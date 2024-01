Sensei Rojinegro

Ahora que empezó nuestro ansiado campeonato de futbol, vale la pena hacer una numerología y a reserva que todavía no se cierran los registros y muchos equipos todavía no completan sus cupos de extranjeros, además que se pueden hacer intercambios entre los equipos aunque ya hayan jugado partidos, se tiene hasta Febrero para esto. La llegada del extranjero de nuevos jugadores se termina en Marzo, entonces así van las cosas y aquí voy:

Porteros Extranjeros: 6

Defensas Extranjeros: 38

Medios Extranjeros: 52

Delanteros Extranjeros: 39

Total: 135 Extranjeros

Extranjeros por Nacionalidad

Argentinos 36, Uruguayos 25, Colombianos 22, Brasileños 10, Paraguayos 9 , Chilenos 8, Ecuador 7, Españoles 5, Peruanos 3, Venezolanos 3, Franceses 2 Holandés 1, Italiano 1, Canadiense 1, Panameño 1, Montenegro 1. Total 135

Cantidad de extranjeros por equipo

Atlas 9, América 8, Cruz Azul 9, Juárez 8, León 7, Mazatlán 7, Monterrey 8, Necaxa 6, Pachuca 9, Puebla 7, Pumas 8, Querétaro 8, Santos 8, San Luis 7 , Tigres 8, Toluca 9, Xolos 9. Y Chivas 1 México – Americano, 1 México – Español.

Entrenadores

Argentinos 4, Uruguayos 3, Brasileños 2, Españoles 2, Portugués 1.

Entrenadores Nacionalizados 2, Entrenadores Mexicanos 4.

Empezó la liga con el Querétaro vs Toluca, donde el equipo Queretano no supo mantener la ventaja de 2 a 0 y en tiempo agregado le empataron. En Mazatlán el San Luis gano de visitante con la mínima de 1 – 0, Cruz Azul pierde 1 – 0 en su regreso al estadio Azul, y la afición estalla, Guadalajara le saca el empate el Santos con excesivo tiempo añadido de reposición ante una excelente entrada en el Akron, lo que se esperaba el golpe mediático de la llegada del famoso Chicharito, ya dio sus frutos con la venta de camisetas en el estadio, tanto las oficiales como las piratas. Monterrey se estrena en casa ganando 2 – 0 al Puebla sus hinchas no salen muy contentos, en la semana fue muy criticado el América al informar que jugaría con un cuadro alternativo frente a los Xolos, los medios y la prensa le pegaron con todo ante esta decisión, pero el “Campeonísimo “salió adelante ganando 2 a 0 y dejando a un Piojo Herrera despotricando al modo de él, cuando pierde. Pumas uno de los que más se reforzo hizo valida su Localia y le gana a los Bravos de Juárez 1 – 0, en este juego por primera vez en nuestro futbol se estrenó que el árbitro explicará en dos ocasiones las decisiones del var, desconozco si esto se estará haciendo poco a poco en todos los juegos. Atlas ay Atlas, ni cómo ayudarte ibas ganando, la expulsión tonta de Aldo dejo al equipo sin un hombre, dio al traste al partido, ya vimos que no hay un gran equipo, no se invirtió en buenos jugadores. Y la derrota fue justa. Y para acabarla Trejo que nunca ha despuntado como un jugador que se hace expulsar tontamente, ojalá me equivoque, pero el panorama no se ve bien para el Rojinegro, gracias a los Orlegis que piden que no vivamos del Bi, pero no hacen nada para cambiar ése "chip". Esta jornada terminará el miércoles con el León en contra de los Tigres.

Se supone que este es el último torneo de la liga de expansión tal como está, ya que el próximo campeonato será con el ingreso de los equipos sub 23 de los equipos de primera, esto pudiera condicionar que algunos equipos filiales ya no seguirían, como el caso del Tapatío. Yo soy de los que piensa que esta medida no será buena y para mí lo que sería benéfico para nuestro futbol es volver a instaurar el ascenso y descenso esto haría que los equipos que siempre andan en el fondo inviertan y refuercen sus equipos y los de la liga plata también tenga esa motivación de subir a primera.

Mucho le ayudaría a nuestro futbol, que se volviera a instaurar aquella regla de que jugaran dos menores mexicanos de 20 en cada juego, siento que si trajo muy buenos dividendos para los equipos y obvio para las selecciones.

Se llevo el Real Madrid la súper copa de España, con un cuatro a uno en contra de su odiado rival el Barcelona, y el cuadro merengue apunta al campeonato español, que todavía que un buen tramo por jugarse.

Y que siga rodando el balón.