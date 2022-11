Señor López (AMLO), ¿ya se enteró?

Señor López (AMLO), ya se que andaba allá por ‘La Chingada’ -su rancho-, pero a pesar de la distancia pienso que si se enteró, vio o escuchó lo que millones de mexicanos le mandaron decir ayer con las pacíficas demostraciones callejeras que se reprodujeron en todo el país y en otras partes del mundo. Si no se enteró, vio o escuchó, se le está diciendo que no estamos de acuerdo con su necesidad de ‘tocar’ a la Institución que garantiza nuestros procesos democráticos, que se rechaza abiertamente SU intención de ‘meter mano negra’ en el organismo que nos da certeza que la decisión en las urnas de los ciudadanos se respete y muy claramente se le hace de su conocimiento que cualquier intento de abuso -no importa de qué índole- hay un pueblo dispuesto a salir a las calles y defender a sus instituciones y sus derechos.

Señor López (AMLO), no se quiera pasar de listo. Las masivas y contundentes demostraciones de ayer son una demostración de que no se está dispuesto a las imposiciones o maniobras dictatoriales que con su sed de venganza quiere imponer.

México es un pueblo noble, trabajador, con sed de progreso y hambre de desarrollo, amparados en la certeza que tenemos los recursos para crecer y prosperar. Muchos creyeron en usted, con la esperanza de tener un mejor futuro y de salir de un sistema que ya cansaba e intoxicaba, con siempre lo mismo y con los mismos. Desafortunadamente usted se encargó muy pronto de terminar ‘el encanto’ a sus promesas de cambio para mejorar y solamente corroboramos que usted salió peor que los mismos del pasado.

Lo de ayer es solamente una ‘probadita’ que la sociedad agraviada o no conforme puede llevar a cabo. La ‘bolsa de la sociedad’ se empieza a llenar de piedritas, no la sacuda mucho que se puede romper.

Háganos un favor, dele salida de manera tranquila a lo que le resta de su administración, ya no nos insulte, no agravie a México, no frene el desarrollo del país, deje que sus ‘corcholatas’ se destrocen políticamente, que la oposición escoja en quien crea que pueda sacarnos del ‘bache’ en que se ha caído y que el ‘pueblo bueno’ decida su futuro. Y usted, váyase a ‘La Chingada’ -su rancho-, donde se nota -según se ve en la foto que usted mismo divulgó en las redes sociales - que es muy feliz en playera y pantalón corto.

¿Usted, qué opina?

Daniel Rodríguez

daniel.rodriguez@dbhub.net