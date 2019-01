Recomposición de la Suprema Corte

La primera sesión del año de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se llevó a cabo el 2 de enero de 2019 no fue de orden menor. En la misma, se designó al nuevo presidente de la Corte, se dio la bienvenida a un nuevo ministro y se planteó una visión de esperanza y responsabilidad para el porvenir ante la ciudadanía.

En un primer momento, se dio la bienvenida al nuevo ministro, Juan Luis González Alcántara Carrancá. Dentro de la misma sesión fue electo como presidente de la Primera Sala del Alto Tribunal, misma que se encarga de los temas penales y civiles. El ministro González Alcántara incluyó en su discurso temas tales como la equidad de género, la libertad como el goce pacífico de la independencia, las libertades de las minorías y el medio ambiente.

Con respecto al derecho penal dijo lo siguiente: “México no debe vivir como un estado de guerra. Nuestro Estado ya no habla con sus ciudadanos, sino que amenaza a sus enemigos. Algo extraño ocurre con el derecho penal y es función de la Corte corregirlo”. Este punto es interesante, puesto que el Estado no puede enajenarse en lo más mínimo de sus ciudadanos si tiene como propósito comprender sus necesidades. Son discursos como los del ministro González Alcántara los que brindan esperanza y motivación para el futuro del país.

Posteriormente, en la sesión el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea fue designado presidente de la Suprema Corte para el periodo 2019-2022, para sustituir al ministro Luis María Aguilar Morales. Dentro de su discurso enfatizó que se defenderá la independencia del Poder Judicial.

Esta recomposición en el máximo tribunal del país es de suma relevancia. Con el inicio de 2019 inicia una oportunidad para que la Suprema Corte reitere su independencia de los demás poderes del Gobierno. Gran parte del éxito público de éste año se basará en la autonomía que logre mantener el poder judicial para enaltecer la división de poderes.

La división de poderes es un aspecto fundamental para el correcto funcionamiento de cualquier estado democrático. Tiene como propósito que se generen contrapesos entre el poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial con el fin de que todo el poder público no se concentre en uno de los anteriores, evitando así gobiernos autoritarios.

La Suprema Corte tiene una gran responsabilidad y oportunidad para hacer valer esta división de poderes. No será un reto fácil, puesto que los ánimos cambian con los tiempos y actualmente hay mucha presión política sobre el alto tribunal. Al cumplir con la multicitada responsabilidad, sin embargo, podrá realizar su propósito primordial: proteger la constitución, y por ende los derechos fundamentales de la ciudadanía.