Quiúbole con mi devolución del SAT

Dos amigas se quejaron apenas porque este año el SAT aún les debe el saldo a favor tras cumplir con su declaración anual. El organismo tardaba de tres a cinco días, pero ahora la espera se alarga por dos semanas y contando.

Entre amigos y familia soy “El Periodista” y por tanto una especie de “gaceta informativa”, papel que cumplo dentro de mis posibilidades.

De vez en cuando me tomo muy en serio mi tarea, por eso entrevisté a Gari Flores, Administrador General de Recaudación del SAT.

Flores me aseguró que no hay algún problema o cambio en el sistema de devolución del SAT. Transcurre igual que otros años.

Tras hacer tu declaración anual, ésta pasa por un “modelo de riesgo” en donde se revisa que no haya inconsistencias (facturas duplicadas, emitidas por factureros o empresas fachada, entre otras). Si libra esta aduana, pasa al proceso de devolución automática que tarda de dos a tres días.

“Todas pasan por un modelo de riesgo; si se identifica algún tipo de riesgo alto no se va al proceso de devolución automática y pasa a manos de un dictaminador que tiene que revisar ya con mucho más detalle”, me dijo Flores.

En este supuesto, el SAT tiene hasta 40 días hábiles para dictaminar y hacerte tu devolución. Es probable que mis amigas estén en este supuesto.

Si el SAT detecta una anomalía –como una factura hechiza– no se considera para la devolución y se guarda en el expediente en caso de una futura auditoría.

Si alguien hizo su declaración los primeros días de abril y tiene saldo a favor, pero el SAT no le ha pagado, eso no significa que su expediente cayó en manos de un dictaminador –no se asusten–. Aún está en el rango de tiempo para la devolución automática, me dijo Flores.

Con corte del 15 de abril, el SAT ha devuelto 10 mil 320 millones de pesos a un millón 300 mil contribuyentes, lo que equivale a un promedio de ocho mil pesos por devolución. Estos saldos a favor se han depositado en, máximo, seis días, según Flores.

¿Les hace sentido la información?

Termino con un tip. ¿Ustedes hacen su declaración anual o le pagan a un contador?

Flores me dijo que la página es muy amigable, pero en caso de duda, el SAT ofrece asesoría gratuita en sus oficinas para hacer tu declaración. Una persona tarda en promedio 15 minutos en completar el trámite. Por si se quieren ahorrar el contador.

Nos leemos hasta el próximo lunes. Felices y descansadas vacaciones.