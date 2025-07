El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, negó ayer la autenticidad de una carta supuestamente escrita por él y dirigida al fallecido financiero Jeffrey Epstein. La misiva fue revelada por The Wall Street Journal (WSJ) el jueves en un artículo que detallaba su contenido sugestivo y su supuesta inclusión en un álbum de cumpleaños para Epstein en 2003. Trump reaccionó con firmeza a través de su red social Truth Social.

“El Wall Street Journal publicó una carta falsa, supuestamente dirigida a Epstein. No son mis palabras, no es mi forma de hablar. Además, no hago dibujos”, escribió Trump, rechazando tanto el lenguaje como los elementos visuales del documento atribuido a él.

El mandatario afirmó haber advertido directamente a Rupert Murdoch, propietario de News Corp-el conglomerado que controla al WSJ-sobre la falsedad del artículo, y agregó que “era una estafa” y que no debía publicarse. Tras la difusión del reportaje, Trump reiteró su intención de llevar el caso a los tribunales.

Según el WSJ, el documento fue recopilado por Ghislaine Maxwell, ex asistente y socia cercana de Epstein, como parte de un álbum con cartas enviadas por conocidos del financiero, entre ellos Trump, con motivo de su 50 cumpleaños, en 2003.

La carta en disputa, de acuerdo con el diario, incluye varias líneas mecanografiadas enmarcadas por un dibujo del contorno de una mujer desnuda, supuestamente realizado por Trump con un rotulador. La firma del presidente aparece, según el medio, garabateada bajo la cintura del dibujo, “imitando el vello púbico”. El texto concluye con la frase: “Feliz cumpleaños, y que cada día sea otro secreto maravilloso”.

No obstante, el WSJ no publicó la imagen completa de la carta ni ofreció detalles sobre cómo accedió a ella, lo que ha generado más dudas sobre su procedencia y autenticidad.



Demanda multimillonaria

Menos de 24 horas después de la publicación del reportaje, Trump presentó formalmente una demanda federal en un tribunal de Miami contra The Wall Street Journal, News Corp y Rupert Murdoch, además de los autores del artículo. En la querella, el presidente exige una compensación de al menos 10 mil millones de dólares (MDD) por daños y perjuicios.

Trump calificó la publicación como “falsa, maliciosa y difamatoria”, y argumentó que el artículo tenía como objetivo dañar su imagen en un momento políticamente sensible. En sus redes, el mandatario dijo que espera con interés la comparecencia de Murdoch en el juicio: “Espero con ansias el testimonio de Murdoch durante el proceso judicial… ¡Será una experiencia interesante!”, afirmó en una tercera publicación.

También sostuvo que, si existiera una “prueba concluyente” sobre su implicación en los crímenes de Epstein, sus adversarios políticos ya la habrían utilizado en su contra.

La demanda de Trump contra The Wall Street Journal, una de las más ambiciosas y millonarias contra un medio, podría desencadenar un debate clave sobre los límites del periodismo de investigación, la veracidad de las fuentes y la influencia mediática, aunque el diario aún no ha respondido oficialmente.

Portada de WSJ, cuya reciente publicación sobre una supuesta carta de Trump a Epstein ha provocado una millonaria demanda por difamación. ESPECIAL

Vuelve a la escena pública

El artículo del WSJ se publica en un momento de renovado interés por el caso Epstein. Esta semana, el FBI y el Departamento de Justicia (DOJ) concluyeron oficialmente que no existe ninguna “lista de clientes” famosos a los que el fallecido magnate financiero habría extorsionado. Además, reafirmaron que Epstein murió por suicidio en su celda en 2019, desestimando una vez más las teorías conspirativas que apuntaban a un asesinato encubierto para proteger a figuras influyentes.

Ambas agencias informaron que no se divulgarán nuevas investigaciones relacionadas con el caso, una decisión que generó frustración entre seguidores del movimiento Make America Great Again (MAGA), entre los cuales hay varios republicanos. Durante la campaña electoral, el presidente Donald Trump, la fiscal general Pam Bondi y el subdirector del FBI, Dan Bongino, habían prometido revelar “toda la verdad” sobre Epstein y sus presuntos vínculos con personas poderosas.

Molesto por las críticas, incluso dentro de su propio partido, Trump respondió con dureza. En un mensaje publicado en Truth Social, sentenció: “Ya no quiero el apoyo de quienes siguen promoviendo esta estafa demócrata”.

Entre hospitalizados y agua sucia

Grupos civiles denunciaron ayer las condiciones insalubres en el nuevo centro de detención migratorio “Alligator Alcatraz”, ubicado en el humedal de los Everglades, Florida. Según la Florida Immigrant Coalition (FLIC), el campamento, inaugurado el 1 de julio por el presidente Donald Trump y el gobernador Ron DeSantis, alberga a más de mil hombres en carpas vulnerables a inundaciones.

La FLIC reportó al menos seis personas hospitalizadas debido a las difíciles condiciones del lugar. Alertaron que los sistemas de baño y fregadero, si no se mantienen limpios, pueden causar una grave contaminación ambiental. Además, señalaron la falta de control de temperatura dentro de las “jaulas”, lo que puede propiciar la propagación de virus y ocasionar problemas severos de salud, incluso paros cardíacos.

Fresco Steez, portavoz del grupo Dream Defenders, criticó que el centro se construyó en medio de un ecosistema en peligro y urgió a la alcaldesa del condado Miami-Dade, Daniella Levine-Cava, a cerrarlo. “Alligator Alcatraz” fue levantado en tiempo récord sobre una pista aérea abandonada, en un área natural habitada por caimanes, pitones y especies protegidas de fauna y flora.

Los detenidos han reportado dormir en espacios hacinados, beber agua conectada a los inodoros, exposición constante a la luz y negación de atención médica. Además, se han registrado desbordes de aguas negras que inundan las jaulas con heces, denunció el doctor Armen Henderson, director ejecutivo de Dade County Street Response.

Un estudio de la Escuela de Salud Pública de Yale reveló que la zona está infestada con más de siete mil millones de mosquitos, muchos portadores de virus peligrosos como Zika, dengue y el virus del Everglades.

DeSantis rechazó las denuncias, defendió la calidad de la comida y dijo que se les ofreció a los detenidos la autodeportación, la cual es más económica para el Estado.

Aprueban histórica ley de criptomonedas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó ayer la primera legislación nacional sobre criptomonedas, calificándola como “la mayor revolución en tecnología financiera desde el nacimiento de internet”.

Durante la ceremonia en la Casa Blanca, Trump destacó que la nueva normativa establece un marco regulatorio “claro y simple” para las criptomonedas estables, respaldadas por activos confiables como el dólar. Aseguró que estas monedas permitirán realizar transacciones de bajo costo y liquidación casi instantánea, lo que “impulsará el crecimiento económico estadounidense” y permitirá que “miles de millones de personas ahorren y transfieran en dólares”.

El mandatario afirmó que esta medida fortalecerá la demanda de bonos del Tesoro, reducirá las tasas de interés y consolidará al dólar como moneda de reserva global. Según Trump, las monedas estables combinan privacidad, flexibilidad y descentralización, cualidades que considera claves para el futuro financiero del país.

La ley, conocida como “Genius Act”, fue aprobada el jueves pasado por la Cámara de Representantes con apoyo bipartidista, un mes después de recibir el visto bueno del Senado.

La normativa facilitará la emisión de criptomonedas estables por parte de bancos y otras entidades, bajo el cumplimiento estricto de leyes contra el lavado de dinero y sanciones internacionales. Se espera que esto refuerce la confianza del público en estos activos, que suelen utilizarse como puente para adquirir criptomonedas más volátiles, como el bitcoin.

CT