¿Qué pasó con la disculpa...?

En días pasados el presidente López Obrador llamó a Joe Biden coloquialmente mentiroso y que tiene poco cerebro, cuando el mandatario estadounidense dijo estar dispuesto a cerrar la frontera al flujo de migrantes que piden asilo, al señalar que “Es muy demagógica la postura de vamos a cerrar las fronteras...Lo respeto mucho al presidente Biden, ¿pero imagínense cerrar la frontera?. Con un poco de luz en la frente no se podría pensar que esa es una solución”, dijo el inquilino de Palacio. Y después, con motivo de la publicación de la investigación periodística que revela que para la primera campaña presidencial del mandatario mexicano en el 2006 “importantes narcotraficantes habían entregado alrededor de $2 millones -de dólares- a operadores políticos” del candidato, AMLO “grito los cuatro vientos” que “es completamente falso, es una calumnia. No hay ninguna prueba, son unos viles calumniadores...No voy a llevar a cabo ningún juicio formal, pero denuncio, no a los periodistas, no denuncio a los medios, denuncio al Gobierno de Estados Unidos de permitir estas prácticas inmorales y contrarias a la ética

política que debe de prevalecer en todos los gobiernos del mundo...Yo lo que quiero es que el gobierno de Estados Unidos se manifieste, porque el presidente de México tiene autoridad moral y tiene autoridad política y si no tienen pruebas tienen que disculparse”.

Bueno, pues el fin de semana López Obrador y Joe Biden conversaron por teléfono.

Según el comunicado de la Casa Blanca, “El presidente Biden y el presidente López Obrador discutieron los desafíos en nuestra frontera compartida y se comprometieron a continuar su asociación productiva. El presidente Biden expresó su agradecimiento por el apoyo operativo de México y por tomar medidas concretas para disuadir la migración irregular y al mismo tiempo ampliar las vías legales. Los dos líderes reiteraron su compromiso compartido de reforzar nuestros esfuerzos conjuntos para contrarrestar las organizaciones criminales transnacionales involucradas en el tráfico ilícito de drogas, armas y personas. Acordaron continuar la estrecha cooperación entre nuestros dos gobiernos para mejorar las vidas de estadounidenses y mexicanos y promover oportunidades en todo el hemisferio occidental”.

Y de acuerdo al boletín de prensa de la presidencia en México, AMLO le presentó un pliego de 10 puntos, donde se habla de “la regularización de los mexicanos que llevan viviendo más de cinco años en Estados Unidos... aprobar 20,000 millones de dólares para países de América Latina...suspender sanciones a Venezuela...levantar bloqueo a Cuba...mantener recepción de migrantes...no cerrar la frontera (?)...combatir el narcotráfico y consumo de fentanilo...regular la venta y exportación de armas hacia México...impulsar la industrialización y reafirmar el compromiso de mantener relaciones de cooperación, amistad y respeto a nuestras soberanías...”.

Y yo me pregunto, y ¿qué pasó con la disculpa? que tanto se “cacareó” desde el púlpito de la mañanera. Yo tengo la impresión y la sospechosa que la llamada fue a iniciativa de Washington a Palacio Nacional y todo para “escuchar de viva voz” de López Obrador aquellas acusaciones de “demagogia”, “calumniadores” o “con un poco de luz en la frente” que dirigió a quien despacha desde la oficina Oval. Al final de cuentas, ni Biden dijo que pidió disculpas, ni López Obrador mencionó que se la dieron. Y si hablaron del tema, solo ellos saben en que tono y en que términos lo hicieron.

¿Usted, qué opina?

Daniel Rodríguez

daniel.rodriguez@dbhub.net