"Se te está haciendo bolas el engrudo"

¿Ahora qué vas a hacer, Andrés Manuel? ¡No le busques tres pies al gato! La idea de la Guardia Nacional es muy buena, pero ¡ejecútenla bien por favor! La Policía Federal merece un trato profesional y se debería incorporar y hacer un solo cuerpo de Policía y los integrantes de la Policía Federal deben mantener exactamente las mismas prestaciones que tenían antes; si hay algunos que no merezcan estar en el grupo, con las pruebas necesarias, nada más retírenlos.

Igualmente es con la Guardia Nacional. No todos van a ser maravillosos, pero lo correcto y lo que debes hacer es formar un solo cuerpo de Policía Nacional, integrarlo adecuadamente y que sea la Guardia Nacional, pero sin quitarle ningún mérito a la Policía Federal, porque hay que ser justos con todos y más vale que arregles esto pronto, porque si no puede haber un gran desorden que ya no puedas controlar. Recuerda que la Policía Federal trabajó ya arriesgando la vida por un buen tiempo, quedando varios muertos; más vale que pongas esto en orden con justicia porque si no, “se te va a quemar el atole”.

Te quiero recordar lo bien y acertado que estuviste en la reunión que se llevó a cabo en Palacio Nacional con los empresarios de Jalisco, ratificando todo lo que habías prometido y apoyando las proposiciones que hicieron los empresarios mostrando las necesidades que se tienen, como una muy importante que es recobrar la confianza en el país para que suba la inversión y mejore la seguridad. Asimismo, el apoyo que ratificaste para el sistema de salud; otro punto muy importante es la movilidad urbana y la realización del Peribús, con lo que estuviste totalmente de acuerdo.

Un gran logro que realizó el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, con tu apoyo, es la firma del “Acuerdo de Entendimiento para el Aprovechamiento del Río Verde”, de acuerdo con el gobernador de Guanajuato, Rodriguez Vallejo. Esto permite a Jalisco recuperar el agua para el Estado, garantizar el abastecimiento de agua en los Altos y el faltante en la región metropolitana de Guadalajara.

Esto fue un gran logro del gobernador Alfaro, que mencionó que es un hecho histórico que ayudará a resolver profundamente un problema que no se le hacía caso hace varios años. Alfaro expresó: “Es un paso histórico, es el primer elemento que se necesita para, ahora sí, poder resolver de fondo el problema de abasto de agua para nuestro Estado”. Después de firmado este documento, Jalisco recibirá 76% del agua del Río Verde y el resto el Estado de Guanajuato; era un viejo problema que tenía más de 40 años: el dotar de agua al Estado y a Los Altos de Jalisco.

Después de haber firmado el documento mencionado, y de acuerdo al compromiso que tú hiciste, Andrés Manuel, como Presidente de México, mediante el cual el Gobierno federal realizará los estudios y obras de infraestructura, estamos seguros que tú, Andrés Manuel, como Presidente del país, no le vas a fallar a Jalisco y a Guanajuato, construyendo la infraestructura necesaria para dotar de agua a ambos estados.

Por otra parte, el Gobierno federal será el que determine la estructura técnica del proyecto de la Presa El Zapotillo. Lo que se está garantizando hoy es que con las obras de infraestructura que se relacionan con el Río Verde, el resultado de la distribución permanente será, como ya se dijo, 76% para Jalisco y 24% para Guanajuato.

La infraestructura tendrá las características necesarias para que el agua llegue a las poblaciones necesitadas y estará financiada por el Gobierno de la República como tú te has comprometido, Andrés Manuel, y estamos seguros que cumplirás tu palabra.