Razón y acción

De acuerdo a la próxima ideología política nacional, estamos celebrando la primera revolución y ya vamos camino de la cuarta. La primera la ganaron los criollos, la segunda los liberales, la tercera la burguesía, esta cuarta ¿sí la irá a ganar la sociedad?

Porque una cosa es hablar de revoluciones, otra de quienes las pagan y otra de quienes se benefician de ellas.

El Neolítico y la raza humana

El Neolítico es, en opinión de la mayoría de los conocedores, el periodo clave de la historia en que la humanidad vivió su transformación más radical. Hace por lo menos 10 mil años que las poblaciones humanas intervinieron en el medio ambiente, al abandonar la cacería y la recolección para convertirse en sedentarios dedicados a la agricultura y ganadería. El agrupamiento de los clanes y grupos humanos, su crecimiento demográfico y prosperidad alentaron los conflictos y rivalidades que acabaron en no pocos casos en guerra. Así fue como surgieron los pilares del mundo actual, el humano pudo escribir, pintar en las cavernas, crear arte y fijar límites a la propiedad, lo que desde luego fue una constante fuente de conflictos, así como el rechazo y desconfianza a los clanes o grupos humanos diferentes o no conocidos. La diversidad de lenguajes fue otro obstáculo para que se entendieran las diferentes tribus y clanes. Es importante conocer cómo se dio aquél paso decisorio en el progreso de la raza humana, el crecimiento demográfico provocó tensiones y conflictos violentos así como desigualdades, que fueron capitalizadas por las elites que lograban hacerse del poder, para manipular a la muchedumbre ignorante y desamparada.

Lamentablemente, poco o nada se estudia este trascendental paso en el progreso de la humanidad, se dan por obvios los grandes reinos de la antigüedad, pero en el Neolítico se provocaron más enfermedades y la dieta alimentaria perdió nutrición que era más alta en la época de los cazadores recolectores. De igual forma se estructuraron más rígidamente las comunidades sociales y quienes comandaban, asumían poderes omnímodos e indiscutibles, con las consecuencias obvias de ello.



Centralización de los mayores bancos en México, EU y Canadá

La centralización bancaria y financiera es quizá la característica más conspicua del proceso que se ha acelerado en los últimos 10 años como consecuencia de la gran crisis financiera mundial. Información reciente de este proceso nos ofrece el siguiente panorama en América del Norte:

Los cinco bancos más grandes en México son: BBVA Bancomer, con una cartera total de un billón 52 mil 367 millones de pesos y una participación en el mercado de 23.19%. Sus activos totales ascienden a un billón 879 mil 348 millones de pesos. Banorte e Interacciones, su cartera total asciende a de 701 mil 679 millones de pesos y una participación de mercado de 15.46%. Sus activos totales son por un billón 249 mil 817 millones de pesos. Banamex, su cartera total es de 635 mil 324millones de pesos y una participación en el mercado de 14.0%. Sus activos totales ascienden a un billón 133 mil 017 millones de pesos. Santander, con una cartera total de 603 mil 881 millones de pesos y una participación en el mercado de 13.31%. Sus activos totales ascienden a un billón 173 mil 864 millones de pesos. Y Scotiabank, con una cartera total de 293 mil 386 millones de pesos y una participación en el mercado de 6.46%. Sus activos totales ascienden a 421 mil 115 millones de pesos (Forbes, México, 30 de octubre, 2017: https://www.forbes.com.mx/los-10-bancos-mas-grandes-de-mexico/).

Estos bancos controlan 72 % de las actividades y de los activos financieros. Como no tienen alianzas con el Gobierno y cuentan con una reglamentación es flexible, cualquier capital que haya sido movilizado por ellos, puede ser retirado fácilmente en la búsqueda de oportunidades más rentables porque no existe compromiso de mantenerlo en el país. Esta es una de las prerrogativas financieras que ofrece México pero, también representa el problema del desarraigo y expatriación del capital.

En comparación, los cinco bancos más grandes de Estados Unidos (JP Morgan Chase, Bank of America, Citigroup, Wells Fargo y Goldman Sachs) controlan el 44%, 15.3 billones en activos en poder de los bancos de este país. Según datos compilados por SNL Financial. Lawrence Pruss (“The Differences Between Banking in the US and Canada”, en The Financial Brand Newsletter: https://thefinancialbrand.com/54467/comparing-united-states-canadian-banking-systems/v), las fusiones de bancos en Estados Unidos los redujeron de 15 mil a cinco mil bancos comerciales entre 1990 y 2017; y en 2018, ya tan sólo tres bancos de EU reciben el 94% de las ganancias financieras.

Mientras que Canadá tiene un sistema bancario y financiero más centralizado, en parte porque cuenta con menor cantidad de bancos comerciales, también ofrece mayores productos y servicios financieros. Los seis bancos más concentrados en Canadá (Toronto Dominion, Royal Bank of Canada, Bank of Nova Scotia, Bank of Montreal, Canadian Imperial Bank of Commerce y National Bank of Canada) controlan más de 85% de los 3 mil 955 billones en activos nacionales. Si bien estos bancos están altamente centralizados en pocas manos, son los más diversificados de América del Norte, porque tienen décadas con una expansión en administración de patrimonio, seguros, depósitos y préstamos, además de servicios de corretaje.

Los grandes bancos de América del Norte, intentan continuar fortaleciendo el sistema financiero en todas las escalas en cuyo dominio actual descansa el proceso de financiarización en el nivel internacional. Aunque en los 10 años que han transcurrido desde la gran crisis financiera mundial del 2008, han sembrado el proceso financiero de una gran fragilidad -evidente en la cantidad de quiebras y fusiones bancarias que han centralizado enormemente al sistema financiero mundial-, sí han generado el reposicionamiento de algunos de los inversionistas. Ello ha sucedido así por las contra tendencias financieras puestas en marcha mediante la acelerada centralización, proceso que aun de manera desigual ha sorteado la tendencia a la retracción y el estancamiento generando enormes sobre ganancias, concentradas monopólicamente, repartidas de manera selectiva entre los propios inversionistas.

Por ello, con todas las diferencias de los bancos de los tres países de América del Norte, es indispensable lograr cambios en el condicionamiento de la centralización bancaria que los afecta; sanear los circuitos financieros y los activos especulativos, realmente sin valor; y, sobre todo, hacer posible el fortalecimiento de la demanda interna y del empleo. Mientras los bancos estadounidenses y canadienses han ganado con todo y la crisis financiera recurrente desde 2008, en México se sufre la pérdida irreparable de su sistema financiero, porque además de operar con numerosas oficinas de bancos extranjeros, ya 29 de los 30 bancos comerciales que contaban con participaciones de capitales mexicanos y estaban registrados en el país, han pasado directamente a ser centralizados por manos extranjeras y operar con preferencias extra nacionales.



Levando anclas…

Bien lo dice el dicho: “No hay fecha que no se llegue, ni plazo que no se cumpla…”. Concluye el Décimo quinto Ayuntamiento de La Paz; aquellos que hace tres años, llegaron con bombo y platillo, ofreciéndonos en su gran soberbia y magnanimidad, de antiguo secretario de Gobierno de la Baja California Sur: “La Paz que queremos… y seguimos esperando”.

Concluyen tres años de justificaciones, de repartir culpas, esperar apoyos, y quizá -si el raciocinio lo permite- darse cuenta de que, al igual que a su antecesora, L. V. Caso lo recibió en su despacho de Palacio Nacional, incluso antes de su toma de posesión como Alcalde; prometiéndole todo género de apoyos; invitándolo a subir por la escalera del éxito, brocha y cubeta en manos; para luego quitarle la escalera y hasta la cubeta; dejándolo como a tantos más, bien “colgado de la brocha”… (“cosas tenedes, Cid”; sentenciaba Alfonso VI en el Cantar del mío Cid).

Y ¿por qué cito en el título de mi presente nota, el hecho de “levar anclas”, al concluir su nada memorable gestión? Pues simple y sencillamente porque nos heredan, además de la infinidad de baches e ineficiencias flagrantes; la pérdida hasta del Ancla metálica y gigantesca, del icónico monumento que engalanaba orgulloso, una de las plazoletas del malecón, entre Marina Palmira y el balneario El Coromuel.

Sin Ancla pues, entrega don Armando, un municipio a la deriva; heredando a la posteridad, como memorable cita, ya no “La Paz que queremos”, sino simple y llanamente, cual invaluable lección de humildad: “…La Paz que no hubiésemos querido…”



La causa de lo que cause

Tan urgente como imprescindible es llegar al fondo de acontecimientos recientes como los ocurridos en la Universidad Nacional Autónoma de México próximos al cincuentenario del 2 de Octubre en la Plaza de las Tres Culturas.

Tampoco resulta ajena la instauración de la LXIV Legislatura con abrumadora mayoría del Partido Morena con adhesión de otros con mínima cuantía; Legislatura ante la que rendirá protesta el Presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Con todo ello se precisa la máxima atención y sentimiento de unidad en la población del País coincidente con el Grito de Independencia.

Dios nos guarde de la discordia.

