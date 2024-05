¡Qué razón tenía Peña Nieto!

Retrocediendo casi siete años -31 de agosto de 2017- y escuchando la declaración del ex presidente Enrique Peña Nieto, en una entrevista concedida al periodista Ciro Gomez Leyva en Los Pinos, nos damos cuenta ¡que razón tenía! en aquellos conceptos cuando se refería a un posible ganador de la elección que un año después se llevaría a cabo y el escenario de lo que pudiera presentarse para nuestro país. Y en la antesala de la jornada electoral del domingo, cae “como anillo al dedo” porque nos enfrentamos a la disyuntiva de darle continuidad al proyecto en el que estamos o corregir el rumbo, cuando aparentemente se está tiempo de hacerlo.

En aquel entonces el exmandatario decía: “Nuestro país está impregnado de algo que ocurre en todo el mundo. En donde hay esa sensación, que ha provocado en amplios sectores de buscar un cambio. Lo que hay que tomar en cuenta es saber qué cambio quieres, que quieres cambiar, porque no vaya a ser que optes, destruyas lo que se ha construido.

¿Qué veo hoy en lo que se empieza perfilar? Lo que sí advierto, con preocupación, es que en la región -se refería al continente americano- justamente enarbolados en el cambio, han enarbolado una retórica, por eso se les conoce de populistas, donde todo se le facilita a la población, nunca se le dice a la población como se va a resolver ese tema y al final de cuentas terminan matando iniciativas, terminan matando instituciones, terminan destruyendo democracias, terminan encarcelando a quienes son opositores al gobierno. Es el caso muy particular de Venezuela. Y en su momento el discurso que en su momento llevó quien enarboló a este régimen del gobierno en Venezuela, fue quien enarboló Chavez y ha continuado ahora el presidente Maduro. Es un discurso que no es muy lejano, ni muy distinto de quien es hoy un claro contendiente o futuro contendiente por la presidencia, López Obrador. Pero eso no soy yo quien lo dice, lo han dicho muchas voces, con ese dejo de preocupación, porque son tan parecidos, es una fórmula tan parecida, que la preocupación es que el día de mañana, de ser ése discurso que prospere, el dia de mañana tengamos un México, que en lugar de avanzar, como ha venido ocurriendo en los últimos veinticinco años, entonces nos parezcamos a lo que es hoy Venezuela”. Más realista no pudo pronosticar Peña Nieto el panorama del México que hoy vivimos.

Y en aquella entrevista Peña Nieto también dijo una verdad que hoy pueden aplicar muchos mexicanos, “No comparto el proyecto que postula, sin embargo, no seré yo, serán los mexicanos y nuestra democracia, la que decida qué futuro quiere para México. Eso está en las manos de los mexicanos”, rematando con una frase que esperamos se aplique en caso de que este domingo el oficialismo no logrará el triunfo, “lo que está claro es la definición clara del Presidente de la República, es ser absolutamente respetuoso de lo que la mayoría de los mexicanos decida en el proceso electoral”.

¿Usted, qué opina?

Daniel Rodríguez

daniel.rodriguez@dbhub.net