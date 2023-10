Sensei Rojinegro

Después de una semana turbulenta en el feudo del rebaño, donde se les caía el equipo en pedazos por los acontecimientos ocurridos en Toluca, se venía el Clásico.

Pero vámonos por partes, 2 pelafustanes pseudos jugadores profesionales manchan el prestigio de una institución con actitudes poco éticas y llevándose entre las patas a un juvenil. La inmediata separación del equipo y después el desvincularlos en forma definitiva del equipo fue una reacción correcta de una directiva seria, sin importar que son unos activos importantes, pero primero está la institución y el respeto.

Y luego su entrenador manifiesta bajarse del barco porque tenía una oferta de un club español, que no ha ganado y está más que hundido, también daba noticia y ahora dice que se quedara, no entiendo como lo dejan hacer lo que le plazca a este fulano, deberían darle las gracias por que no está en un equipo de barrio, pero ellos sabrán si lo aguantan.

Ahora si hablar del clásico, el que pensara que el cuadro rojiblanco sería una presa fácil por lo que había pasado a lo largo de la semana, no sabe que estos juegos son cosa aparte, creo que en lo largo de mi vida me han tocado presenciar más de 120 juegos entre primera división, sub 20, sub 17, tercera división cuando acompañaba a mis amigos de fuerzas básicas del Atlas F.C., los clásicos son partidos que se juegan con mucho corazón y muchos tamaños como diría Hugo Sanchez.

Ayer fue un partido agradable para la tribuna y sobre todo para la afición rojiblanca, una semana antes sus seguidores lo habían abucheado, le celebraban al equipo contrario con oles y se salían antes del estadio enojados y decepcionados, al modo de casi todos sus aficionados.

Un primer tiempo con dos muy buenos goles de ambos lados, Guadalajara tomo el control del partido en el segundo tiempo aprovechando que Atlas no se encontró en el campo y los errores de marcación pusieron adelante a las Chivas, una lamentable lesión del huevo Lozano el equipo rojinegro se desconcentro, los cambios poco atinados de Benjamín Mora y el ingresar a jugadores como Brayan Trejo que tiene atole en la sangre y que cuando ingresa nunca hace diferencia, prácticamente el equipo juega con uno menos. terminando en una goleada y el triunfo para el Guadalajara fue un marcador abultado, pero justo. Mencionar en chivas que sobre salieron al Piojo Alvarado que se echó el equipo al hombro, al mal querido por Pauno del Conejito Brizuela y una excelente marcación con exceso de rudeza del Pollo Briseño a Caicedo, más los buenos goles de Marín.

América prácticamente ya amarro su pase al nuevo formato de liguilla, Tigres, Pumas y San Luis le siguen de cerca, Toluca, Chivas, Monterrey, Juárez, Atlas y Xolos trataran de colarse.

Viene un parón por la fecha FIFA, México jugara dos partidos, el sábado 14 de octubre contra Ghana y el martes 17 contra Alemania, con el insólito llamado de cuatro porteros y pocas nuevas caras veremos cómo les va a los verdes.

La jornada trece de nuestra liga mx, reiniciara el 20 de octubre, y que siga rodando el balón.