¿Quién toma las decisiones en tu matrimonio?

Revisemos sinceramente quién de los dos ha tomado y está tomando las decisiones en tu relación. Contesta este cuestionario y al final saca tus propias conclusiones.

1- Cuando empezaron a salir, ¿quién de los dos decidía a dónde ir a comer o a cenar?

2- ¿Quién de los dos tomó la determinación de su primer beso? Es difícil acordarse pero más o menos trata de reconstruir tu pasado.

3- Revivamos un poco tu boda, si es que hubo: ¿Quién de los dos tomó la decisión y la iniciativa de casarse? ¿Quién sugirió la fecha, el templo el tipo de fiesta, el número de los invitados y sobre todo el sitio al que fueron de luna de miel?

4- ¿Quién decidió el lugar de su primer domicilio?

5- Las primeras compras importantes como los muebles, el auto o sus primeras inversiones ¿quién las hizo?

6- ¿Hubo planificación en los embarazos, quién lo propuso? ¿Y el número de hijos?

Ahora vamos al presente.

7- ¿Quién decidió o decide a qué escuela inscribir a los hijos?

8- ¿Quién de los dos firma las calificaciones de sus hijos y va a las juntas de padres de familia?

9- ¿Si se profesa una religión o creencia quién de los dos la induce en los hijos?

10- ¿Quién planea y organiza los viajes de pareja o de la familia?

Las anteriores preguntas son sólo una muestra para que reflexiones de tu participación activa o pasiva en las decisiones conyugales.

Las personas dominantes tienden a controlar todo lo que sucede en su entorno y procuran girar instrucciones a su pareja de lo que se debe de hacer. Acaban por hacer que se conviertan en un operador o ejecutor de su voluntad, llegando al extremo de no tomar en cuenta su opinión, ni siquiera lo que sienten.

En cualquier momento que tengas, revisa tu manera de relacionarte con tu pareja y trata, honestamente, de tomar conciencia de si eres dominante o sumiso, pasivo o activo, dependiente o autónomo. La respuesta que encuentres te ayudará a mejorar tu situación y a ser más sensible con tu pareja.

No es que esté mal ser dominante o sumiso, sino sufrir porque no te obedecen o quejarte porque te mandan. Y en ninguno de los dos casos no hacer nada.