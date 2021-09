Seguimos aguantando

A principios de agosto del 2020 Pedro Francisco Sanchez Nava, antropólogo del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), afirmó que el robo ilegal de piezas ancestrales en el país es “realmente mínimo”. Y argumentó, que si bien es cierto que en el pasado había bandas dedicadas al saqueo de las mismas, ahora ya no es tanto, porque “ahora las comunidades son mucho más conscientes de su patrimonio, y por ello mismo para nosotros ya no es tan fácil llegar a una a hacer un excavación sin tener un escrutinio y vigilancia de los propios pobladores”.

Lo anterior tiene relación con lo sucedido el lunes pasado durante la celebración del Bicentenario de la Independencia, donde el presidente López Obrador agradeció a el Vaticano, Francia e Italia -llegando incluso a entregar la Orden Mexicana del Águila Azteca a un general de los Carabineros de Italia- por la recuperación de joyas arqueológicas. En el acto, el presidente habló de los saqueos de joyas que por años ha sucedido en nuestro país, llegando al grado de anunciar que ha dado instrucciones para que la “Guardia Nacional forme un equipo especial dedicado a combatir el tráfico de objetos arqueológicos” (?).

Suena a contrasentido, que mientras que la máxima autoridad en asuntos arqueológicos indica que el ilícito es “realmente mínimo”, en Palacio Nacional se esté pensando en dedicar personal, presupuesto y tiempo a un asunto que no es prioritario, a una institución -que por lo que estamos viviendo- debe estar enfocada exclusivamente en la seguridad del país, como es el caso de la Guardia Nacional.

¿Que el presidente no estará consciente de lo que pasa en México? Solamente durante los primeros 30 meses de la administración -según el mismo Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP)- se han abierto casi 73 mil expedientes por homicidio doloso, con 87 mil víctimas. Casi 2,500 expedientes por mes, más de 80 por día y casi 100 muertos diarios. Además, qué a Palacio Nacional no llegan las noticias sobre el control que los grupos delincuenciales tienen en algunas regiones del país, como sucede en en algunos municipios de Michoacán, por poner solo un ejemplo, donde las autoridades locales no existen y la Guardia Nacional ni el ejército ‘meten las manos’.

Desafortunadamente es la forma como se razona y actúa en esta administración. Y de la manera es como los mexicanos vemos cómo pasan los días, semanas, meses y ya casi tres años y todo se soporta, se aguanta y se asimila.

Apenas el domingo pasado el diario El País de España publicó una entrevista con la escritora mexicana Elena Poniatowska -nacida en París, Francia, hija de descendientes polacos- donde habla en parte sobre la forma de ser de los mexicanos y dice, “La gente sigue, es resistente. No es esa palabra. La palabra es aguantadora. Los mexicanos tienen un aguante… Si me dijeran que cuál es la cualidad más grande de los mexicanos, yo diría el aguante”.

Y aquí seguimos aguantando. ¿Usted, qué opina?

