansión los Leones Negros de la UDG ya están en cuartos de final y en la Liga Femenil en un gran partido de ida y vuelta y muchas emociones, América le gana a las Chivas 4-3 en el global y ya van a la gran final, esperando a una de las regias.

Y que siga rodando el balón.