Se lanza De Hoyos, ¿ahora qué sigue?

A principios de año -en este mismo espacio- habíamos mencionado que ante la ventaja tomada por Palacio Nacional en la carrera presidencial al destapar a sus ‘corcholatas’ -aunque los tiempos electorales aún no son los permitidos-, en la oposición no se veía a nadie con los ‘espolones’ suficientes para hacer frente a los ‘gallos’ del presidente. Indicamos que ante la escasez de figuras, posiblemente tendría que recurrirse a buscar un contendiente de otros sectores de la sociedad -fuera de la burocracia política-, directamente de la iniciativa privada, para hacer frente y contrarrestar la oleada de los ‘elegidos’ presidenciales. Y el pasado 2 de marzo, en una reflexión titulada ‘Oposición sin cabeza’, preguntamos ¿ahora qué sigue?. Y señalamos que “Hay muchas inquietudes, inconformidades, propuestas e ideas, pero hasta el momento no hay quien amalgame, alguien quien conjunte todo eso en un plan maestro donde se hable de estrategias y metas a corto y largo plazo.”

Bueno, pues ya surgió una posibilidad nueva, una cara despolitizada, fuera del círculo partidista y quien dijo en su primera aparición como aspirante a la presidencia que “Los mexicanos estamos hasta la madre de los políticos. ¿Qué pasaría si UNO DE NOSOTROS, alguien que no está podrido por el poder, se levanta para tomar las riendas de este país?. Hoy lo digo claro y directo: Quiero encabezar este esfuerzo”, escribió en su cuenta de Twitter Gustavo de Hoyos Walther.

De Hoyos, empresario, originario de Nuevo León, licenciado en derecho, expresidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y uno de los fundadores del movimiento ‘Si por México’, que impulsó el nacimiento de la coalición ‘Va por México’ rumbo a los procesos electorales en el 2021, en diferentes entrevistas de radio con Grupo Imagen y Radio Fórmula el lunes pasado, dijo que es “el inicio del camino para construir una propuesta desde la sociedad civil y encabezar el esfuerzo desde la oposición que permita a México tener una nueva alternancia en 2024”.

El ‘nuevo precandidato’ le dio valor a lo expresado en este mismo espacio en marzo pasado, al señalar, “Yo lo que escucho en todas partes, en los restaurantes, en los aeropuertos, en los hoteles, en los parques es que ya es tiempo de que uno de nosotros, alguien que no este podrido en por el poder, alguien que llegue con propuestas nuevas y sea quien encabece la propuesta opositora”.

Gustavo de Hoyos ratificó que la suya será “una candidatura ciudadana”, que no irá amparada por ningún partido político. Esto por supuesto requerirá de un respaldo económico extraordinario y que ahí que se ponga en duda poder contrarrestar la maquinaria política oficialista, además de que sea capaz de convencer a un electorado aparentemente embelesado con su líder social y a una oposición aletargada y débil. Dicho en otras palabras, con una candidatura incierta. Sin embargo, es un paso positivo en la búsqueda de opciones diferentes que puedan ofrecer la alternancia y la posibilidad de un cambio. ¿Usted, qué opina?.

