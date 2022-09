Saber tratar a los demás

Hay mucha diferencia en el trato, cuando alguien te sabe dirigir la palabra y lo hace de una buena manera. Frente a quien lo hace bruscamente y de forma displicente y ruda.

Desde luego, que es una cuestión de educación, pues entre más educada es la persona, mejor te trata.

Como es algo que se tiene que aprender, es mejor irlo haciendo de una manera tal que se note que tenemos una buena forma de tratar a los demás.

De las primeras cosas que hay que aprender, es no tomarse nada personal, es decir si un cliente llega con molestias y reclamos de manera agresiva, lo mejor es no reaccionar, ni sentir que te lo está haciendo a ti. De la mejor manera posible, se debe de considerar que no hay que ponerse al mismo nivel.

Se trata de dominar las propias emociones, antes de permitirse una respuesta impulsiva. Si los demás no tienen control de sus emociones, tú sí debes de adquirir control sobre las tuyas.

Para lograrlo, necesitamos aceptar que los demás no son la causa de tus reacciones, sino que tú eres de verdad el dueño de las tuyas. Por lo que no hay que justificar, para nada, que por culpa de lo que te hicieron, tú ya tienes el derecho de reaccionar, también de manera agresiva.

Pará mejorar la forma en que tratas a los demás, es más importante fijarte en lo que tú le haces a los demás, en vez de fijarte en lo que ellos te hacen a ti. Es estar centrados en la responsabilidad de cómo los tratas tú, y no cómo te tratan a ti.

Al estar más consciente de tus emociones, entonces ya no las vas a justificar de una manera irracional, y te dejarías llevar por tus impulsos, en vez de tener un trato mucho más racional y educado, que explosivo-reactivo.

Muchas personas viven justificando su mal humor e inadecuado trato a los clientes, por el simple hecho de que viven con la regla, de “como me tratas te trato”. En vez de tener más claro de que la amabilidad y actitud respetuosa, es la forma correcta de relacionarte con todos.

Así que vale la pena reflexionar sobre el modo en que tú te estás comportando con los demás.