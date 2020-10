¡Resistencia universitaria! ¿Otro frente opositor al Gobierno?

Como si el horno estuviera listo para recibir más panecillos, el Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) suma a su cada vez más amplia lista de abiertos opositores, la que habrían de encabezar las universidades del país, mismas que ante la falta de recursos y presupuesto suficiente para satisfacer las necesidades más elementales de su quehacer, inició la “resistencia universitaria”, según palabras -que en tono amenazante- profirió el senador de la República por Jalisco, Alberto Galarza Villaseñor, el “Rojo”, ex representante estudiantil de la FEU.

Durante la comparecencia del Secretario de Educación Pública (SEP) en el Senado de la República, Esteban Moctezuma Barragán recibió toda clase de denostaciones y denuncias en contra del actuar del Ejecutivo federal y de él mismo, quien por omisión o complicidad está permitiendo que AMLO dañe a la educación superior del país, empezando por disminuir drásticamente los recursos de las universidades, con lo que según el decir de Alberto Galarza Villaseñor, “traiciona la confianza de sus electores… al desaparecer por completo muchos de los distintos fondos extraordinarios que permitían a las universidades resolver diversos problemas e impulsar muchos programas de desarrollo académico”. Y, por si fuera poco -agregó-, en el presupuesto del 2021 también se han cancelado los apoyos destinados al estímulo al desempeño de los profesores, y el apoyo para pensiones de los mismos y todo el personal, lo cual pone en crisis a 24 universidades públicas de todo el país.

Claro que esta por verse si el “Rojo” logra consolidar tal resistencia nacional, porque no pocas universidades tendrán “cola que les pisen” y porque “el miedo no anda en burro”, pero de constituirse, representará un dolor de cabeza más para AMLO, de frente a las elecciones del 2021, porque los universitarios significan muchos votos y acciones.

Entre tanto, la FIL “cosechó” un reconocimiento internacional por sus acciones en la comunidad, de acuerdo con el jurado del Premio Príncipe de Asturias -el que entendió, entendió-… aunque venga de España.

APUNTE

A guisa de no parecer ingenuo, habría de mencionar que, como en todas las decisiones sufridas a la fecha con AMLO, ni todo es bueno, ni todo es malo. Es decir, no le falta razón cuando argumenta que en algunas universidades “se han pasado”, y sustraen del presupuesto para enriquecimiento de quienes las manejan (un ejemplo de ello es Gerardo Sosa, “líder moral” de la UAH, en la cárcel, no obstante que hoy milita en Morena).