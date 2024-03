Sensei Rojinegro

Cuando el Atlas fue creado por un grupo entusiastas jóvenes que estudiaron en Inglaterra, tomaron la iniciativa de portar una camiseta Roja y Negra basándose en el mártir San Lorenzo que era el patrono de la escuela que estudiaron en Europa. Algo que la verdad es para tomar en cuenta, este santo patrono es famoso por encontrar el amor a partir del sufrimiento, algo que todos los Atlistas tenemos.

Analizando cuantos equipos de futbol en el mundo utilizan los colores de mis rojinegros, algunos con la clásica casaca como la del Atlas y otros con diferentes variaciones, pero si manteniendo el rojo y el negro o el negro y el rojo.

Me encontré que son: Con las camisetas iguales a la del Atlas son: Newell´s Old Boys de Argentina, el Cucuta de Colombia, Colon de Santa Fe de Argentina, solo que usa short Blanco, Melgar de Arequipa de Perú, Basañez de Uruguay, Andino Sport de Argentina, KS Flamurtari de Albania, Rennes de Francia.

Utilizando el Rojinegro ya sea rayados horizontales o verticales se encuentra por el mundo: Swansea City de Inglaterra, Stade Rennais de Francia, Sporting San Miguelito de Panamá, OGC Nice de Francia, Bournemouth equipo inglés, Atlanta United de Estados Unidos, Liga Deportiva Alajuelense de Costa Rica, D.C. United también de Estados Unidos, Deportivo Maldonado de Uruguay, Xolos de Tijuana, México. A.C. Milán de Italia, Atlético Paranaense de Brasil, Flamengo también brasileño, Deportivo Guaros equipo Venezolano, Bayer Leverkusen y Eintracht Frankfurt los dos de Alemania. Sport Club do Recife de Brasil.

La Concachapions inicio con los juegos de ida, Tigres visito al Orlando y se trajo un empate a cero goles, tendrá que buscar a como dé lugar ganar en casa para pasar a la siguiente ronda, al igual Pachuca fue a a jugar con el Philadelphia Unión a esa ciudad y también se trajo un empate a 0, y cerrara en casa buscando una victoria. Vaya paseada le dio el América a las Chivas en su estadio con un contundente 3 a 0, es cierto que en el futbol no hay nada escrito perooo, esta loza está muy pesada. Estará ya el Chicharito para jugar, lo meten al campo y la verdad no ha trascendido, ojalá no lo esté apurando después lo pueden lamentar, pero ellos saben lo que hacen. Monterrey fue a Cincinnati y se trajo el triunfo por 1 a 0, como dice el conocido dicho para que la cuña apriete, Brandon Vázquez ex jugador del Cincinnati los vacuno. Esta semana vienen los de vuelta el martes 12 Pachuca recibe al Philadelphia y Tigres al Orlando, miércoles 13 América a terminar la obra contra las Golpeadas Chivitas y el jueves 14 Monterrey recibirá a Cincinnati en el gigante de acero.

En la Champions Bayern Munich elimino en el global 3 a 1 al Lazio y está ya en la siguiente ronda, Real Sociedad fue humillado en su casa con un global de 4 a 1 con el PSG con un Mbappe y es otro que sigue en la contienda. Con un contundente 6 a 2 en el global el Manchester City dejo fuera al Copenhague, Real Madrid le sufrió en casa y el gol de visitante le dio el pase a la siguiente ronda con el marcador de 2 a 1, el Leipzig le hizo un buen partido.

Comenzó la fecha once, y nuevamente el Atlas mal dirigido, cada vez nos damos cuenta que el entrenador es un cero a la izquierda, es increíble que lo sostengan, como después de ir perdiendo 1 a 0, logres remontar y en el segundo tiempo en lugar de ir a matar al rival, recules hagas cambios para aguantar el marcador y terminas empatando de milagro, cuando pudiste ganar contra el más malo que tú. ¡Y los 25 puntos, apa!, en su otro equipo los Orlegis, cambiaron de técnico y ya lleva tres al hilo ganados y aquí con el rojinegro no quieren hacer lo mismo, realmente no los entiende uno y el barco se hunde cada vez más, A otra cosa mariposa, el Necaxa sigue repuntando y ahora le tocó el turno al San Luis perder por 3 a 1. Toluca deja ir la ventaja de visitante contra Bravos y terminan empatando a un gol en la frontera. El otro equipo de casa no levanta, las Chivas acumulan otra derrota el León vino y les gano 2 a 1, otro técnico que hace experimentos y por quedar bien con los patrones y la afición decide alinear al Chicharito de inicio, sabemos que Javier es mucho pundonor y ganas le sobran, pero todavía no está para salir en el cuadro inicial, el equipo se está cayendo a pedazos. Querétaro da la sorpresa y le gana al Pachuca en su casa 2 a 1 y le corta una buena racha a los Pachucos. Santos viene al alza de la mano de Nacho Ambris y humilla en casa a la maquina 3 a 0, un parón estrepitoso al Cruz Azul. El campeonísimo jugo con los Tigres, ambos equipos decidieron jugar con un equipo alterno por sus compromisos en la Concachampions. América gana 2 a 0. Increíble Pumas lo ganaba 2 a 0 al minuto 14, para terminar en empate a 3 goles con el Tijuana, dejando una buena oportunidad para escalar en la tabla. En el último encuentro de la jornada el Monterrey se trepa al primer lugar general al ganar al Mazatlán 2 a 1 y así cerrando la jornada.

Volviendo con los Rojinegros, como no va andar mal, si en el sub 23 están para llorar, son goleados y ese equipo no camina al igual que la sub 17, tenían un españolete de esos que les encanta al grupo, y no pudo formar jugadores para el primer equipo, ahora uno entiende por qué no voltean hacia las fuerzas básica, no hay nada rescatable. Tiempo perdido.Y que siga rodando el balón.