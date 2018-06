Romo: la combinación de experiencia, tesón y disciplina

El mucho muy experimentado pelotero mexicano Sergio Francisco Romo, lanzador derecho nacido en Brawley, California, de padres mexicanos con raíces en Jalostotitlán, Jalisco, ha pasado de tener escaso halagüeño futuro como ligamayorista y avistarse el fin de su carrera profesional como bigleaguer a estar colocado en un muy buen momento de su al parecer aún promisoria trayectoria como beisbolista activo en la Gran Carpa.

Sergio Romo está de plácemes al pasar por un muy buen momento luciendo nuevamente como elemento de gran valía para su actual equipo, los Mantarrayas de Tampa Bay, del moderno circuito o Liga Americana, ya que habiendo jugado por muchas temporadas con los Gigantes de San Francisco de la Liga Nacional, y con quienes tres veces se coronó campeón de la Serie Mundial, fue dejado en libertad al final de la temporada antepasada —la 2016— y con mucho esfuerzo de gestión logró colarse en los planes de los Dodgers de Los Ángeles para la campaña 2017, donde no tuvo demasiado éxito y fue también dado de baja del roster de los californianos del Chavez Rabine en la recta final de esa misma temporada, mas cuando su futuro pintaba demasiado, Romo logró acomodarse en esa misma etapa final de la citada campaña 2017 en el que en esta anualidad sigue siendo su novena, el conjunto de Tampa Bay, en el que tras un desempeño apenas relevante a fines de la temporada 2017 e inicios de la actual, ahora está situado como un baluarte y lo mismo ha venido siendo utilizado como relevo ocasional, que como preparador de cierre o incluso en calidad de cerrojero, siendo relevante el que además ha hecho historia al haber ya tenido oportunidad de ser abridor de varios cotejos, con más éxitos que tropiezos, siendo en esta época calificado como un elemento muy confiable para su cuerpo técnico, por la versatilidad que ha mostrado, siendo interesante el que aún sin estar ya dotado de una gran velocidad, tiene como principal baluarte su extraordinario manejo y control de la bola además de su acusada inteligencia para utilizar estratégicamente su amplio repertorio de lanzamientos.

Ya se ha señalado que por más que algunos comentaristas deportivos que no son realmente muy conocedores del Rey de los Deportes aseguren falsamente que en el beisbol no hay innovación, las novedades están presentes notoria pero periódicamente y muchas veces han llegado a las Grandes Ligas, sin necesidad de modificar reglas, habiendo citado como ejemplo situaciones innovadoras lo que los Mantarrayas de Tampa Bay han hecho durante esta temporada en su rotación de serpentineros abridores, como el caso de haber dejado de utilizar en un algunas ocasiones a un quinto abridor a fin de mantener en actividad intensa a sus cuatro principales abridores jugando incesantes con estrictamente sus cuatro días regulares de descanso, contrario a la costumbre más utilizada últimamente en cuanto a jugar usando rotación de cinco elementos dejando en el quinto sitio de esa rotación al menos calificado de ese grupo, pero un tema que causó más relevancia por lo novedoso del esquema usado fue la utilización del quinto abridor encargándosele esta responsabilidad a un elemento que no obstante tiene las características de ser aperturista natural, sólo se le encarga la labor de apertura por el lapso breve de entre dos o tres innings, incluso si pitchea lo suficientemente bien como para permanecer en acción por más tiempo. Pero esta novedad no se compara con una situación aún más novedosa como ha sido el encargarle abrir juegos a un lanzador que en toda su trayectoria profesional ha sido especialista en relevo corto, como ha sido así utilizado en varias ocasiones ya Sergio Romo, recordando que fue así como el colmilludo pitcher mexicano se unió a una corta lista de lanzadores que han iniciado juegos en días consecutivos en los últimos 40 años, incluyendo a Zack Greinke y a los ex lanzadores de Grandes Ligas C.J. Wilson, Aaron Myette y Steve McCatty, debiendo recordar que sólo tres lanzadores tenían más juegos como relevistas que Romo antes de hacer su primera apertura en la Gran Carpa: Troy Percival (638), Todd Jones (632) y Chuck McElroy (603). Greinke lanzaba por los Cerveceros cuando abrió en días sucesivos, fue expulsado el 7 de julio de 2012, tras lanzar sólo cuatro tiros contra los Astros, regresó la noche siguiente y permitió tres carreras en tres episodios. Curiosamente, Greinke también abrió el próximo juego de los Cerveceros esa temporada. Fue ante los Piratas luego de la pausa del Juego de Estrellas. Así, se convirtió en el primer pitcher en abrir tres juegos al hilo en una temporada desde Red Faber en 1917. Wilson abrió por los Angelinos ante los Rangers el 11 de mayo de 2012, su trabajo terminó antes de tiempo debido a una interrupción de dos horas debido a la lluvia, y Wilson sólo enfrentó a cinco bateadores, se subió a la lomita para el partido siguiente y lanzo cinco entradas y dos tercios, permitiendo dos carreras y cinco imparables. Romo entró pues en esa categoría de pitchers reconocidos como portentosos.

Romo ya fue entonces un aperturista con buen balance de resultados tras antes haber sido sólo un consumado relevista y ahora le han vuelto a encomendar preparaciones de cierre y también el encargarse de salvamentos, siendo hasta ahora exitoso en esa labor como lo fue en su trayectoria como parte de Gigantes de San Francisco y eso le está generando un nuevo impulso a su carrera no obstante la apuesta de muchos analistas y periodistas especializados en el Rey de los Deportes en sentido de que podría ser esta su última campaña, siendo que al parecer hay aún años por delante para el carismático pelotero a quien esperamos ver de nuevo como estelar con Charros de Jalisco al final de la próxima temporada 2018-2019 de la Liga Mexicana del Pacífico.

