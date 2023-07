Sensei Rojinegro

Como buen mexicano y rojinegro, no me gusta perder, pero hubiera preferido que la Selección no ganara la Copa Oro, y lo digo porque, otra vez, empezaron a cacarear los paleros: que ya volvimos a ser el gigante de Concacaf.

Lo peor de todo que los de la Federación se lo creen y van a dejar las cosas como están. Una derrota, creo yo, habría ocasionado cambios radicales en la estructura y el armado a futuro del equipo nacional. La continuidad de Lozano está en duda y es ahí donde varios directivos van a tratar de imponer al técnico y jugadores de su agrado.

El triunfo del domingo fue muy sufrido y los demás equipos de la zona han estado creciendo, cosa que el representativo nacional no ha hecho. Como no tenemos eliminatorias para el siguiente mundial, pues estos federativos no quieren aprovechar para foguear un equipo nuevo y prepararlo para los mundiales del 2026 y del 2030, allá ellos… el tiempo dirá todo.

Por otro lado es totalmente absurdo que se pare la Liga para dar inicio a la Leagues Cup, un experimento en conjunto con la MLS con el único propósito de exprimir a los paisanos en Estados Unidos.

Todos los juegos se realizarán en territorio americano y canadiense dejando la derrama económica solo para ellos. Nuestro campeonato volverá a iniciar a finales de agosto, jugándose la fecha 6 y dejando pendientes las fechas 4 y 5 para reprogramarlas en fechas venideras, todo un relajo, pero así se maneja nuestra H. Liga.

En estas tres fechas jugadas del campeonato, hay que reconocer el paso del Guadalajara que lleva tres de tres y que ha debutado a varios jóvenes en sus filas dejando un agradable sabor a sus seguidores. Creo que es por ahí donde los equipos nacionales deben buscar abrir la puerta al talento nacional que a la larga será material de la Selección y que no los frenen con extranjeros del montón, ni jugadores intocables que ya no dan el cien por ciento y solo se dedican a sobrellevar los partidos, me acordé de un tal Alexis Vega.

Pues esperemos que nos trae esa Leagues Cup para nuestros equipos.