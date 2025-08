Revisar el pasado y poner el presente a remojar

¿Qué es menor? Lo que los diarios destacan con letras grandes a la cabeza de las notas o las palabras contenidas en las notas. Si reconocemos que la lectura de encabezados es lo que la mayoría practica para estar “informada”, podríamos aceptar que las palabras en el cuerpo de las noticias son menores en cuanto a su efecto en el “gran público lector”.

Sábado 2 de agosto, la tercera nota de la primera plana de El Informador estuvo precedida por la cabeza: “Bolsas del mundo presentan pérdidas por aranceles de Estados Unidos”. Cualquiera de la mayoría ya descrita se queda con eso y se estima preparado para participar con sabiduría en alguna sobremesa, lo que no implica estar listo para discutir las medidas arancelarias del presidente de Estados Unidos, sino para juzgarlo asido a los silogismos simples de quienes aprendieron economía en los titulares de los periódicos: si las bolsas pierden, algo se hizo mal, en este caso, imponer aranceles; y para los más avezados de la tal mayoría, el origen del mal es el mandatario estadounidense, por lo que es una cosa buenísima que las bolsas exhiban que su política económica (no dirían comercial, es menos grandilocuente) es un error. Sin embargo, en el párrafo cuarto de la nota hay vueltas de tuerca extra a lo que el titular anuncia: “En Canadá, el primer ministro Mark Carney expresó su decepción por el aumento del arancel a productos canadienses del 25% al 35%, medida que Trump justificó por temas fronterizos y desacuerdos políticos, como el reconocimiento canadiense de un Estado palestino.” O sea que, y es sólo un girón de la tela completa -no se trata aquí de entrar a un debate sobre Make America Great Again (MAGA)- los aranceles son palanca para desequilibrar la geopolítica en función de las creencias, prejuicios e intereses de Donald Trump, y que los consumidores de su país (que pagarán gran porción del costo de los aranceles) se las arreglen como puedan, el objetivo de Trump es asentar que sólo sus chicharrones, y los de Netanyahu, deben tronar. ¿Y las bolsas? El vaivén de éstas implica sobre todo el estado de ánimo y la desconfianza de algunos inversionistas que, lo sabemos, terminarán por aclimatarse a MAGA, a la devastación climática o a los genocidios donde se presenten, por estos días en Gaza a manos de las huestes de Netanyahu que, por lo visto, requiere que sobre el pueblo de Estados Unidos recaiga el peso de legitimarlo, vía los aranceles.

El viernes uno de agosto, destacados junto a la nota segunda de la página uno de El Informador (“Urgen acciones contra déficit y huachicoleo en el país”), aparecieron cinco puntos con el título: “Pablo Lemus, en contra del acueducto que afecta a Chapala”; qué bien, ha de haber pensado la presentida mayoría que se informa en los titulares, tenemos un gobernador firme. En el segundo punto leemos lo que declaró Lemus: “Manifiesto mi preocupación y la de la gente de Jalisco por ese acueducto que se ha anunciado desde la Presa Solís a León. Pido reconsiderarlo, ya que podría poner en riesgo al lago más grande México”; luego explica que de él recibe agua buena parte de la gente de la Zona Metropolitana de Guadalajara, y requirió establecer una mesa de diálogo. En esta pieza periodística, el título que antecede a los cinco puntos sí abarca el sentido entero del contenido.

El mismo viernes la presidenta reaccionó a la postura del gobernador, gracias a una de esas preguntas que por artes de un fertilizante poderoso florecen en la mañanera del pueblo, planteada por una reportera de Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública, de Guanajuato, el sábado apareció en El Informador el titular correspondiente a esas declaraciones, en interiores: “Claudia anuncia mesa de trabajo para discutir acueducto Solís-León”. La pegó nuestro gobernador, pudieron concluir los menos avispados “consumidores de noticias”, la presidenta le tomó la palabra. No fue así. Más abajo el texto delata: “Sheinbaum también mencionó que ya existe una mesa de trabajo en curso para atender este tema y que «no se necesita convocar» a otra reunión, respaldando el trabajo del director de la Comisión Nacional del Agua”. Y más, la presidenta refutó a Pablo Lemus respecto a que el acueducto planeado, según expuso la reportera al mencionar la postura del gobernador en la versión estenográfica que la Presidencia publicó, “afectará el abasto de agua en Guadalajara y la salud del lago de Chapala”; El Informador transcribió la respuesta de la mandataria: “Nunca hemos planteado eso, ¿cómo creen que se le va a quitar agua a un estado para dársela a otro? Es ridículo.” (La referida versión estenográfica de la mañanera transcribió: “Es, como, ridículo”).

Para las y los habituados a imponerse de las notas enteras y a dar valor a las palabras, al leer: “es ridículo”, no queda sino asombrarse, por el atrevimiento, por el casi insulto, a pesar de que es la marca del modelo llamado 4T. Los temores que provocaron el AIFA, el Tren Maya, la Refinería Olmeca, el militarismo reinante, la devastación del Poder Legislativo, el Judicial, el abasto de medicinas ¿fueron ridículos? Se excedió Claudia Sheinbaum, y ese exceso, así fuera inconsciente, nos lleva a considerar que los temores expresados por el gobernador Lemus no están descaminados.

¿Qué es menor? Lo destacado con letras grandes a la cabeza de las notas o las palabras contenidas en ellas. Tal vez es hora, a pesar de que tal vez sea tarde, de no desestimar las palabras, de que la mayoría que se presume informada se adentre en el territorio agreste de los detalles contenidos en el sentido y en el momento en que las palabras son dichas, y al menos sospeche que Chapala podría estar en riesgo en tanto la presidenta y la Conagua no aporten los pormenores de su “plan hídrico”. Ridículo es pensar que con la 4T el peor escenario no es posible.

