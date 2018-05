Rosa Chávez Cárdenas

Tengo varias amigas que padecen Fibromialgia, le pedí a mi amiga Rosa Chávez, experta en el tema que me expliqué del padecimiento. Inicia por comentarme que su organismo no acepta los medicamentos alopáticos, me comparte que de niña tuvo shock anafiláctico con penicilina, “de milagro estoy viva, tengo en mi memoria que pegaba de brincos en la cama sin poder respirar”, posteriormente cuando tenía catorce años, se salvó de ahogarse, pasó horas nadando a mar abierto, aunado a otros traumas le dejaron varios síntomas, dolor crónico, colon irritable y depresión, el dolor está presente, estar sentadas, despertar por las mañanas, se levantan con mucho dolor. Años después de investigar, se enteró que padece fibromialgia, además de que siempre ha padecido colitis, hace unos años, identificó que además tiene intolerancia a ciertos alimentos. Fiel a las enseñanzas de Hipócrates: “que tu medicina sea tu alimento y tu alimento sea tu medicina, en la búsqueda de soluciones, terminó como especialista. Estudió Patología Clínica, Psicología, Homeopatía y cuenta con un Doctorado en el British Institute of Homeopathy. En el deseo de compartir sus conocimientos escribe libros y artículos especializados. Al respecto de la fibromialgia, hace un paréntesis para pedir que sean cuidadosas de ingerir analgésicos para el dolor, los opioides, son altamente adictivos, al ingerirlos, liberan endorfinas (neurotransmisores del cerebro que provocan bienestar). Las endorfinas amortiguan la percepción del dolor y aumentan los sentimientos de placer, lo que crea una sensación de bienestar, cuando pasa el efecto se incrementa la necesidad. Cuando ingieren opioides el cuerpo produce endorfinas de forma más lenta, la misma dosis deja de causar la sensación de bienestar, lo que se llama tolerancia, la necesidad de más dosis, genera la adicción, con muchos efectos secundarios, sobredosis, hasta suicidio, en Estados Unidos traen una campaña muy fuete por todos los efectos que les causa.

Lo importante menciona, es encontrar las causas de su padecimiento y no automedicarse, o aceptar la profecía que no van a salir adelante. Entre las causas de la mayoría de las enfermedades: la muerte de un familiar, abandono, crisis de pareja, abuso sexual, secuestro, accidentes, pérdida de empleo, entre otros.

Me comparte lo que antes no se le daba importancia, ingerir un medicamento sigue siendo la opción más fácil, el cambio sin esfuerzo, lo que sea que quite rápidamente el síntoma. Rosa tiene otra visión, en donde toma en cuenta las emociones, el tratamiento individualizado. El cerebro y el sistema gastrointestinal están íntimamente conectados, las emociones afectan la digestión, y el mal funcionamiento del intestino afecta el estado de ánimo, lo que causa ansiedad y depresión, las dos enfermedades de la era moderna.

La colitis o colón irritable no presenta un daño estructural, de manera que les hacen estudios y no encuentran el daño, el aumento crónico del tono muscular produce molestias: estreñimiento, mal aliento, depresión, dolor de cabeza, incremento de apetito. El intestino es el órgano más sensible, es como un radar de las emociones. De manera que los neurotransmisores, que son los encargados de conducir los mensajes del sistema nervioso entre ellos la serotonina, también se producen en el intestino. De hecho, la mayor concentración de serotonina, que está relacionada con el control de estado de ánimo, la atención y el control de la agresividad, se encuentra en los intestinos, no en el cerebro. Rosa, explícame, ¿qué es la fibromialgia? Mialgia quiere decir dolor en los músculos, en los ligamentos y tendones, presentan dolor a la presión, cansancio, depresión, colitis, alteraciones del sueño, estar sentadas, amanecen con dolor y anhedonia, estado mental de falta de placer en las actividades cotidianas. La Dra. Chávez hace énfasis en ciertas recomendaciones: no permitan que la enfermedad se apodere de su vida, tomen el control, cuiden su alimentación, practiquen ejercicio de manera regular, acudan a terapia para resolver los traumas. Como terapeuta holista me explica que ella utiliza, la terapia psicológica, la homeopatía, un masaje terapéutico y la terapia neural. Esta terapia nació en Alemania con la teoría de la acupuntura, se aplica en los puntos de dolor, es muy efectiva acompañada de todo el tratamiento. Para localizarla, visiten su página www.rosachavez.com.mx, tel 33 36323166, en Facebook: Tratamiento Integral del Dolor y Rosa Chávez

