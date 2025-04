Sano físicamente, pero ¿mentalmente?

El resultado del examen neurológico integral al que fue sometido el viernes pasado el presidente Donald Trump dice que “… está completamente apto para ejercer sus funciones… y presenta una salud cognitiva y física excelente “que no revela anormalidades en su estado mental". Sin embargo, sus acciones, que para algunos son argumentos o tácticas muy personales de negocios -y que son muy discutibles-, no van de acuerdo con el razonamiento de una persona normal, con sentido común o que por lo menos tenga dos centímetros de frente.

El ejemplo más claro y reciente, es el del venezolano Kilmar Armando Abrego García, quien es padre de un hijo estadounidense y que fue deportado el mes pasado por “un error administrativo” y encarcelado en la prisión de alta seguridad para pandilleros en El Salvador, a pesar de que nunca ha sido acusado o condenado por pertenecer a una pandilla. El lunes pasado el presidente de ese país centroamericano, Nayib Bukele, se reunió con Trump en la oficina Oval y ratificó que no devolverá a Abrego García, “Por supuesto que no lo haré”, en lo que estuvo de acuerdo el mandatario norteamericano a pesar de que la Corte Suprema dictaminó que debería ser regresado a Estados Unidos.

El caso es un claro ejemplo de la manera dictatorial de como Donald Trump desafía a la Corte Suprema que le había exigido “facilitar el traslado” de Abrego García. Y para agravar la situación, en esa misma reunión entre presidentes, Trump reiteró que le gustaría enviar a prisión en El Salvador a los ciudadanos estadounidenses que cometan delitos violentos y le sugirió a Bukele que quizá tenga “que construir cinco lugares más” para albergar a más reclusos, a lo que el mandatario centroamericano dijo estar dispuesto a hacerlo.

Trump ha perdido el respeto e ignorado a las instituciones de justicia e involucra a otros países en asuntos que no les corresponden, en una clara demostración que no “está completamente apto para ejercer sus funciones” y que en la medida que avance su administración serán más las ilógicas decisiones y muchos los riesgos que se corran no solo para Estados Unidos, sino para un mundo que ya se encuentra convulsionado por sus irracionales impulsos y amenazas, que ratifican "anormalidades de su estado mental".

