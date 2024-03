Sensei Rojinegro

Que triste es jugar en casa, con estadio lleno y que la mayoría de los aficionados sean de tu rival, que en solo 7 minutos jugaste bien te fuiste arriba en el marcador y momentos después todo se desmoronó. Ya lo había dicho en esta columna Santamaria no quiere estar en el equipo comete una falta innecesaria al minuto dos del encuentro es amonestado, quedando ya marcado para el resto del partido. Camilo, siempre Camilo nos salva de un penal y después se viene la debacle, un polémico penal que procede de una mano del rival, este tipo de jugadas apretadas siempre se las marcan a favor de los equipos que si pesan en la Federación, en esa jugada Santamaria comete el error de tratar de impedir el gol con la mano y es expulsado, Ahora si Hernry anota y en el segundo tiempo Atlas fue una caricatura, las Águilas aprovecharon y el partido fue para ellos una simple cascarita para enfrentar su juego de la Concachampios.

El partido termino con un 5 a 1, pudiendo ser más, aunque no es el único culpable el entrenador Beñat debería renunciar, ya es la fecha 10 y el equipo solo juega uno pocos minutos bien y luego se cae estrepitosamente, este señor que ya fracaso en nuestro futbol no era el indicado para hacerse cargo del equipo rojinegro, solo en la mente de los orlegis traen a un personaje que ya había fracasado rotundamente en nuestro futbol. No sé qué pasa por la mente maquiavélica del grupo en gestión, pero espero que ya tomen cartas en el asunto porque el equipo se cae cada vez más y esos dichosos 25 puntos no se van a lograr, solo que sean sumados en este y en el otro torneo.

Efectivamente la afición está molesta y lo seguirá estando, van a ver cómo se va reflejar en los próximos encuentros, Sr. Irarragorri es su equipo es su dinero pero, haga algo por favor con la marioneta que tiene a cargo del equipo llamado Pepe Riestra, el entrenador, las fuerzas básicas no han funcionado, rescátelas a tiempo antes de que sea tarde, este campeonato se tiro todo a la basura, empiece por enderezar la nave para el siguiente, buscando un verdadero entrenador unos buenos refuerzos y no despelucando lo poco bueno que queda, si vende a Trejo y Santamaria no hay problema.

Ahora voy con el otro cuadro tapatío, que bueno que Uriel Antuna les pidió perdón a las Chivas, al equipo y a sus aficionados por celebrar sus goles con la maquina anteriormente. Pues en el juego de ayer les metió 2 goles y ya no hizo lo que les había pegado fuerte a los rojiblancos, besar el escudo de la máquina, ahora hizo una celebración más discreta y hasta pidiendo perdón, pero ya los había vacunado con 2 anotaciones, el marcador final fue 3 a 0 para el Cruz Azul.

Continuando con la jornada 10 de nuestro futbol, Santos de la mano de Nacho Ambris logra su 2do triunfo y escala lugares gano 1 a 0, Mazatlán le quita lo invicto al Necaxa al ganarle 2 a 1 en tierras sinaloense. San Luis golea 4 a 0 a un Puebla que se está desmoronando y no deja la parte baja de la tabla, se oyen muy fuertes rumores que este equipo puede terminar jugando en Veracruz, hay que esperar. Toluca le gana el inflado tigres 2 a 1, una expulsión los deja con 10 hombre y los choriceros le dan la vuelta al marcador, en duelo de porteros Tiago Volpi le mete el gol del gane en penal al payaso de Nahuel Guzman. Pachuca hace buena su Localia y le gana 3 a 2 a los Bravos de Juárez, cada vez está mejor el cuadro de Hidalgo. Monterrey le pasa por encima a los pumas, que fueron un simple gatito en tierras norteñas, los Rayados son los lideres por diferencia de goles empatados con el Cruz Azul y Pachuca en 22 puntos, Americe les sigue con 21. Toluca con 19 y los Tigres se quedan con 18. La pedacera se quedan abajo.

Vienen los octavos de final de la Concachampions liga de campeones y nuestros equipos mexicanos van: Pachuca vs Philadelphia, Orlando City vs Tigres estos juegos el martes 5 de marzo, el miércoles 6 un partidazo Chivas vs América, los rojiblancos a sacarse la goleada vs la maquina y las águilas a repetir su actuación vs los rojinegros, curiosamente estos dos equipos se verán tres veces la cara en las próximas 2 semanas. El jueves 7 Cincinnati vs Monterrey. Los juegos de vuelta se jugarán del 12 al 14 de marzo.

Es semana de Champions, ahora los juegos de vuelta entre Bayern vs Lazio en la ida Lazio lleva la ventaja 1 – 0, y Real Sociedad vs PSG el martes 5, el PSG llega con una ventaja de 2 - 0, Manchester City vs Copenhagen el Manchester cierra en casa ganando 3 – 1, y el sorprendente Real Madrid vs Leipzig el miércoles 6, el Madrid solo lleva un gol de ventaja al ganar de visitante 1 – 0 y cerrara en casa para asegurar su pase a la siguiente ronda.

La muy olvidada liga de expansión, es un verdadero desbarajuste algunos equipos con 6 juegos otros con 7 y unos pocos con 8. Al tener 15 equipos siempre hay uno que descansa en la fecha a jugarse. Celaya, Venados y la U de G encabezan la tabla general con 16 puntos, aunque los Leones Negros llevan un partido de más, pero los melenudos están invictos. Le sigue el Atlético La Paz también invicto con 14 puntos, atrás está el Campeón Cancún Invicto con 10 puntos. Con 9 puntos le siguen Cimarrones y Tlaxcala, con 8 increíblemente el Atlante acompañados de Mineros y Alebrijes. Le siguen con 7 puntos: Tapatío, Dorados, Correcaminos y Tepatitlán e increíblemente en el último lugar el Morelia. Esta liga perdió el interés al descartarse el ascenso, según las malas lenguas mucho tuvo que ver Orlegi cuando estaban en la silla del poder y sus equipos se estaban tambaleando, para mi punto de vista se necesita que vuelva, ya que hay muchos equipos en primera que al ver que no se desciende no invierten y solo buscan no pagar la multa, vamos a ver en el próximo campeonato que va pasar ahora que quieren que los equipos de primera tengas un representante en la liga de plata con la edad de 23 años más los equipos que decidan permanecer en esta categoría.

Y tristemente para mis rojinegros, que siga rodando el balón.