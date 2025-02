Ruido y refuerzos

Disputada la fecha doble, o triple, como se prefiera, coincidiendo con el cierre de registros, mismo que al estilo de la Liga MX no es un cierre definitivo, ya que los equipos “generosamente” se concedieron un mes mas, para registrar a otro par de jugadores, si así lo requieren. No es como en Europa, en el que vencido el plazo para transferencias, este se cierra y no vuelve a abrir.

En este contexto se concretó la transferencia de Santiago Giménez del Feyenoord al Milan, con el deseo de que este salto de calidad que ha dado el “Chaquito” lo sepa aprovechar.

Por consecuencia la semana estuvo muy “movida” en la cancha y en los escritorios.

Tanto que del tema de Martín Anselmi ya ni quien se acuerde.

El León había realizado la contratación bomba del torneo, con James Rodríguez; la “onda expansiva” en tan solo un par de jornadas ha sido muy positiva en los futbolístico y en lo comercial.

Terminado el buen partido del miércoles en el Estadio Jalisco entre el Atlas y el Monterrey, comenzó a crecer y fortalecerse el rumor de que Sergio Ramos llegaría al subcampeón del futbol mexicano. Cuestionados al respecto el técnico Martín Demichelis y el presidente deportivo José Antonio “Tato” Noriega aceptaron el interés de los Rayados por el zaguero referente del Real Madrid.

Finalmente ante la disposición de las partes, el defensor andaluz de 38 años le dio el “sí” al conjunto de la Sultana del Norte.

La posibilidad del jugar el Mundial de Clubes fue un factor positivo en la determinación de Ramos García, quien tiene al menos un año de inactividad.

Cuál será el nivel que veamos de Sergio Ramos, no se sabe, pero el revuelo que ha causado su vinculación con los Rayados ha sido mayúsculo, ya que es futbolista mundialmente reconocido.

Tiago Volpi por una situación personal se fue del Toluca; su vacante será ocupada por el portero español Pau López, quien el miércoles jugó con el Girona el partido de la Champions contra el Arsenal.

Lo anterior establece que los clubes de la Liga MX en varios casos apenas están terminando de armarse, y su verdadero potencial se desconoce, lo que hace impensable en este momento anticipar como será el desenlace del campeonato, por mas que exista una ansiedad de parte de algunos que aseguran un tetracampeonato del América.

El propio equipo de Jardine en “crisis”, según algunas de estas mismas voces en el torneo anterior, demostró que se puede ser campeón llegando desde el Play In, es decir desde el octavo lugar.

El América tuvo una jornada doble perfecta obteniendo los nueve puntos que estuvieron en disputa en sus tres partidos, además jugando bien.

Algunos trasnochados señalan que el calendario le ha facilitado la tarea del América, pero tranquilos, todos van a jugar contra todos, por eso “calma y nos amanecemos”.

En contraste, las Chivas terminaron abucheadas una vez más en el Estadio AKRON, esta vez luego del empate con el Querétaro, a pesar de los esfuerzos de el sonido local para tratar de matizar la desaprobación de los aficionados hacia su equipo.

El Guadalajara sumó solo dos puntos de nueve, empatando de local con Tigres y Gallos Blancos y perdiendo en León.

Oscar García intenta a cada partido encontrarle la manija a su equipo, pero no lo ha logrado, la presión aumenta, la necesidad de triunfos, el encontrar su 11 titular son asignaturas urgentes que deben de cumplir cuanto antes y sin pretextos.

El jueves en República Dominicana los Rojiblancos inician su aventura en la Concachampions visitando al Cibao.

El Cruz Azul con Vicente Sánchez como entrenador parece haberle dado vuelta a la pagina de la novela Anselmi con sendos triunfos sobre Necaxa y Xolos.

El Atlas fue a Pachuca, se trajo un punto del Hidalgo, frenando la racha de triunfos de los Tuzos, pero sin truncar la suya de no poder ganar.