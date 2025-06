Sensei Rojinegro

Dos tropiezos dos

Dos fines de semana, este y el pasado donde los antiamericanistas dieron rienda suelta a sus frustraciones y celebraron con todo, al ver derrotado a su odiado rival primero en la final y después buscando el ansiado lugar a la Copa de Campeones.

Vámonos por partes, la final contra Toluca la verdad los de casa fueron mejores muy merecido su campeonato, bien trabajados y bien dirigidos. América llego a esa instancia muy disminuido físicamente y con jugadores lesionados, no es pretexto fue la realidad.

Al juego del sábado en Los Ángeles igual, era obvio que tenían toda la intensión de conseguirlo, pero para mi gusto su entrenador se precipito al hacer los cambios, cuando la ventaja era a favor de las Águilas, después que le empataron y se le fueron encima era obvio que iba ser un vendaval el equipo Angelino. Jardine quiso reacomodar al equipo, pero un autogol le dio al traste y además el tiempo estaba ya en su contra.

Obvio fue fiesta nacional , que celebraron todos los que no toleran que el equipo Americanista hoy por hoy es el mejor del país y el que ha ganado más campeonatos, ¿o no ? Chivos, Regios, Tigres, Pumas y Cruz Azul.

Muchos ardidos culparon al América, que fue el que tuvo que ver con la exclusión del equipo León, para a decir verdad ni el mismo Grupo Pachuca hizo lo correcto ya que el León consiguió el pase al Mundial de Clubes desde el 2023, al ser campeón de la Concacaf Champions Cup, mientras que el Pachuca lo hizo hasta el 2024, por lógica le correspondía al equipo Leones ir al certamen, pero su mismo grupo lo sacrifico.

Y la MAFIAFIFA puso en el juego en casa de Los Ángeles F.C. cuando debió ser una cancha neutral, ya sabemos cómo trabajan estos señores, como también metieron con calzador al Inter de Miami sin haber logrado con resultados su llegada al torneo.

Champions Final

Solo hubo un equipo en el campo y ese fue el PSG, con una goliza monumental de 5 – 0, el Inter de Milán nunca se apareció en el campo, literalmente fue borrado, primera Champions para los Parisinos, Luis Enrique llega a dos champions League ganadas una con el Barcelona en el 2015 y esta con el equipo francés.

Campeón de Campeones juego de Ida Liga de Expansión

Tapatío pego primero en el juego de ida gano 1 – 0 a la U de G, ahora este próximo sábado será el juego definitivo también en la cancha del Jalisco. Los melenudos extrañaron a su goleador Ocejo, que ya no pudo estar con el equipo.

Copa de Campeones de la Concacaf

Magistral la actuación de la máquina de la Cruz Azul, paso por encima del WhiteCaps de Vancouver una goliza de 5 – 0 , solo hubo un equipo en la cancha y esta victoria es muy merecida. Este triunfo le da su pase a la Copa Intercontinental y al próximo Mundial de Clubes, 7 títulos obtenidos en la Concacaf tienen la Maquina en su haber. Y en lo monetario cuatro millones de dólares.

Torneo Maurice Revello (Esperanzas de Toulon) Sub 20

Junio 4 México vs Dinamarca 9.30 am

Junio 7 México vs Japón 6.30 am

Junio 10 México vs Congo 9.30 am

Los Grupos

Grupo “A”

1.- Francia Sub – 20

2.- Mali Sub – 20

3.- Panamá Sub – 20

4.- Arabia Saudita Sub – 23

Grupo “B”

1.- Congo Sub – 20

2.- Dinamarca Sub – 20

3.- Japón Sub – 20

4.- México Sub – 20

Este torneo servirá de preparación a la Selección Mexicana, para el Mundial Sub 20 a jugarse en Chile, en Septiembre.

Próximos Juegos de la Selección Mexicana

Sábado Junio 7 a las 2.00 pm vs Suiza en el Rice-Eccles Stadium, Utah in Salt Lake City.

Martes Junio 10 a las 6.30 pm vs Turquía en el Kenan Memorial Stadium en Chapel Hill, Carolina del Norte.

Eliminatorias de la CONMEBOL para la Copa Mundial de Fútbol 2026

Jueves 5 de Junio

Paraguay vs Uruguay 5.00 pm, Ecuador vs Brasil 5.00 pm, Chile vs Argentina 7.00 pm.

Viernes 6 de Junio

Colombia vs Perú 2.30 pm, Venezuela vs Bolivia 4.00 pm.

Equipos Mexicanos ya Amarrados para Jugar la Copa de Campeones de Concacaf 2026

América y Monterrey por ser finalistas del apertura 2025

Cruz Azul, Pumas y Toluca por los puntos logrados en los torneos - Apertura 2024 y en el Clausura 2025.

Tigres por los puntos obtenidos en el año futbolístico de 2024 – 2025.

Entrenadores con más títulos en el futbol mexicano

Ignacio “Nacho” Trelles: 7 Títulos. Marte 1954, Zacatepec 1955 y 1958, Toluca 1967 y 1968, Cruz Azul 1979 y 1980.

Ricardo “Tuca” Ferretti ( Brasileño): 7 Títulos. Guadalajara Verano 97, Pumas Clausura 2009, Tigres Apertura 2011, Clausura 2015, Apertura 2016, Apertura 2017, Clausura 2019.

Raúl Cárdenas: 6 Títulos. Cruz Azul :1969, Copa Mx 1970, 1972, 1973, 1974, América 1976.

Javier de la Torre: 5 Títulos. Guadalajara 1961, 1962, 1964, 1965, 1970.

Manuel Lapuente: 5 Títulos. Puebla 1983 y 1990, Necaxa 1995 y 1996, América Verano 2002.

Victor M Vucetich: 4 Títulos. León 1992, Tecos 1994, Pachuca Clausura 2007, Monterrey Apertura 2009 y Apertura 2010.

Enrique “Ojitos” Meza: 4 Títulos. Toluca Verano 1998, Verano 1999, Verano 2000, Pachuca Apertura 2003.

Antonio Mohamed (Argentino). 4 Títulos. Tijuana Apertura 2012, América Apertura 2014, Monterrey Apertura 2019, Toluca Clausura 2025.

André Jardine (Brasileño). 3 Títulos. América Apertura 2023, Clausura 2024, Apertura 2024.

Arpad Fekete (Húngaro). 3 Títulos. Guadalajara 1959, 1960, Oro 1963.

José Manuel de la Torre. 3 Títulos. Guadalajara Apertura 2006, Toluca Apertura 2008 y Bicentenario 2010.

Carlos Miloc. 2 Títulos. (Uruguayo). Tigres 1978 y 1982.

Luis Fernando Tena. 2 Títulos. Cruz Azul Invierno 1997, Morelia Invierno 2000.

Alfredo Tena. 2 Títulos. Santos Laguna Invierno 1996, Pachuca Invierno 2001.

Miguel Angel “Zurdo” Lopez (Argentino). 2 Títulos. América 1985 y Prode 1985.

Jorge Vieira (Brasileño) 2 Títulos. América 1988 y 1989.

Hugo Sanchez. 2 Títulos. Pumas UNAM Clausura 2004 y Apertura 2004.

Miguel Herrera. 2 Títulos. América Clausura 2013 y Apertura 2018.

Gustavo Matosas (Uruguayo) 2 Títulos. León Apertura 2013 y Clausura 2014.

Diego Cocca (Argentino) 2 Títulos. Atlas Apertura 2021 y Clausura 2022.

Robert Dante Siboldi (Uruguayo) 2 Títulos. Santos Laguna Clausura 2018, Tigres Clausura 2023.

Títulos por Nacionalidad desde 1923

Mexicanos 59 Títulos

Argentinos 18 Títulos

Brasileños 12 Títulos

Uruguayos 11 Títulos

Españoles 10 Títulos

Húngaros 9 Títulos

Ingleses 4 Títulos

Austriacos 3 Títulos

Costa Rica, Chile, Escocia, Perú, Portugal, Yugoslavia 1 Titulo

Y que siga rodando, el balón.