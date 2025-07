Ante el retiro de la alcaldía Cuauhtémoc de las estatuas de Ernesto “Che” Guevara y Fidel Castro del Jardín Tabacalera, en la colonia Tabacalera, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, hizo referencia a su reubicación.

Brugada expresó que “es muy importante la recuperación de la historia”: “Yo pienso que se pueden regresar las esculturas y después ellos hacer la solicitud que quieran.

“Mientras tanto, creo que es muy importante la recuperación de la historia en esta ciudad de personajes tan importantes, así que el Gobierno de la Ciudad estará tomando decisiones también al respecto”, dijo.

Sheinbaum Pardo pidió a la alcaldía Cuauhtémoc entregar el monumento “Encuentro”, para que sea reubicado, por lo que podría hablar con la jefa de Gobierno para este tema.

“¿Por qué no la entrega y la ponemos en otro lado?”, comentó la Mandataria federal en su conferencia mañanera del jueves.

Alessandra Rojo de la Vega, titular de la alcaldía Cuauhtémoc, señaló que los vecinos son quienes deben de decidir qué hacer ya que “es patrimonio de la demarcación, comprado con el dinero de nuestras vecinas y vecinos”.

Afirmó que no será reubicada porque “rinde un homenaje a un régimen dictatorial (...) No he recibido llamada de la jefa de Gobierno (Clara Brugada) y mucho menos del gobierno federal”, afirmó.

CT