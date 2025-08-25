Sensei Rojinegro

Leagues Cup

Pues se acabó esta pesadilla para los equipos mexicanos. Ninguno de los que quedaban pudo seguir: Tigres no pudo ganarle al Inter Miami sin Messi, perdiendo 2–1 con un penal muy dudoso. Toluca se fue hasta los penales contra el Orlando City, y hasta ahí llegó. Puebla y Seattle Sounders empataron a cero y se fueron a penales. Puebla fue, de los mexicanos, el que luchó más y merecía más. Pachuca perdió contra L.A. Galaxy 2–1, que venía como el equipo más débil de la MLS. Hasta aquí llegaron.

Esto va a ser diferente hasta que se juegue a visita recíproca.

Resultados Jornada 6 Liga MX

Bravos 2 - Santos 1. Los fronterizos le dieron la vuelta; iban perdiendo y lograron sacar el partido, quedándose con los tres puntos.

Querétaro 3 – San Luis 2. Respira el cuadro queretano.

Xolos 3 – Chivas 3. Los Xolos tenían un tres a cero en la bolsa y faltaban 20 minutos para el final; les dieron vida a los rojiblancos y les empatan el partido.

León 1 – Pachuca 1. En el duelo de hermanitos, no se hicieron daño y se repartieron el botín.

Monterrey 3 – Necaxa 0. Dos golazos, uno de ellos olímpico, y el tercero del ídolo de los Rayados, Sergio Canales, le dieron el triunfo al Monterrey.

Mazatlán 2 – Tigres 2. En un partido raro y con goles anulados a los Tigres, el Mazatlán saca un buen empate ante los soberbios Tigres. Un equipo modesto, el sinaloense, y se le atraganta al Tigre.

Cruz Azul 1 – Toluca 0. Partido que empezó muy tarde por el protocolo de tormenta eléctrica. La Máquina superó a unos Diablos que traen la resaca de la Leagues Cup.

Pumas 0 – Puebla 0. Roscas en CU; no hubo nada para nadie y Puebla rescató un muy buen punto.

Atlas 2 – América 4. El cuadro de las Águilas fue superior a los rojinegros. Aunque en un lapso del partido Atlas iba al frente, por la expulsión de Rocha y, otra vez, errores muy puntuales de la defensa, Atlas perdió el partido. Se está viendo la mano de Cocca a pesar del plantel limitado que se tiene.

Liga MX Jornada 7

Viernes 29 de agosto

Bravos de Juárez vs Mazatlán 7:00 p.m., Atlético de San Luis vs Toluca 7:00 p.m., Puebla vs Monterrey 9:05 p.m.

Sábado 30 de agosto

León vs Querétaro 5:00 p.m., Santos vs Tigres 7:00 p.m., Guadalajara vs Cruz Azul 7:05 p.m., América vs Pachuca 9:05 p.m.

Domingo 31 de agosto

Pumas vs Atlas 5:00 p.m., Xolos vs Necaxa 9:00 p.m.

Noticias del Futbol Femenil

Jacqueline “La Maga” Ovalle (mexicana), jugadora de Tigres Femenil, rompió récord al ser el fichaje más caro, ya que Orlando Pride pagó 1.6 millones de dólares.

Los otros fichajes millonarios

Olivia Smith (canadiense), del Liverpool al Arsenal por 1.5 millones de dólares.

Naomi Girma (estadounidense), del San Diego al Chelsea por 1.3 millones de dólares.

Racheal Kundananji (zambiana), del Real Madrid al Bay Football Club por 865 mil dólares.

Tarciane Karen dos Santos de Lima (brasileña), del Houston Dash al Olympique Lyonnais por 830 mil dólares.

La FIFA haciéndole al tío Lolo con la multipropiedad en el mundo del futbol

Y todos estos grupos son multipropiedad:

City Football Group Limited

Manchester City FC (Inglaterra), Manchester City Women’s FC (Inglaterra), New York City FC (EE. UU.), Melbourne City FC (Australia), Melbourne City Youth (Australia), Melbourne City Women’s FC (Australia), Yokohama F. Marinos (Japón), Montevideo City Torque (Uruguay), Girona FC y Girona “B” (España), Girona FC Femenil “A” y “B” (España), Sichuan Jiuniu FC (China), Mumbai City FC y Mumbai City FC Reserves (India), Lommel SK (Bélgica), ES Troyes AC, ES Troyes AC Reserves y ES Troyes AC Féminine (Francia), Palermo FC (Italia), Esporte Clube Bahia (Brasil).

Clubes socios del City Football Group: Club Bolívar (Bolivia), Vannes Olympique Club (Francia), Istanbul Başakşehir FK (Turquía).

Red Bull Soccer Group

RB Leipzig (Alemania), Red Bull Salzburg (Austria), New York Red Bulls (EE. UU.), Red Bull Bragantino (Brasil), RB Omiya Ardija (Japón), RB Leeds United (Inglaterra), RB Paris FC (Francia).

Global Football Holdings

Crystal Palace (Inglaterra), Olympique Lyonnais (Francia), Botafogo FR (Brasil), RWDM Brussels (Bélgica), FC Augsburg (Alemania), Brøndby IF (Dinamarca).

Pacific Media Group

Barnsley (Inglaterra), KV Oostende (Bélgica), FC Thun (Suiza), AS Nancy (Francia), Esbjerg fB (Dinamarca), FC Den Bosch (Países Bajos), Kaiserslautern (Alemania), Tychy (Polonia).

A-CAP Group

Genoa CFC (Italia), Standard Liège (Bélgica), Red Star FC (Francia), CR Vasco da Gama (Brasil), Hertha BSC (Alemania), Sevilla FC (España).

Eagle Football Holdings

Botafogo FR (Brasil), Olympique Lyonnais (Francia), Crystal Palace FC (Inglaterra), RWDM Brussels (Bélgica), FC Florida (EE. UU.).

Public Investment Fund

Al-Hilal, Al-Nassr, Al-Ahli, Al-Ittihad (Arabia Saudita), Newcastle United (Inglaterra).

Grupo Pachuca

Club Pachuca (México), Club León (México), Coyotes de Tlaxcala (México), Real Oviedo (España), Everton de Viña del Mar (Chile), Club Atlético Atenas de San Carlos (Uruguay).

Black Knight Group

AFC Bournemouth (Inglaterra), Auckland FC (Nueva Zelanda), FC Lorient (Francia), Hibernian FC (Escocia).

Grupo Orlegi

Atlas FC (México), Club Santos (México), Real Sporting de Gijón (España).

V-Sports

Vissel Kobe (Japón), Real Unión (España), Aston Villa (Inglaterra), Vitória S.C. (Portugal), Hamburgo S.V. (Alemania), FC Rouen (Francia), KV Mechelen (Bélgica), OH Leuven (Bélgica), FC Sion (Suiza).

Ineos Football Group

OGC Niza (Francia), FC Lausanne (Suiza), un porcentaje del Manchester United (Inglaterra).

Tony Bloom Group

Brighton & Hove Albion (Inglaterra), Royal Union Saint-Gilloise (Bélgica), Heart of Midlothian FC (Escocia), Melbourne Victory (Australia).

Evangelos Marinakis

Olympiacos (Grecia), Nottingham Forest (Inglaterra), Rio Ave (Portugal).

Pozzo Family

Udinese Calcio (Italia), Watford FC (Inglaterra), Granada FC (España).

BlueCo

Chelsea FC (Inglaterra), Racing Club de Estrasburgo (Francia).

Kroenke Sports

Arsenal (Inglaterra), Arsenal Femenil (Inglaterra), Colorado Rapids (EE. UU.).

Qatari Sports Investment

Paris Saint-Germain (Francia), Sporting Clube de Braga (Portugal).

RedBird Capital

AC Milan (Italia), Toulouse FC (Francia).

49ers Enterprises

Leeds United (Inglaterra), Rangers FC (Escocia).

Aurelio De Laurentiis

Napoli (Italia), Bari (Italia).

Friedken Group

AS Roma (Italia), Everton FC (Inglaterra), AS Cannes (Francia).

Matthew Benham

Brentford FC (Inglaterra), FC Midtjylland (Dinamarca), Mérida AD (España).

Saputo

CF Montréal (Canadá), Bologna (Italia).

Casos y cosas en el futbol

Algunos equipos en el mundo que en su escudo tienen abejas/avispas

Brentford FC – Inglaterra

SS Juve Stabia – Italia

Progrès Niederkorn – Luxemburgo

Alloa Athletic FC – Escocia

Abelhas Rainhas – Brasil

Chicago Sting – Estados Unidos

SV Dakota – Aruba

US Orléans – Francia

Levallois SC – Francia

Abeilles FC – Congo

El Sauce FC – Nicaragua

JK Kuusalu Kalev – Estonia

Kargın Belediye SK – Turquía

PT Prachuap PK – Tailandia

Mariscal Sucre Pando – Bolivia

RS Kenitra – Marruecos

Chungju Hummel – Corea

Sokol Kratonohy – República Checa

Rancher's Bees – Nigeria

Meliteas Melitis – Grecia

Equipos con mariposas en su escudo

Staten Island Athletic – Estados Unidos

Atlético Tanabiense – Brasil

STS Torino – Italia

Tramagal Sport União – Portugal

Monarch FC – Ghana

Monarcas Morelia – México

Raadsan SC – Somalia

Monarch SC – Estados Unidos

Mustafakemalpaşa – Turquía

Kakiri Town Council – Uganda

Esenler Spor – Turquía

Grêmio Panambi – Brasil

Acas Évolucas – Guadalupe

Butterfly FC – Kenia

Y que siga rodando el balón.

