Reflexiones sobre Paw Patrol

En la vida de la mayor parte de las personas con hijos se llega al momento en que la televisión queda secuestrada por los pequeños tiranos, dejándose de lado cualquier posibilidad de ver un programa serio por evitar que arda Troya. Así, a pregunta expresa de que cuál era la serie que estaba viendo no tuve la menor vergüenza en contestar que era Paw Patrol.

Pero antes de que me juzgue un cobarde por haber renunciado al control de la televisión, le pongo sobre la mesa las siguientes reflexiones que demuestran que los planteamientos que se hacen en dicha caricatura abordan una problemática mucho más seria de lo que usted se pudo haber imaginado, le comento lo siguiente:

(i) Bahía Aventura es un estado fallido. Es claro a lo largo de la serie que en dicho lugar nadie puede resolver sus problemas institucionalmente. Y es que, sin más, lo natural cuando ocurre un robo es que se le hable a la policía para que se encargue de hacer las averiguaciones y detengan a los culpables, pero en el caso de Bahía Aventura – tal como ocurrió en Tepalcatepec – ya la gente ha perdido cualquier esperanza de que las instituciones del estado hagan frente a los villanos.

(ii) La patrulla opera como autodefensas. No sé si en Bahía Aventura cuenten con soporte legal para hacer justicia por propia mano, o si alegando usos y costumbres de pueblos indígenas – aunque no lo sean – se le permitiría a Ryder reeducar al alcalde Humdinguer mientras se le exige a su familia cinco mil pesos solo porque quiso hacer trampa en una carrera; el caso es que no hay que hacerle al loco, ante el vacío de poder la patrulla de cachorros opera como autodefensas y se hacen justicia a lo chino.

(iii) Chase es un poco hombre. Todos sabemos que a Chase le gusta Skye. Lo sabe el jefe Ryder, lo sabe Zuma, lo sabe Everest, lo sabe Francois, hasta la misma Skye lo sabe y no se pone el menor moño, pero pese a esto, y a saber que tiene cancha libre el muy poco hombre no más no da el paso.

(iv) Ryder debía estar al resguardo del DIF. ¿Sabía usted que Ryder tiene tan solo 10 años? Piénselo, qué diablos hace un infante de 10 años, rodeado de perros, viviendo solo.

Si ninguno de los adultos de Bahía Aventura ha denunciado el abandono que sufrió ese niño para que lo pongan en un albergue del DIF no se debe a otra razón de que son una panda de conchudos que quieren que ese niño les resuelva todos sus problemas.

(v) Nepotismo gubernamental. Uno supondría que Bahía Aventura es un estado democrático de derecho, pero no, quizá usted no esté al tanto pero la alcadesa Goodway heredó el puesto de sus familiares – desde su tatarabuelo Grover Goodway. Así, mientras ella y Gallileta pasan el tiempo inmiscuidas en grillas para no dejar ir la chuleta, nadie atiende la ciudad y es por ello que tienen que entrar en acción los cachorros.

(vi) Katie es explotada. Si, entiendo que es muy capaz y que en numerosos episodios ha mostrado talentos extraordinarios. Sin embargo, habiendo superado ya la revolución industrial sería buena hora de que se expidieran leyes en Bahía Aventura que restringieran la explotación infantil, una niña de menos de 10 años no tiene nada que hacer en una veterinaria.

(vii) Los gatitos desastrosos son parte de la mafia del poder. No los ha acusado ya sabes quien, pero eso porque sus hijos – salvo Jesús Ernesto que tiene 10 años – ya están muy lagartones y probablemente no vean la serie... pero nomás denle unos veinte días de baquetón y se los va a topar en la programación, y ahí, una vez que vea lo dagueros que resultan ser los gatitos desastrosos pues no le va a quedar otra que, en el siguiente mitin, denunciarlos como parte de la mafia del poder