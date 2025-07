Seguimos peleados con los gabachos

A pesar de lo buena gente que se ha portado Claudita, siguen los güeros actuando groseramente y poniendo aranceles y sacándonos la lengua. Baste decir que el abogado de un delincuente que está afinando, esto es, se está preparando para cantar y cuyo nombre no sé, dijo que el deseo de Claudita de que la notificaran era absurdo, lo cual a la Presidenta le cayó tan mal que ordenó a sus huestes preparar una demanda. Desde luego, como no es muy precisa porque en Bulgaria no saben de estas majaderías, si es demanda, es civil y si es denuncia, es penal; pero a la chica le da lo mismo, que al cabo que el gringo ni siquiera se va a enterar de esta porque la van a hacer aquí y pues bien pueden condenarlo a muerte o a sentarse en un hormiguero siguiendo las tradiciones tribales, porque ni va a venir.

Pero a Claudita no le han explicado que la soberanía, que tan enjundiosamente defiende, también funciona para allá, esto es, que si nosotros podemos hacer con el petróleo o la electricidad lo que nos dé la gana porque somos un pueblo soberano, orgulloso de nuestra cultura (y aunque nos hemos aguantado el coraje porque ni el rey de España nos ha pedido perdón y ya la señora López Obrador anda allá, jurando fidelidad al rey, ni nos han mandado el penacho de Moctezuma, a pesar de lo buenas gentes que somos nosotros con ellos), ellos también tienen el derecho de juzgar a sus delincuentes como les pegue la gana y perdonarlos, si es que así lo deciden, pero eso le da trabajo a nuestra amada Presidenta.

Ahora que como dice una cosa dice la otra y así dijo que no les haría caso a los bancos que señalaban los gringos por lavado de dinero, y la Secretaría de Hacienda, que no le hace mucho caso, ya los multó. Ahora que, si el abogado de los delincuentes gringos es un grosero, pues que chinfle a su mauser y nosotros no lo pelamos y para nosotros, debieron habernos preguntado en qué quedaron.

Por otro lado, la gente que no es simpatizante de nuestro amado señor ex presidente don Andrés, ya ha hecho listas de tontos que van a ser juzgados por los dichos del delincuente que, como ya dije, se está preparando a cantar y va a cantar la que le digan que cante, como le hicieron con otro pillo que era funcionario de Calderón. Así es el estilacho. Pero en realidad, no sabemos qué es lo que va a cantar. Eso sí, de que se va a llevar a alguien entre los pedales, yo creo que sí, pero no sé cuáles serán los elegidos.

Según haya buenos o malos, el otro día, la señora Presidenta se fotografió con el dueño o gente del que le prestó la casa al hijo de López Obrador, pero se la prestó por padrotón, no por otra cosa.