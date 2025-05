Sensei Rojinegro

Liguilla Cuartos de Final

Serie: Monterrey vs Toluca.

Se fueron arriba en este primer juego Los Rayados, otra vez Toluca inicio la liguilla “atontado” y perdía 3 – 1, pero pudo meter otro gol y llevarse la serie 3 – 2 a casa. Pues lo que se esperaba, Toluca termino con los Rayados en el Nemesio, con un global de 4 – 4, Monterrey se regresa a casa con un torneo de fracasos y a repensar lo siguiente, no siempre los equipos se hacen a billetazos, Toluca aprovechar el súper liderato.

Serie: Pachuca vs América.

Muy cerrada esta llave, América siempre al ataque y ahora si no dejo jugar al Pachuca, maniato a su delantera, aunque no metió gol de visitante, su posición en la tabla le da el pase, pero tiene que cerrar en casa. América finiquito pronto el partido y no permitió que los Tuzos tuvieran respuesta, nuevamente Zendejas aparece en la liguilla y con un 2 – 0, las Águilas siguen en la contienda.

Serie: Necaxa vs Tigres.

Tigres se presentó en Aguascalientes tratando de no perder y mantener su portería intacta, lo logro y un empate aburrido a cero goles fue el marcador. En un cierre cardiaco el juego de vuelta termina empatado a 2 goles, después de que los rayos se fueron arriba pero un gol muy controversial le da el empate que por posición le da el pase a los Tigres.

Serie: León vs Cruz Azul.

Un partido con 5 goles, errores puntuales del portero Leones, La Máquina se lleva la ventaja por 3 – 2, y cerrara en casa esta llave. Cruz Azul gana 2 – 1 para cerrar la serie, quedando el global 5 – 3, la maquina sigue adelante.

Semifinal Liga MX.

América vs Cruz Azul y Toluca vs Tigres. Hoy se darán los horarios y días.

Final Femenil

Pachuca le da una repasada al cuadro del América, lo Golea 3 – 0 en la Bella Airosa y lo deja medio muerto para el juego de hoy, vamos a ver si las Aguilitas se levanta de esta loza pesada.

Liga de Expansión

La Universidad de Guadalajara vino de atrás y empata a 2 goles en el global en la cancha del estadio Jalisco, que volverá a vivir una final de la liga de expansión. La Jaiba va a la casa de los Mineros de Zacatecas y empata a cero goles, el triunfo de 1 – 0 en casa le da el pase a la final.

Final: Leones Negros de la UdeG vs Jaiba de Tampico. Hoy se sabrá qué días se jugarán.

La Liga

Que maravilloso juego nos dieron el Barcelona y Real Madrid, una feria de goles y el cuadro Culé se levantó de un 2 – 0 en contra para ganar el partido 4 – 3 a su odiado rival, este tipo de partido deveras lo deja a uno por un gusto por el verdadero futbol, el Barca está a nada de ser campeón de la Liga.

Champions League Resultados Semifinal Juegos Vuelta

En un juego de época con una lluvia de goles, Barcelona cae contra el Inter de Milán con un global de 7 – 6 en tiempos extras, la verdad da gusto ver esta clase de partidos donde no se escatima nada y la entrega es total, Barcelona se queda en el camino su defensa no estuvo a la altura.

Paris Saint-Germain ganado en casa por 2 – 1, para un global de 3 – 1 está en la gran Final de la Champions, Arsenal no fue rival, el cuadro francés obtiene su pase, prácticamente sin despeinarse.

El 31 de mayo será esta Final a jugarse en Múnich.

Play In

Como decía el Divo de Ciudad Juárez, el legendario Juan Gabriel: ¡ Pero qué Necesidad !, hablo del famoso Play In. Que necesidad de la Liga MX de meter a fuerzas este disque “premio”, si al final de cuentas calificaron los primeros 8, como siempre ha sido. Solo dan un parón que afectan a los otros 6 equipos, ojalá deveras les suba agua al tinaco y descarten este invento que solo beneficio al Monterrey por las taquillas en ambos juegos.

Ojo Rojinegros

Cuando veas las barbas de tu vecino cortar... El tano Ortiz se hizo a un lado del Club Santos después de la desastrosa campaña que tuvo, exigió refuerzos para seguir adelante y los “amigos” de Orlegi le dijeron que no hay dinero y obvio ni refuerzos, Diosito que nos espera a los Rojinegros!!!!!. Viva la Multipropiedad, Saludos a Los Pachucos que se quedaron sin mundial de Clubes por ese motivo. Lo que he dicho he insistido hasta el cansancio Orlegi no puede, no tiene por qué tener 2 equipos en México, es más yo creo que ninguno.

119 años cumplió Chivas

No hay mucho que celebrar, ya que no ha tenido buenos torneos últimamente, urge una restructuración y una fuerte inversión para que el equipo pueda ser nuevamente un referente en nuestra Liga MX. La única satisfacción que se tuvo en la casa del Rebaño fue dada por el equipo Femenil que ellas si jugaron la liguilla y a mi forma de ver hicieron un muy buen papel. Una felicitación a su entrenador Antonio Contreras, que hizo muy buena temporada en su primer campeonato.

Casos y cosas del futbol

Peor equipo en el Campeonato Mexicano. Puntos en cada Torneo del 2010 al 2025.

Clausura 25. Santos 7 Puntos.

Apertura 24. Santos 10 Puntos. Clausura 24. Puebla 5 Puntos.

Apertura 23. Necaxa 15 Puntos. Clausura 23. Mazatlán 7 Puntos.

Apertura 22. Querétaro 9 Puntos. Clausura 22. Juárez 11 Puntos.

Clausura 21. Necaxa 11 Puntos. (*)

Clausura 20. San Luis 11 Puntos. (*)

Apertura 19. Veracruz 8 Puntos. Clausura 19. Veracruz 4 Puntos.

Apertura 18. Veracruz 10 Puntos. Clausura 18. Lobos B 9 Puntos.

Apertura 17. Pumas 13 Puntos. Clausura 17. Puebla 16 Puntos.

Apertura 16. Jaguares 9 Puntos. Clausura 16. Jaguares 12 Puntos.

Apertura 15. Dorados 15 Puntos. Clausura 15. Morelia 13 Puntos.

Apertura 14. Morelia 10 Puntos. Clausura 14. Veracruz 16 Puntos.

Apertura 13. Pumas 11 Puntos. Clausura 13. Atlante 13 Puntos.

Apertura 12. Querétaro 7 Puntos. Clausura 12. Tecos 12 Puntos.

Apertura 11. Atlas 12 Puntos. Clausura 11. Jaguares 14 Puntos.

Apertura 10. Atlas 13 Puntos. Clausura 10. San Luis 14 Puntos.

(*) Por la Pandemia solo hubo 1 Torneo.

El reciente Campeonato de Goleo de Uros Durdevic, el primero del Club Atlas, nos recuerda los jugadores con más goles en la historia del equipo.

Edwin Cubero ( Costa Rica) con 88 Goles Anotados.

José de Jesus “ Güero” Aceves con 82 Goles.

Daniel Osorno con 75 Goles.

Carlos Gonzalez con 70 Goles.

Sergio Pacheco con 67 Goles.

Juan Pablo Rodríguez con 67 Goles.

Rodrigo Solano ( Costa Rica ) con 65 Goles.

José “ Pepe “ Delgado con 63 Goles.

Ricardo “ Astroboy “ Chavarín con 62 Goles.

Alfredo “ Pistache “ Torres con 61 Goles.

Hugo “ Misionero “ Castillo (Argentino) 60 Goles.

José “Dumbo” Rodríguez 57 Goles.

Bernardino “Berna” García 54 Goles.

Miguel Zepeda 48 Goles.

Cristian Domizzi (Argentino) 40 Goles.

Julián Quiñones (Colombiano/Nacionalizado) 36 Goles.

A nivel Mundial las 25 mejores Rivalidades (Clásicos)

1.- Barcelona vs Real Madrid. España

2.- Boca Juniors vs River Plate. Argentina

3.- Celtic vs Rangers. Inglaterra

4.- Fenerbahce vs Galasataray. Turquía.

5.- Peñarol vs Nacional. Uruguay.

6.- Manchester United vs Liverpool. Inglaterra.

7.- Gremio vs Internacional. Brasil.

8.- AC Milán vs Inter de Milán. Italia.

9.- Palmeiras vs Corinthians. Brasil

10.- Roma vs Lazio. Italia.

11.- Bayern Múnich vs Dortmund. Alemania.

12.- Independiente vs Racing. Argentina.

13.- Ajax vs Feyenoord. Países Bajos.

14.- Flamengo vs Vasco Da Gama. Brasil.

15.- Sevilla vs Betis. España.

16.- Flamengo vs Fluminense. Brasil

17.- Estrella Roja vs Partizan. Serbia.

18.- Dortmund vs Shalke 04. Alemania.

19.- América vs Chivas. México.

20.- Benfica vs Sporting CP. Portugal.

21.- New Old Boys vs Rosario Central. Argentina.

22.- Atlético Mineiro vs Cruzeiro. Brasil.

23.- Olympiacos vs Panthinaikos. Grecia.

24.- Bahía vs Vitoria. Brasil.

25.- Arsenal vs Tottenham. Inglaterra.

27.- Atlas vs Guadalajara. México.

32.- Monterrey vs Tigres. México.

39.- América vs Cruz Azul. México.

Y que siga rodando el balón.