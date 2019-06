Resérvate para ti, las experiencias con tus ex

Parece que es un acto de sinceridad y transparencia el contarle a la pareja, las experiencias vividas con tus relaciones anteriores. Y hasta cierto punto es razonable, pero eso puede ser positivo cuando la relación va viento en popa. Cuando existen esos gloriosos momentos de confianza mutua que hacen crecer a la relación.

Sin embargo, lo que se relata de las relaciones anteriores suele caer en un territorio emocional muy sensible, especialmente cuando los temas tienen que ver con la sexualidad, que para no causar un impacto sentimental negativo se requiere de mucha madurez. Y usualmente las personas no la tenemos, por lo que es muy fácil despertar los celos o algún otro malestar, que posiblemente aumente cuando la relación no se encuentre en un buen momento.

No es lo mismo contarle las experiencias, conflictos y aventuras a los amig@s, que a la propia pareja. Los afectos y sentimientos suelen ser distintos.

Muchas parejas han sufrido de profundas crisis, cuando se asocian las experiencias presentes, con algún relato vivido con l@s ex. Como es el caso de ya haber visitado un restaurante o ciudad, con una relación anterior, y como quiera que sea se remueven sentimientos que pueden provocar ciertas reacciones, que suelen estar en el fondo de los conflictos presentes.

Particularmente es recomendable, aunque cada quien es libre de decidirlo como crea conveniente, el no contar y mucho menos describir con detalles, con quién se perdió la virginidad o la forma de vivir el orgasmo y la manera de lograrlo. Digamos que como quiera que sea, son experiencias íntimas que deben de guardarse en el pasado y no compartirse en el presente. Hay un riesgo mayor de afectar a tu pareja, cuando las cuentas, que cuando las callas. A pesar de que hay quien insiste en que la confianza radica en contar todo con lujo de detalle, lo que me parece delicado y no puedo estar del todo de acuerdo.

Lo mejor de una pareja radica en concentrarse en lo que ambos viven a partir de que se han conocido, y es lo que ellos han vivido juntos lo que más importa. Lo que se ha vivido en otras relaciones, es mejor que se quede en el pasado. Tal vez es justo que nuestras parejas, ahora si por confianza, sepan algo más de nuestro pasado. Pero nada más por comprensión mutua.

Porque sí es muy oportuna la frase tan repetida: “What happened in Vegas, stays in Vegas”.

Tu pasado con l@s ex, que se quede ahí.