La Federación Internacional de Universidades Católicas (FIUC) se reúne por primera vez en cien años en México, y concretamente en nuestra ciudad de Guadalajara, teniendo como sede la Univa, espacio donde se han congregado rectores de universidades de los cinco continentes.

Desde el pasado año, en la asamblea de Boston, la Univa postuló su candidatura para ser sede, compitiendo solamente con Macao. La obtuvo y esta semana se ha desarrollado este importante evento.

En nuestro mundo occidental, los prejuicios entre países, razas y continentes siguen siendo algo común, aunque a veces disimulado. El eurocentrismo todavía es dominante, razón por la cual las universidades de otras regiones o continentes consideradas inferiores son tratadas en ese tenor. Baste ver las dificultades por las que atraviesan egresados de países en vías de desarrollo o subdesarrollados para que sus títulos sean reconocidos en Europa, en Estados Unidos o en Canadá.

Parte de este prejuicio es, sin embargo, el hecho de que continentes como América Latina, África o algunas regiones de Asia se han destacado muy poco en la producción de ciencia y tecnología, lo cual se confirma con los escasos premios Nobel que al respecto se tienen. Incluso la calidad académica de nuestras universidades, públicas y privadas, permanece en niveles inferiores a la de los países industrializados. Igualmente cuestiona el hecho de que mientras en las universidades europeas o norteamericanas haya bibliotecas que abren las 24 horas, entre nosotros, con ocho o diez horas de servicio basta y sobra. Persiste en la sociedad latinoamericana una singular inconsciencia acerca de la vocación intelectual de todo ser humano: el conocimiento nos importa poco, por eso no leemos, no criticamos lo que leemos, no retenemos lo que leemos ni mucho menos lo aplicamos. Esta falta de conciencia se observa también porque todavía hoy, a las universidades caras hay alumnos que entran solo para tener un título de una institución prestigiosa para colgarlo en sus elegantes oficinas, mientras que a la pública hay quien va por la misma razón; aunque el título sea de la pública, en ambos casos el interés genuino por el conocimiento no parece existir, de ahí que altos porcentajes de egresados no ejerzan lo que estudiaron con alto costo, sea en las universidades públicas que todos pagamos, que en las privadas, sin hablar de esas muchas otras universidades que prácticamente lo que hacen es vender el título en cómodas mensualidades.

La FIUC, por su parte, ha promovido una nueva relación interuniversitaria que supone la colaboración, pero también el apoyo de las instituciones más desarrolladas en favor de las que tienen menos recursos; alienta el intercambio de profesores y alumnos, y de la misma tecnología educativa, como parte de un ideario que paulatinamente se va alcanzando.

En su presente asamblea se ha reflexionado sobre el impacto social que debe tener la universidad, su relación con el mundo empresarial, la experiencia de fe y cultura, el pacto mundial por la educación, el compromiso ecológico, la ética en la investigación, la libertad académica, la importancia de la creatividad y el conocimiento.

Igualmente se ha procedido a la elección de un nuevo presidente, seguramente a la luz del discurso inaugural de la presidenta saliente, en que ha remarcado la importancia de mantener a las instituciones universitarias al margen de cualquier extremismo, justo en un momento en que los extremismos de izquierda y sobre todo de derecha pretenden adueñarse de estos espacios.