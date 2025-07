¿Presidente de la paz?

Hace poco más de dos años -mayo de 2023-, durante una entrevista con la cadena CNN, Donald Trump prometió poner fin a la guerra en Ucrania, o mejor llamada invasión de Rusia, en las primeras 24 horas de su nueva administración, e incluso habló de la posibilidad de llevarlo a cabo antes de asumir el cargo el pasado 20 de enero, según ofreció el año pasado durante un mitin de campaña. En la entrevista televisiva dijo: “Se están muriendo rusos y ucranianos. Quiero que dejen de morir. Lo tendré hecho, lo tendré hecho en 24 horas”. Llegó la toma de posesión y ya han pasado seis meses desde que llegó nuevamente a la Casa Blanca, pero la paz no ha llegado.

A unas semanas de llegar otra vez a la Oficina Oval -15 de marzo-, abordado sobre la promesa de paz en Ucrania, descaradamente contestó que “no hablaba en serio. Estaba siendo un poco sarcástico…” cuando hablaba del tema en su campaña presidencial.

Hoy, Trump no sabe y no puede poner fin al conflicto. Hace unos días había dado un plazo de 50 días a Vladimir Putin para poder llegar a un acuerdo que ponga fin a la guerra. Pero ante los “oídos sordos” del Kremlin a su petición, Trump -que se dice estar decepcionado- ahora ha reducido el plazo a un máximo de 12 días, asegurando que “No hay motivos para esperar más, simplemente no veo ningún progreso”, pero donde seguramente no pasará nada y el conflicto continuará.

Sin embargo, Trump “no quita el dedo del renglón” para que se le reconozca como el pacificador universal, y ayer habló con los primeros ministros de Tailandia y Camboya, países que tienen un conflicto por una disputa territorial y que han tenido enfrentamientos en la frontera en los últimos días, conversación de la que dijo en su red social Truth Social: “Me complace en anunciar que, tras la intervención del presidente Donald J. Trump, ambos países han alcanzado un alto al fuego y la paz. ¡Felicitaciones a todos! Al poner fin a esta guerra hemos salvado miles de vidas. He dado instrucciones a mi equipo comercial para que reanuden las negociaciones comerciales -que es lo que más le interesa-. He puesto fin a muchas guerras en tan solo seis meses. ¡Estoy orgulloso de ser el Presidente de la PAZ!” Si acaso, se podrá hablar de una tregua, pero no de la finalización de un añejo conflicto. De ese tamaño es la mentira, su deseo y así de grande es su ego.

Usted, ¿qué opina?