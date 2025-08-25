Sensei Rojinegro

Pues se acabó esta pesadilla para los equipos mexicanos. Ninguno de los que quedaban pudo seguir: Tigres no pudo ganarle al Inter Miami sin Messi, perdiendo 2–1 con un penal muy dudoso. Toluca se fue hasta los penales contra el Orlando City, y hasta ahí llegó. Puebla y Seattle Sounders empataron a cero y se fueron a penales. Puebla fue, de los mexicanos, el que luchó más y merecía más. Pachuca perdió contra L.A. Galaxy 2–1, que venía como el equipo más débil de la MLS. Hasta aquí llegaron.Esto va a ser diferente hasta que se juegue a visita recíproca.Bravos 2 - Santos 1. Los fronterizos le dieron la vuelta; iban perdiendo y lograron sacar el partido, quedándose con los tres puntos.Querétaro 3 – San Luis 2. Respira el cuadro queretano.Xolos 3 – Chivas 3. Los Xolos tenían un tres a cero en la bolsa y faltaban 20 minutos para el final; les dieron vida a los rojiblancos y les empatan el partido.León 1 – Pachuca 1. En el duelo de hermanitos, no se hicieron daño y se repartieron el botín.Monterrey 3 – Necaxa 0. Dos golazos, uno de ellos olímpico, y el tercero del ídolo de los Rayados, Sergio Canales, le dieron el triunfo al Monterrey.Mazatlán 2 – Tigres 2. En un partido raro y con goles anulados a los Tigres, el Mazatlán saca un buen empate ante los soberbios Tigres. Un equipo modesto, el sinaloense, y se le atraganta al Tigre.Cruz Azul 1 – Toluca 0. Partido que empezó muy tarde por el protocolo de tormenta eléctrica. La Máquina superó a unos Diablos que traen la resaca de la Leagues Cup.Pumas 0 – Puebla 0. Roscas en CU; no hubo nada para nadie y Puebla rescató un muy buen punto.Atlas 2 – América 4. El cuadro de las Águilas fue superior a los rojinegros. Aunque en un lapso del partido Atlas iba al frente, por la expulsión de Rocha y, otra vez, errores muy puntuales de la defensa, Atlas perdió el partido. Se está viendo la mano de Cocca a pesar del plantel limitado que se tiene.Viernes 29 de agostoBravos de Juárez vs Mazatlán 7:00 p.m., Atlético de San Luis vs Toluca 7:00 p.m., Puebla vs Monterrey 9:05 p.m.Sábado 30 de agostoLeón vs Querétaro 5:00 p.m., Santos vs Tigres 7:00 p.m., Guadalajara vs Cruz Azul 7:05 p.m., América vs Pachuca 9:05 p.m.Domingo 31 de agostoPumas vs Atlas 5:00 p.m., Xolos vs Necaxa 9:00 p.m.Jacqueline “La Maga” Ovalle (mexicana), jugadora de Tigres Femenil, rompió récord al ser el fichaje más caro, ya que Orlando Pride pagó 1.6 millones de dólares.Los otros fichajes millonariosLa FIFA haciéndole al tío Lolo con la multipropiedad en el mundo del futbolY todos estos grupos son multipropiedad:City Football Group LimitedManchester City FC (Inglaterra), Manchester City Women’s FC (Inglaterra), New York City FC (EE. UU.), Melbourne City FC (Australia), Melbourne City Youth (Australia), Melbourne City Women’s FC (Australia), Yokohama F. Marinos (Japón), Montevideo City Torque (Uruguay), Girona FC y Girona “B” (España), Girona FC Femenil “A” y “B” (España), Sichuan Jiuniu FC (China), Mumbai City FC y Mumbai City FC Reserves (India), Lommel SK (Bélgica), ES Troyes AC, ES Troyes AC Reserves y ES Troyes AC Féminine (Francia), Palermo FC (Italia), Esporte Clube Bahia (Brasil).Clubes socios del City Football Group: Club Bolívar (Bolivia), Vannes Olympique Club (Francia), Istanbul Başakşehir FK (Turquía).Red Bull Soccer GroupRB Leipzig (Alemania), Red Bull Salzburg (Austria), New York Red Bulls (EE. UU.), Red Bull Bragantino (Brasil), RB Omiya Ardija (Japón), RB Leeds United (Inglaterra), RB Paris FC (Francia).Global Football HoldingsCrystal Palace (Inglaterra), Olympique Lyonnais (Francia), Botafogo FR (Brasil), RWDM Brussels (Bélgica), FC Augsburg (Alemania), Brøndby IF (Dinamarca).Pacific Media GroupBarnsley (Inglaterra), KV Oostende (Bélgica), FC Thun (Suiza), AS Nancy (Francia), Esbjerg fB (Dinamarca), FC Den Bosch (Países Bajos), Kaiserslautern (Alemania), Tychy (Polonia).A-CAP GroupGenoa CFC (Italia), Standard Liège (Bélgica), Red Star FC (Francia), CR Vasco da Gama (Brasil), Hertha BSC (Alemania), Sevilla FC (España).Eagle Football HoldingsBotafogo FR (Brasil), Olympique Lyonnais (Francia), Crystal Palace FC (Inglaterra), RWDM Brussels (Bélgica), FC Florida (EE. UU.).Public Investment FundAl-Hilal, Al-Nassr, Al-Ahli, Al-Ittihad (Arabia Saudita), Newcastle United (Inglaterra).Grupo PachucaClub Pachuca (México), Club León (México), Coyotes de Tlaxcala (México), Real Oviedo (España), Everton de Viña del Mar (Chile), Club Atlético Atenas de San Carlos (Uruguay).Black Knight GroupAFC Bournemouth (Inglaterra), Auckland FC (Nueva Zelanda), FC Lorient (Francia), Hibernian FC (Escocia).Grupo OrlegiAtlas FC (México), Club Santos (México), Real Sporting de Gijón (España).V-SportsVissel Kobe (Japón), Real Unión (España), Aston Villa (Inglaterra), Vitória S.C. (Portugal), Hamburgo S.V. (Alemania), FC Rouen (Francia), KV Mechelen (Bélgica), OH Leuven (Bélgica), FC Sion (Suiza).Ineos Football GroupOGC Niza (Francia), FC Lausanne (Suiza), un porcentaje del Manchester United (Inglaterra).Tony Bloom GroupBrighton & Hove Albion (Inglaterra), Royal Union Saint-Gilloise (Bélgica), Heart of Midlothian FC (Escocia), Melbourne Victory (Australia).Evangelos MarinakisOlympiacos (Grecia), Nottingham Forest (Inglaterra), Rio Ave (Portugal).Pozzo FamilyUdinese Calcio (Italia), Watford FC (Inglaterra), Granada FC (España).BlueCoChelsea FC (Inglaterra), Racing Club de Estrasburgo (Francia).Kroenke SportsArsenal (Inglaterra), Arsenal Femenil (Inglaterra), Colorado Rapids (EE. UU.).Qatari Sports InvestmentParis Saint-Germain (Francia), Sporting Clube de Braga (Portugal).RedBird CapitalAC Milan (Italia), Toulouse FC (Francia).49ers EnterprisesLeeds United (Inglaterra), Rangers FC (Escocia).Aurelio De LaurentiisNapoli (Italia), Bari (Italia).Friedken GroupAS Roma (Italia), Everton FC (Inglaterra), AS Cannes (Francia).Matthew BenhamBrentford FC (Inglaterra), FC Midtjylland (Dinamarca), Mérida AD (España).SaputoCF Montréal (Canadá), Bologna (Italia).Algunos equipos en el mundo que en su escudo tienen abejas/avispasEquipos con mariposas en su escudoY que siga rodando el balón.