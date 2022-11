Señor López, no se necesita su visto bueno

Ayer en Mérida, Yucatán, durante la verborrea de la mañanera, López -si, quien vive en Palacio Nacional- dijo textualmente: “Vamos a dar todas las facilidades para esa manifestación”, refiriéndose por supuesto a la marcha de mañana denominada ‘El INE no se toca’. ¡Vaya, qué detallazo, muchas gracias!. Nada de gracias, ‘al diablo’. Porque hay que informarle o recordarle al inquilino del histórico edificio que se encuentra frente al Zócalo capitalino, que nadie estaba esperando su venia o ‘luz verde’ para llevarla a cabo.

Habrá que recomendarle al susodicho funcionario público que porta la banda presidencial, que hay un libro de referencia denominado Constitución Mexicana de los Estados Unidos Mexicanos-redactada y establecida en 1917-, que “es la norma fundamental o carta magna, que rige jurídicamente nuestro país, fijando los límites y definiendo las relaciones entre los poderes de la Federación: Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial, entre los tres niveles diferenciados de gobierno (federal, estatal y municipal), y entre todos aquellos y los ciudadanos; asimismo, establece las bases para el gobierno y para la organización de las instituciones en que el poder se asienta; y finalmente establece, en tanto que pacto social supremo de la sociedad mexicana, los derechos y los deberes del pueblo”.

Y ese valioso volumen con muchos artículos, en el número 9 se lee: “No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito; pero solamente los ciudadanos de la República podrán hacerlo para tomar parte en los asuntos políticos del país. Ninguna reunión armada, tiene derecho de deliberar. No se considerará ilegal, y no podrá ser disuelta una asamblea o reunión que tenga por objeto hacer una petición o presentar una protesta por algún acto, a una autoridad, si no se profieren injurias contra ésta, ni se hiciere uso de violencias o amenazas para intimidarla u obligarla a resolver en el sentido que se desee”. Interpretado de esa manera, presidente López, NO se necesita que usted de o brinde “todas las facilidades” a lo que es un derecho que tienen los millones de personas que se pronostica salgan a las calles mañana en toda República y Los Ángeles, California.

Además, habrá que ilustrarlo señor López, ahora que se ha dedicado a insultar y denostar a muchos medio de información y periodistas -como hizo ayer nuevamente-, simple y sencillamente porque no piensan, concuerdan u opinan como usted, que en esa misma Constitución Mexicana, en su artículo 6 se habla de “La manifestación de las no será objeto de ninguna inquisición…Todo las persona tiene derecho a difundir información e ideas por cualquier medio de expresión”.

Señor López, lo que mañana sucederá en las calles de todo el país, es un recurso que usted aprovechó y abusó del mismo para llamar la atención y hacer suyas ‘sus realidades’. Déjese de cuentos, mentiras e insultos, de dividir al país y de su sed de venganza. México es un gran país que merece un presidente capaz, informado, integrado a la realidad y preocupado por prioridades para su crecimiento y desarrollo, cualidades de las que usted desgraciadamente adolece o si las tiene, las tiene muy bien escondidas. ¿Usted, qué opina?.

