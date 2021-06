Regresa irónico y violento

Mientras que para Biden la cumbre del jueves en Ginebra fue “buena y positiva”, Putin la calificó de “muy eficiente y sustanciosa”. Pero a alguien que no estuvo en la reunión no le gusto el resultado. “Un gran día para Rusia”, fue el sarcástico e irónico comentario que Donald Trump emitió después de la cumbre entre los presidentes -Por supuesto, al estar aislado de las redes sociales, lo hizo a través de la cadena FOX News que es su única plataforma de difusión-. Para muchos, el exmandatario no tiene cara de hablar del resultado, cuando él en su reunión con el presidente ruso a mediados de junio de 2018 en Helsinki no planteó formalmente las diferencias entre ambos países y por el contrario fue criticado agriamente por no llegar preparado al encuentro.

Pero esto es nada más una probadita de lo que se espera en el futuro inmediato con Trump, quien confirmó su visita -el 30 de junio- a la frontera de Texas con México, atendiendo una invitación del gobernador Greg Abbott, quien por su parte firmó el decreto para disponer de 250 millones de dólares para continuar el muro -en su estado- que dejó incompleto el exmandatario.

Por supuesto, Trump irá a uno de los escenario del conflicto migratorio para desde esa plataforma continuar culpando a Biden de la llegada masiva de migrantes en busca de asilo.

Trump, quien busca llegar a la contienda electoral por la Casa Blanca en el 2024, usa uno de los temas más delicados en la actual política estadounidense para hacer presencia física ante sus seguidores texanos -y en los medios que estarán al pendiente de la visita- ante la imposibilidad de hacerlo de manera digital. Eso se vale. Lo que no se vale es que su mensaje sea promotor de violencia -si es necesario-.

Me explico: El pasado sábado 12 de junio en la cadena FOX News, la nuera del ex presidente, Lara Trump -casada con Eric Trump-, quien fue una de las participantes en el rally de Donald Trump minutos antes del ataque al Capitolio el 6 de enero y quien a partir del primero de abril se integró como comentarista de esa canal de noticias, despotricó en contra de la vicepresidenta Kamala Harris por no visitar la frontera y decidir mejor ir a México y Guatemala “en busca de las causas fundamentales” del problema migratorio. En todo su derecho de expresar su opinión. El problema vino cuando al hacer referencia a los miles de migrantes que cruzan de manera ilegal la frontera, recomendó a los residentes estadounidenses que viven en las zonas donde ingresan, que sería “mejor armarse y conseguir armas y estar preparados, y tal vez tendrán que tomar el asunto en sus propias manos”.

Sería muy infantil e ilógico pensar que la violenta, impulsiva, agresiva y feroz recomendación sea una iniciativa personal de ella. Todo hace suponer que la propuesta tiene su origen en alguien que la administración pasada ocupó la oficina Oval de la Casa Blanca y que es su suegro. ¿Usted, qué opina?

daniel.rodriguez@dbhub.net