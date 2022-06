Que sí buscará Osuna volver a Gran Carpa vía Japón

Desde antes de iniciar la actual campaña 2022 de la Liga Mexicana de Béisbol, se especulaba sobre la posibilidad que el actualmente más poderoso serpentinero cerrador mexicano y uno de los más sólidos del beisbol mundial, José Roberto Osuna Quintero, podría no jugar el actual torneo con su equipo estival, los Diablos Rojos de México, con quienes el año pasado tuvo una muy buena actuación, además que en la Liga Mexicana del Pacífico tuvo una destacada actuación con su equipo los Charros de Jalisco, del que fue pieza vital para obtener el campeonato.

Después que de forma sorpresiva fue dejado libre por los Astros de Houston tras varias buenas temporadas sirviéndoles, se escucharon versiones en el sentido que los directivos de la organización texana del Sur pensaron no estaba recuperado de una lesión y le indicaban someterse a cirugía, habiéndose negado el sólido serpentinero mexicano; aunque otras voces hablaron que una secuela de la conducta inadecuada que tuvo y motivó una larga suspensión cuando jugaba con Azulejos de Toronto, habría pesado en el ánimo de algunos clubes para que no lograse un contrato en la Gran Carpa en las dos últimas campañas, no obstante que se habló de equipos interesados en llevarlo a sus filas.

Pero el llamado y la negociación no se dio y Osuna se refugió en el beisbol mexicano, donde ha venido brillando con los Diablos Rojos, dejando claro que su calidad es muy superior a la del nivel del beisbol mexicano veraniego-primaveral.

A principios de abril, en este mismo espacio, me referí a la posibilidad de que el nativo de Juan José Ríos, Sinaloa, firmara con uno de los equipos de la Liga Japonesa de Beisbol Profesional y finalmente ese momento ha llegado:

Aquí comparto un extracto de lo que escribí el 6 de abril de 2022:

“¿SERÁ JAPÓN TRAMPOLÍN U OCASO DE OSUNA?

A escasas horas de que inicie la campaña 2022 de las Grandes Ligas, la Americana y la Nacional, mañana 7 de abril, es prácticamente un hecho que como se vino señalando en razón de los acontecimientos, no tendrá contrato con ningún equipo en la Gran Carpa el poderoso y eficaz serpentinero cerrador mexicano, José Roberto Osuna Quintero, y su futuro podría estar en Japón.

No sabemos qué suerte le va a deparar su posible incursión en el beisbol japonés; no es usual que alguien que decide probar suerte en el País del Sol Naciente regrese fácilmente a Grandes Ligas; hay quienes piensan -y por ahí me inscribo- que sería más fácil seguir demostrando su valía en el beisbol estival mexicano y esperar desde ahí una oportunidad estando más cerca”.

Hoy sigo pensando lo mismo.

