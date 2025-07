Reforma Judicial en el Estado de Jalisco

El pasado 1º de junio vivimos la primer elección de personas juzgadoras en nuestro país. Somos muchos los mexicanos que consideramos que el Poder Judicial no debe ser sometido a elección popular por muchas razones, una de ellas que sus decisiones no deben ser populares sino apegadas a Derecho. La experiencia de votar en esta primera ocasión evidenció que no hay manera de que los ciudadanos tengamos certeza de que las personas por quienes se debe emitir el voto son las personas idóneas para el cargo. La información que como ciudadanos tuvimos era un currículum sin mayor detalle.

En Jalisco, desde que contamos con la reforma constitucional la cual dispone que los Estados deben legislar para que el Poder Judicial estatal sea también sometido a elección, un grupo de ciudadanos de la sociedad civil ha trabajado para que, considerando lo que establece la Constitución podamos tener la tranquilidad de que los candidatos a personas juzgadoras en Jalisco cuentan con el mérito, la capacidad y la integridad necesaria para estar ahí.

Dicha propuesta fue presentada al Gobernador del Estado de Jalisco, Pablo Lemus, quien la hizo suya y enriqueciéndola con consultas ciudadanas la presentó al Poder Legislativo, han pasado más de 6 meses desde que esto sucedió y no hemos tenido noticias de que se esté trabajando al interior del Congreso Estatal.

La reforma que asociaciones civiles como Jalisco Cómo Vamos, COPARMEX, Juicio Justo y Konrad Adenauer, así como los Capítulos: Jalisco, de La Barra Mexicana Colegio de Abogados y Occidente, del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México y Universidades como el ITESO, la UNIVA y la Universidad Panamericana trabajaron de manera conjunta, plantea supuestos que valen la pena conocer y que desde hace unos días fueron recordados en medios de comunicación y redes sociales, y que platicaremos y profundizaremos en ellos la próxima semana, ya que entre otras cosas propone que exista una metodología única de evaluación, lo cual implica que los tres poderes deban contar con comités de evaluación que apliquen los mismos criterios y pruebas a los candidatos.

Jalisco se merece la mejor reforma judicial posible, y no sólo copiar y pegar lo establecido en la reforma federal, pues ya pudimos constatar con hechos que es perfectible.