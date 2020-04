Qué hacer en estos momentos

Sin duda alguna es un difícil momento el que estamos pasando todos, y no sólo en México sino también en todo el mundo, es algo que nunca antes se había vivido, y espero que no se vuelva a vivir jamás.

Quiero tocar dos temas, uno es qué se puede hacer en casa y el otro, reflexionar sobre lo que estamos viviendo.

En el primer punto, no tenemos que dejar de hacer ejercicio, en cualquier espacio que tengan en el departamento o en la casa, se puede hacer ejercicio, si tienen caminadora, bicicleta fija, algunas pesas, ni se diga, pero también se puede trabajar con ligas o sin nada de esos equipos , pero si hay que trabajar diario y ponerse más fuerte.

No deje que sus hijos se queden estáticos con todos los aparatos electrónicos, sus profesores me imagino que les pusieron hacer ejercicios por lo menos dos horas diarias, hacer media hora de bicicleta o caminadora, variando velocidades, pasar a hacer lagartijas, abdominales, trabajo de espada, repeticiones de bíceps, tríceps, trabajar todos los músculos, hay mucho tiempo, para trabajar más en específico cada uno de ellos, y no solo brazos sino también piernas, en el mismo día se puede hacer repeticiones de lagartijas, de 20 cada serie , y que se repitan durante todo el día hasta llegar a 100 o más si se puede.

Esto es importante para sus hijos hasta como enseñanza, que no hay que aflojar nunca, que siempre hay que luchar en la vida, nunca dejar de estar preparándose y estar listos para cuando todo esto pare, y es cuando hay que estar fuerte y listo para ganar.

En el otro punto, si después de esto no aprendimos nada, estamos perdidos para toda la vida.

Tenemos que darle más importancia a la vida, poner los valores por delante , respetar a la naturaleza, respetar al prójimo como a ti mismo, ¿Dónde lo habré escuchado esto?

Y cuando hablo de este último tema me refiero, que si sales con cubreboca a la calle, también estas protegiendo al otro como a ti.

Cómo también si te quedas en casa ayudas muchísimo a no tener contagios, y así evitar enfermedades, cómo también estar más tiempo sin trabajar.

Tenemos que hacer equipo, ayudarnos entre todos, ver por unos y por los otros, y esto aplicarlo para toda la vida, y podremos ver una gran diferencia en lo que respecta de los años que nos quedan.

Aprovechen ahora que están con sus hijos de hablar con ellos y prepararlos a poder ser grandes deportistas, pero mejor aún, grandes y mejores personas

No dejemos pasar estos momentos, son muy importes, por algo pasan estas cosas, aprovechemos, preparémonos, estemos listos.

Yo espero que pronto, si todos hacemos lo correcto, que es quedarnos en casa, estaré hablando de los diferentes torneos y eso quiere decir que hemos vuelto a la normalidad.

Vamos con todo, cuidémonos, y México y el mundo saldremos adelante.