Se ocultan muertes

Ahora sí al presidente le dieron ‘otros datos’, pero estaban equivocados.

Apenas el lunes la Secretaria de Salud (SSA) informó que la semana pasada en México hubo cinco mil 755 nuevos contagios por Covid y 200 defunciones, lo que significa que en promedio 29 personas fallecen todos los días a consecuencia de la pandemia. Y ayer en la mañanera -24 horas después-, el presidente López Obrador aseguró que “al día de hoy solo se registra un muerto diario”. Todo parece indicar que la comunicación entre Palacio Nacional y la Secretaría de Salud es nula, se malinterpreta, alguien deliberadamente miente o quiere ocultar las muertes.

Desde el año pasado el reporte de Exceso de Mortalidad de la misma SSA presentaba discrepancias entre las muertes reales anuales que se contabilizan -que mostraban más fallecimientos durante la pandemia con los comparativos de los promedios de los últimos años- y las que se atribuían ‘oficialmente’ por la crisis de salud. Un secreto a voces era que las muertes se ocultaban. Y ahora con esta discrepancia entre lo que dice el mandatario y lo que informa la autoridad en salud, da la impresión que en Palacio se ‘malinterpretan’ las estadísticas y por ende se ocultan las muertes.

En días pasados una entrevista radial con la doctora Laurie Ann Ximénez Fyvie, una autoridad en la materia de la pandemia -Doctora en Ciencias Médicas en Harvard, profesora e investigadora de microbiología y Directora de la Clínica de Genética Molecular de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)- autora de los libros ‘Un Daño Irreparable’, el año pasado, y ‘Las Vidas que no Contaron’, hace apenas unos días, dijo que mientras que el gobierno federal reporta poco más de 324 mil personas fallecidas desde que inició la crisis sanitaria, la realidad es que son 798 mil, de acuerdo con lo publicado por la revista médica Lancet, considerada ‘la biblia’ de los asuntos de salud. Esto significa que 475 mil muertes en México no se han contabilizado, no se han reportado como oficiales o sea han ocultado intencionalmente.

Y mientras el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, ayer mismo en la conferencia de Palacio dijo que en el Operativo de Vacunación del mes pasado “no hubo desperdicio de vacunas, todas se aprovecharon”, la doctora Ximenez Fyvie dijo que la cifra de compras de vacuna por parte de México no coincide con las que se han aplicado, según publicaciones que han seguido el rastro a las dosis producidas y entregados a todos los países. “Aún quedan 25 millones sin aplicar”. Y agregó que lo lamentable es que al cancelar el plan de vacunación que se venía realizando, “ahora, sin ton ni son, en el Metro, mercados, centros comerciales se ha empezado a vacunar, sin que se lleve un control real de cuantas se aplican y se registre a quienes las reciben. Nos fuimos de un lado al otro”.

Y por supuesto, que resulta lamentable que se quiera ocultar el número de muertes, que no se continúe con los debidos controles -por la displicencia o irresponsabilidad gubernamental- y se actúe como si pandemia fuera historia, cuando la realidad es que, si bien es cierto que hemos mejorado a nivel mundial, aún queda mucho camino por recorrer -sobre todo en México- para ‘bajar los brazos’ y decir que se han interrumpido los procesos de contagio gracias a las medidas tomadas como a la vacunación masiva, según dijo López-Gatell. ¿Usted, qué opina?

daniel.rodriguez@dbhub.net