Se alborota la gallera

Con las declaraciones del oriundo de Alabama, Deontay Wilder, campeón de peso pesado del Consejo Mundial de Boxeo y además inmaculado con el interesante registro 40-0, 39 nocauts, se alborotó la gallera en esa otrora espectacular división reina del pugilismo, la que vivió su última época de oro en los puños de Mike Tyson.

Wilder ha declarado que el británico Anthony Joshua (22-0, 21 nocauts) “era sólo un cobarde, directamente. Era sólo un cobarde. No quería pelear. Cuando un hombre permite que su gente no acepte $50 millones de dólares, eso es una garantía, no quieres pelear”, publicó The Fair Game.

Los administradores del campeón mundial completo Anthony Joshua, reconocido por AMB, OMB y FIB, ofrecieron a Wilder una bolsa de 15 millones de dólares por enfrentarlo en Inglaterra, respuesta que blinda al europeo, no quieren arriesgar al negocio que llena estadios en Inglaterra, aunque es cierto que ambos boxeadores necesitan enfrentarse para ser reconocidos en el globo, para regresarle algo de espectacularidad a la categoría que fue la mandona en el boxeo por alrededor de un siglo.

Joshua, invicto en 22 peleas con 21 nocauts, mastodonte lento de boxeo aburrido, que ha cautivado a miles de seguidores en la Gran Bretaña, expondrá sus campeonatos mundiales el 13 de abril, en el estadio de Wembley en Londres. En septiembre expuso con éxito ante Alexander Povetkin, lo noqueó en el séptimo asalto.

Wilder, 33 años de edad y con más de dos metros de estatura, expondrá su campeonato mundial ante el británico y ex campeón mundial de la máxima categoría, Tyson Fury, el primero de diciembre en el Staples Center de Los Ángeles, California.

Fury, gigante con más de dos metros de estatura y 30 años de edad, se mantiene invicto con 27-0 y 19 nocauts. En 2015 destronó a Wladimir Klitschko y conquistó los cinturones AMB, FIB y OMB. En 2016 canceló dos veces la revancha con Klitschko; ese mismo año por problemas de adicciones renunció a los campeonatos mundiales para rehabilitarse.

Deontay Wilder vs. Tyson Fury es combinación electrizante, reúne calidad para pelea espectacular.

El ex campeón mundial estadounidense, Daniel Jacobs, quien derrotó al cáncer para retornar a los cuadriláteros, también le ganó a Gennady

Golovkin en Nueva York, pero lo robaron los jueces que llevaron las puntuaciones en el Madison Square Garden.

Jacobs, con 34-2, 29 nocauts, se enfrenta hoy al ucraniano, Sergiy Derevyanchenko, por el campeonato mundial vacante mediano FIB en el

Teatro del Madison Square Garden de Nueva York. Jacobs, de Brooklyn, tiene los atributos para terminar con la diestra en alto y colocarse en línea directa frente al cheque al portador, el tapatío Saúl “Canelo” Álvarez.